Spent situasjon i Lindesnes kommune

De siste dagers mildvær har ført til at store isflak beveger seg nedover elvene i Lindenes.

Vannet fortsetter å stige, men i både Mandalselva og Audna holder isproppene tirsdag morgen.

Lindesnes kommune satte krisestab mandag som følge av væromslaget.



Risikerer å bli oversvømt

Når isproppene som fungerer som en demning, til slutt gir etter for vannmengdene, frykter kommunen konsekvensene av at det flommer over.

Usikkerhetsmomentet er at man ikke vet når proppene slipper, sier Lindesnes-ordfører Alf Erik Andersen.



Mandal sentrum kan risikere å bli oversvømt. I sentrum av sørlandsbyen har de lagt ut sandsekker foran flere butikker.

BEREDSKAP: Mandal forbereder seg på flom. Foto: Erik Andersen / TV 2

– Jobber med å ta ut isblokker

Ordføreren sier vannet har begynt å synke ved Vigmostad, ved Audna-vassdraget, men at isproppen fortsatt holder trykket oppe, selv om noe vann går forbi.

Her har elva gått over sine bredder og ført til oversvømmelser.



– Det er oversvømte arealer og isolerte hus. Vigmostad skole er fortsatt stengt. Vi har foreløpig ikke evakuert innbyggere, men vurderer situasjonen fortløpende og har et møte med krisestaben klokken 08, sier Andersen til TV 2.



I Lyngdal sentrum er det fare for at en hengbro over elva Lygna skal gi etter for ismassene, skriver Fædrelandsvennen.



– Vi har folk på stedet som jobber med å ta ut isblokkene.

En isblokk falt ut i veibanen på fylkesvei 460 Spangereidveien ved Lysevannet i Lindesnes kommune, meldte politiet på X klokken 05.35.