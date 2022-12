Speilblanke veier skaper kaos i juletrafikken: – I dag var det helt spesielt

SPERRET VEIEN: Politiet måtte sperre Holmenkollveien i Oslo for å få kontroll. Foto: Stein Akre / TV 2

Andre juledag er det svært krevende kjøreforhold over store deler av Østlandet. Det har skapt utfordringer i juletrafikken.

I Holmenkollen i Oslo var det speilblanke veier, og på ettermiddagen så politiet seg nødt til å stenge veien en halvtime for å få ryddet opp.

– Vi har fjernet alle bilene som sto til hinder og i grøfta. Veien er nå åpen for vanlig trafikk. Det var fem biler som hadde kjørt i grøfta og en god del andre biler som verken kom opp eller ned, på grunn av meget glatt vei, skrev politiet klokken 14.30.

KAOS: Det var tidvis trafikkaos langs Holmenkollveien. Foto: Nora Johnsen / TV 2

De oppfordret alle som ikke måtte ut og kjøre, til å la bilen stå.

TV 2s reporter på stedet fortalte om speilblanke veier og lange køer av biler i retning sentrum.

Flere kollisjoner

Tidligere på dagen rykket nødetatene ut til en frontkollisjon i Drammen.

To personer ble frigjort fra bilene, og veien ble stengt i begge retninger som følge av ulykken.

Veibanen er isete der ulykken skjedde, opplyser politiet.

Også ved Braskereidfoss i Innlandet kolliderte to biler på morgenen. Én person ble flydd til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang.

Operasjonsleder Per Solberg fortalte om snøslaps og vanskelige kjøreforhold på stedet.

Rundt klokken 16 var fire biler involvert i et trafikkuhell i Brumunddal. Det er ikke meldt om personskade, men trafikale problemer og svært glatt vei.

Hans Haugestad i NAF forteller om en travel andre juledag med å bistå bilister i trøbbel.

– Det er vært mange fastkjøringer. Det har vært utrolig mange telefoner og det har kokt fra start, sier Haugestad til TV 2.

– Det har vært mye hele romjula, men det er klart det at i dag ble det helt spesielt, sier han.

TRAVELT: Hans Haugestad i NAF forteller om mange oppdrag helt fra klokken 07 på morgenen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hardangervidda kan bli stengt

Skal du kjøre riksvei 7 over Hardangervidda i dag, kan det være lurt å komme se av gårde så fort som mulig.

– Det er stor fare for kolonnekjøring og stengt vei i løpet av kvelden og utover natten, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Årsaken er sterk vind kombinert med snø.

– Skal du ned fra eller over fjellet, anbefales du å kjøre nå, lyder oppfordringen.

Forsinkelser på Gardermoen

Også på Oslo lufthavn Gardermoen har været skapt utfordringer andre juledag.

Samtlige ankomster frem til 17.30 fikk utsatte tider, noe som utgjorde over 90 flyvninger.

Klokken 16.30 sier leder for samfunnskontakt i Avinor, Erik Lødding, at reisende må påregne forsinkelser ut døgnet.



– Det er ikke den største utfartsdagen, men for de som reiser er det kjedelig. Vi har alle mannskaper ute, sier Lødding til TV 2.



Det er is og snø på rullebanene som skaper trøbbel. Det gjør at det av sikkerhetshensyn må beregnes mer tid mellom hver avgang, for å brøyte rullebanen.



– Vi anbefaler at reisende møter opp som normalt. Inne på flyplassen går ting greit for seg, og sikkerhetskontrollen går fint, sier Lødding.