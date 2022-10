Spesialenheten henlegger sak mot Agder-politiet

KRISTIANSAND (TV 2): Spesialenheten for politisaker har etterforsket Agder politidistrikt og den tidligere kriminalsjefen for tjenestefeil i Baneheia-saken siden juni. Nå er saken henlagt.

ÅSTEDET: Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept i Baneheia den 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet. Foto: Lise Åserud / NTB

I august ble det kjent at Spesialenheten for politisaker hadde åpnet etterforskning knyttet til Baneheia-saken.

Bakgrunnen for etterforskningen er at Jan Helge Andersen (41) i 2009 ble anmeldt for å ha voldtatt en kvinne.

Politiet har lagt til grunn at den påståtte voldtekten fant sted da han var mindreårig, altså flere år før drapene i Baneheia i 2000.

FÅR SAKEN HENLAGT: Tidligere kriminalsjef i Agder politidistrikt, Arne Pedersen, har ifølge Spesialenheten ikke gjort noe galt i forbindelse med den såkalte 2009-saken. Foto: Heiko Junge / NTB

I saken har både Agder politidistrikt som foretak og tidligere etterforskningsleder i Baneheia-saken og kriminalsjef Arne Pedersen hatt status som mistenkt.

For begges del er forholdene henlagt fordi «intet straffbart forhold anses bevist».

– Lettet

Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, sier til TV 2 at hun er lettet over konklusjonen. I en pressemelding torsdag formiddag uttaler hun følgende:

– Vi har sett fram til å få en avgjørelse i saken. Vi tar Spesialenhetens avgjørelse om at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, til etterretning, sier politimester Kjerstin Askholt.

TIL ETTERRETNING: Politimester Kjerstin Askholt sier hun har sett frem til avgjørelsen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Nå må vi få tid til å gå nøye gjennom Spesialenhetens vedtak, men jeg ser allerede at Spesialenheten peker på forhold og rutiner som vi må følge opp administrativt, sier hun videre.

Politimesteren understreker også at det er flere punkter det «ikke er grunn til å vente med å ta tak i».

– Det er allerede iverksatt tiltak knyttet til den lokale straffesaksinstruksen, og vi har et arbeid pågående for å ytterligere kvalitetssikre denne instruksen, sier Askholt.

Fortalte ikke om anmeldelsen

Voldtektsanmeldelsen ble henlagt av Agder politidistrikt grunnet Andersens alder på det påståtte gjerningstidspunktet.

Kvinnen mottok likevel voldsoffererstatning på 200.000 kroner fordi en nemnd mente det var «klart sannsynlig» at hun hadde blitt voldtatt.

Andersen benekter å ha begått voldtekten, som har vært et tema i avhørene som Oslo-politiet har gjort med ham i den nye etterforskningen.

I forbindelse med Viggo Kristiansens (43) mange forsøk på å få saken sin gjenåpnet har ikke politiet i Agder opplyst om voldtektsanmeldelsen mot Andersen.

I stedet skrev statsadvokat Erik Erland Holmen følgende om Andersen til Gjenopptakelseskommisjonen da de anbefalte dem å unngå gjenåpning av saken:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Undersøkte skjerming

Statsadvokat Holmen har selv uttalt at uttalelsen var «svært uheldig». Han har også sagt at han ikke var kjent med voldtektsanmeldelsen.

Holmen har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag.

SIKTET: I forbindelse med et omfattende avhør med Oslo-politi i juni i år ble Jan Helge Andersen (41) siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), som han ble frikjent for i retten i 2002. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er i forbindelse med denne uttalelsen at Spesialenheten ga hele Agder politidistrikt og Arne Pedersen status som mistenkt for tjenestefeil.

Spesialenheten opplyser at de har innhentet store mengder dokumentasjon, blant annet for å finne ut hvordan saken med «skjermet» i politiets systemer.

TV 2 har tidligere fortalt at det var politiadvokat Ingrid Thorsen som henla voldtektssaken. Hun er kona til tidligere kriminalsjef Arne Pedersen, som ledet Baneheia-etterforskningen.

Verken Thorsen eller Pedersen har besvart TV 2s henvendelser torsdag.

Støttet etterforskningen

Fredag i forrige uke innstilte Riksadvokaten på at på at Kristiansen skal frifinnes i Baneheia-saken. Samtidig beklaget han til Kristiansen for den uretten han har vært påført.

Nåværende politimester i Agder politidistrikt Kjerstin Askholt gikk også ut og beklaget på vegne av politidistriktet fredag.

– Jeg vet at det var et ønske om å gjøre et profesjonelt faglig politiarbeid den gangen, sa Askholt på en pressekonferanse i Kristiansand fredag ettermiddag.

Hun sier at de i dag stiller seg full og helt bak Riksadvokatens avgjørelse om at Kristiansen bør frifinnes.

– Avgjørelsen innebærer at vi ikke nådde målet for etterforskningen. Vi har ikke klart å gi de pårørende et endelig svar i den grufulle saken med to små jenter som offer. Begge deler berører meg sterkt.

– Ord blir fattig i dag. Likevel er det viktig for meg på vegne av Agder politidistrikt å belage sterkt og tydelig, sa Askholt.

Tidligere har hun også uttalt at hun har støttet Spesialenhetens etterforskning av Agder politidistrikt.