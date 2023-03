– Dette har vi jobbet for i halvannet år. Det var egentlig helt usannsynlig at dette ville skje tatt i betrakting av at han har en dom på 21 år. Spektakulært, sier Ragna Vikre til TV 2.

Hun er kjæresten til den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Gjennom hele prosessen har hun stått ved hans side og støttet ham.

I 2020 ble han dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innføring av narkotika.

Mandag kom nyheten om at Jensen løslates fordi han er vurdert som soningsudyktig.

STØTTE: Eirik Jensen i Oslo Tinghus sammen med kjæreste Ragna Vikre i forbindelse med et fornyet fengslingsmøte i Oslo Tinghus. Foto: Geir Olsen

Hele tiden har han ment at han var uskyldig. Løslatelsen vil i første omgang vare i seks måneder, som et såkalt straffavbrudd, skriver VG.

Ikke hatt det bra

Vikre er tydelig på at Jensen ikke skal ha hatt det bra i fengsel.

– Han har det helt elendig psykisk og fysisk. Han har vært innlagt på psykiatrisk avdeling et par ganger i løpet av soningen, forteller Vikre.

Kriminalomsorgen kan bestemme at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte.

– Det er sakkyndige rapporter fra folk med stor faglig tyngde som har vurdert han. De har vurdert han til å være helt soningsudyktig, forteller Vikre.

– Skal gjøre det jeg kan

Jensen blir løslatt allerede i dag, bekrefter hans forsvarer Farid Bouras til TV 2.

Han får ikke lov til å forlate landet, og det ble vurdert om han skulle løslates med fotlenke, ifølge Vikre.

Dette ble imidlertid ikke noe av.

– Det ble vurdert fotlenke, men dette ble resultatet, sier hun til TV 2.

Nå gleder hun seg til å få Jensen hjem igjen.

– Nå skal jeg gjøre det jeg kan for å få denne stakkars mannen på beina igjen. Det blir så godt å få han hjem.

Flere av Jensens støttespillere er også glade for at han blir løslatt.

– Han er jo en tidligere kollega og jeg har merket på forskjellige intervjuer og avhør at han er ikke seg selv slik som jeg husker. Så hvis helsefaglig personell har kommet til denne vurderingen, så er det nok alvorlig, sier John B. Malden, som ikke selv har vært i kontakt med Jensen.