Enrique Silva (23) er en av dem som bruker proteinpulver og mener det kan være nyttig i en travel hverdag.

– Jeg bruker det i de tilfellene hvor jeg er i litt rush og har litt dårlig tid. Da er det ganske lett å lage seg en kjapp shake og komme seg videre. Men det er ikke noe jeg bruker til å erstatte vanlige måltider, sier Silva.



TIKTOK: Enrique Silva har 123.000 følgere på Tiktok, og noen av videoene har blitt sett flere millioner ganger. Foto: Daria Klovholt

Hele en av tre unge har brukt proteinpulver, kreatin eller lignende kosttilskudd ment for trening, ifølge Opinion sin UNG2024-undersøkelse.

Linn Christin Risvang er spesialist i idrettsernæring hos Aleris. Hun er tydelig i svaret sitt angående nødvendighet av kosttilskudd.

– Nei, det er absolutt ikke nødvendig. Unge mellom 15–25 år som denne undersøkelsen er gjort blant, har ikke behov for kosttilskudd av typen proteinpulver eller kreatin, så lenge de spiser variert og nok, sier Risvang.

SPESIALIST: Linn Christin Risvang har over ti års erfaring med rådgivning og coaching innen trening og ernæring. Foto: Aleris

Kosthold, kreatin og kjøpepizza

Spesialisten forteller at vi får dekket behovet for protein og kreatin gjennom et normalt animalsk kosthold. Det vil si animalske proteinkilder som kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter.

– Unge har mer å hente på å følge de norske kostrådene og ha gode matvaner, som for eksempel å spise litt protein til alle måltider, spise minst fem porsjoner frukt og grønt om dagen og grove kornprodukter, sier hun.

Tips og råd om helse og trening dukker stadig opp i feeden til unge. På TikTok kan man finne flere videoer av online coacher som anbefaler kreatin og reklamerer for proteinpulver.



KREATIN: Kreatin kan bidra til at man blir sterkere og at man kan klare å løfte tyngre. Man kan få i seg kreatin via matvarer som kjøtt og fisk. Foto: Filippa Torjusen

– Det hjelper ikke å ta kreatin hvis du er en 22 år gammel student som sover dårlig, fester torsdag til søndag, hovedsakelig spiser kjøpepizza og trener på treningssenteret et par dager i uken, forteller hun.

I dette tilfellet sier hun at det er mye mer å hente på å jobbe med grunnmuren.

– Er ikke magisk



Ifølge UNG2024-undersøkelsen tar 45 prosent unge kosttilskudd for bedre helse.



– Proteinpulver er ikke noe magisk, det er enkelt forklart tørket melkeprotein. Det er verken farlig eller nødvendig, og det kan benyttes som et verktøy for å innta nok protein totalt gjennom dagen. Men de aller fleste får i seg nok protein via vanlig mat, forteller Risvang.

SMAK: Proteinpulver finnes med mange forskjellige smaker. Noen tilsetter proteinpulver i maten sin for at det skal smake bedre. Foto: Filippa Torjusen

23-åringen er enig med Risvang i at man kan få i seg nok proteiner i et animalsk kosthold. Men han legger vekt på at proteinpulver også kan være nyttig.

– Hvis du har en litt hektisk hverdag med eksempel to jobber og mye skole, så er det ganske greit å bare slenge proteinpulver oppi en shake og ta det «on the go», forteller 23-åringen.

– Styr unna

Risvang sier at noen produkter er for godt til å være sant og hevder at disse kan ha høyere risiko for å være kontaminert av dopingmidler, enn et helt enkelt kreatin monohydrat er.

– Styr unna blandingsprodukter som «pre-workout» og de som har aggressive navn som virker som de lover Arnold-kropp etter en dose, sier Risvang.

ARNOLD-KROPP: Skuespiller Arnold Schwarzenegger er kjent for å ha store muskler. Her er han fotografert i 1977 Foto: AFP / NTB

Silva forteller at han selv har tatt pre-workout nesten hver dag i fem år.

– Jeg har aldri hatt noe problem med det. Så lenge man vet hva man kjøper og leser bakpå, så synes jeg at pre-workout er bra, sier Silva.

Gikk viralt

Silva har gått viralt med flere videoer der han tar tunge løft. Han merker at resultatene blir bedre når han får i seg nok proteiner. God struktur og planlegging av måltider gjør at han får i seg de proteinene han trenger, uten proteinpulver.

– Jeg klarer det så å si hver dag. Det er bare å spise mat som har høyt proteininnhold og lite fett. Da er det ganske lett å oppnå proteinmålet, sier han.

Denne TikToken har blitt sett to millioner ganger. Der holder Silva over 400 kilo.

23 åringen mener at proteinpulver ikke er dårlig, men at det er dyrt hvis man bruker det feil.

– Proteinpulver er jo ekstremt dyrt. Da kan det jo være bortkastet penger hvis du kan få i deg nok, med et helt vanlig måltid. Til kanskje tre til fire ganger lavere pris, sier han.

PROTEININNTAK: I følge helsedirektoratet er det anbefalt at proteininntaket utgjør 10–20 prosent av energiinntaket, for de under 65 år. Foto: Filippa Torjusen

Silva legger til at det ikke er vits få i seg mer proteiner enn dagsbehovet.

– Det tisser man bare ut.