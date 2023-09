Sperrer av deler av sentrum etter opptøyer

Det er Eritreisk forening i Hordaland som lørdag kveld skal markere begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia i et lokale i Kong Oscars gate lørdag kveld klokken 20.

Arrangørene har tidligere blitt anklaget for å ha støttet dagens regime i Eritrea, noe de har benektet overfor Bergens Tidende.

Politiets innsatsleder John Endre Skeie sier at demonstrantene har et uttalt mål om at det ikke skal bli noen jubileumsfeiring.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 12.50. Klokken 16 meldte de om kontroll på stedet, men at det fortsatt var folk fra begge sider av konflikten i gatene.

OPPTØYER: Politiet har møtt mannsterke i Bergen sentrum. Foto: Tuva Åserud / NTB

Like etter klokken 18 meldte Bergens Tidende at demonstrantene var i ferd med å forlate området rundt festlokalet.

De er imidlertid fortsatt i Bergen sentrum, i området rundt Torgallmeningen, selv om de har fått beskjed fra politiet om å holde seg unna Bergen sentrum frem til søndag morgen, ifølge Bergensavisen.

TV 2s reporter på stedet forteller at demonstrantene roper til politiet at de bør skamme seg og og festen må avlyses.

Politiets innsatsleder sa klokken 16 at de ikke har noen planer om å avlyse arrangementet.

Politiet har fysisk sperret av deler av bykjernen i Bergen.

– Det er ikke ønskelig at biler kjører inn i bykjernen, dersom man kan unngå det, skriver politiet i en oppdatering på X.

Ingen skadet

Innsatslederen sa først at det er demonstrantene som har påført vold både mot den eritreiske forening og mot politiet. Klokken 16 sier han at de ikke har oversikt over hvem som startet opptøyene.



Ifølge politiet skal det ha samlet seg mellom 80 og 100 eritreere i Kong Oscars gate og sidegater. Ingen personer skal være skadd og politiet har ikke gjort noen pågripelser.



– Det er benyttet stein og slagredskaper. Politiet har styrket sin bemanning og tatt i bruk gass for å løse opp de voldelige grupperingene.



OPPTØYER: Demonstrasjon ute av kontroll i Bergen. Foto: Rikard Thistel / TV 2

Skeie understreker at politiet oppgave er å verne om lovlige markeringer og arrangement.



– Politiet forholder seg nøytral i forhold til de ulike grupperingene og vil sørge for å opprettholde ro og orden, med de virkemidlene som er nødvendig, sier han.

Har opprettet dialog

Ifølge Skeie har ikke politiet fått beskjed om at det skulle være noen demonstrasjon mot arrangementet.



En av demonstrant Kidane Gebrai, som TV 2 har snakket med, sier imidlertid at de hadde varslet politiet om at de kom til å holde fredelig demonstrasjoner.

– Vi er imot diktaturet, men regimestøtterne er her og de begynner å kaste steiner på oss, mens vi står her og protesterer, hevder han.



Klokken 13.40 sa Skeie at de da ikke hadde klart å opprette noen dialog med personer fra anti-regime-grupperingen.

– Politiet har dialog med begge sider i uenighetene. God dialog med det som fremstår som lederskikkelser, sier han klokken 16.

Politiet sier at det er eritreere fra andre byer i Sør-Norge i Bergen.

– Vi har opplysninger om at det har vært ønsker om å komme fra utlandet, men det har ikke politiet fått bekreftet, sier Skeie.

Innsatslederen bekrefter at politiet har vært i kontakt med kolleger i andre land, men han vil ikke si hvilke land det er snakk om. Han vil heller ikke bekrefte at Bergens-politiet har vært i kontakt med PST i forkant av det varslede arrangementet.

OPPTØYER: Demonstrasjon ute av kontroll i Bergen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Ble advart

TV 2 har sett et brev som ble sendt til politiet 30. august, der organisasjonen Mødre for fred ber politiet om bistand slik at alle eritreiske ungdom i Bergen får delta på det de mener er et offentlig arrangement.

«Dersom det ikke er mulig at alle får slippe inn, oppfordrer vi at festen 2. sept. blir avlyst for å unngå en stor demonstrasjon som vi har sett ved eritreiske festivaler internasjonalt denne sommeren», heter det i brevet.

STORE STYRKER: Politiet har møtt mannsterke. Foto: Tuva Åserud / NTB

Innsatsleder Skeie sier det ikke er aktuelt å gi demonstrantene tilgang til arrangementet.

– De sammenstøtene som har vært mellom partene har ikke vært fredelige frem til nå, så vi ser det ikke som aktuelt at vi skal sette dem sammen i samme lokale, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med styreleder i Eritreisk forening, som står bak arrangementet, Hidru Ghebremichael Hidru. Han avviser at det er et arrangement for alle eritreere i Hordaland.

– Vi er en organisasjon med medlemmer, dette er for medlemmer, sier han.

Flere hendelser



Det har også vært opptøyer utenfor Eritreas ambassade i israelske Tel Aviv lørdag. Reuters melder at over 100 personer skadd etter sammenstøt mellom regimekritikere, -tilhengere og politi.



For under en måned siden ble flere skadd under en protestmarkering mot en eritreisk festival i Stockholm i Sverige til støtte for dagens regime i Eritrea.

I mai var det et slagsmål i forbindelse med feiringen av Eritreas nasjonaldag ved Ekeberghallen i Oslo.

– Det dukket opp en gruppe regimekritikere som ønsket å stanse arrangementet og feiringen. De forsøkte å ta seg inn i hallen for å sabotere. I den forbindelsen brøt det ut et slagsmål mellom partene, sa operasjonsleder Alexander Østerhaug til Avisa Oslo den gang.