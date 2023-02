Sparket ansatt etter metoo-anklager – nå er de enige

Barsjefen ble anklaget for seksuell trakassering og mistet jobben, men vant mot kjendiseierne i retten. Nå har partene kommet til enighet før ankesaken.

FERDIG MED BRÅKET: Bar Flag Oslo, der blant annet Atle Antonsen og Johan Golden har eierinteresser, har stått i langvarig konflikt etter at en ansatt fikk sparken. Nå er det satt sluttstrek. Foto: Frode Sunde / TV 2 / NTB

Høsten 2021 fikk André Sveløkken Lloyd sparken fra jobben som sjef på Bar Flag.

Ølbaren i Oslo sentrum eies av selskapet Kruth AS der flere kjendiser, blant annet Johan Golden og Atle Antonsen, har eierinteresser.

Lloyd ble anklaget for seksuell trakassering mot en yngre kollega, som hevdet at han hadde tatt henne på låret. Det resulterte i at han fikk sparken.

BLE ANKLAGET: André Sveløkken Lloyd ble utsatt for anklager som gjorde at han mistet jobben. Foto: Marte Christensen / TV 2

Selv hevdet Lloyd at han aldri gjorde noen seksuelle fremstøt mot kvinnen, men bareierne trodde mer på henne enn på ham.

Ble tilkjent nær en million

Lloyd fant seg imidlertid ikke i å bli oppsagt. I oktober i fjor gikk han til sak mot sin tidligere arbeidsgiver.

Saken ble behandlet over en uke i Oslo tingrett, der arbeidsgiveren nektet for at de gjorde noe galt i forbindelse med sparkingen.

Det endte med full seier til Lloyd.

VANT: I tingretten endte det med knusende seier for André Sveløkken Lloyd. Nå er ankesaken i lagmannsretten avblåst. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Retten mente at det ikke var «kvalifisert sannsynliggjort» at han hadde trakassert kvinnen seksuelt.

Kruth AS og selskapets styreleder, Dan Marius Nordhagen, ble dømt til å betale Lloyd til sammen 874.000, i tillegg til å dekke advokatutgiftene hans på drøyt 470.000.

– Det har vært et rent helvete hver dag i snart et år, uttalte Lloyd til TV 2 i forbindelse med rettssaken.

Har forhandlet

Dommen fra tingretten ble anket av Kruth AS, og det ble planlagt for en ankesak i Borgarting lagmannsrett i år, men den blir det ikke noe av.

Ingvild Opøien, Lloyds advokat, bekrefter at samtalene mellom partene har ført frem.

ENIGE: Dan Marius Nordhagen, som er styreleder i Kruth AS, og André Sveløkken Lloyds advokat, Ingvild Opøien, har kommet til enighet i konflikten. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Partene har inngått forlik, og det avslutter saken. Det vil si at det er tingrettsdommen som beskriver denne saken og som blir stående, sier hun.

TV 2 er ikke kjent med innholdet i forliksavtalen.

– Hva tenker din klient om at det nå settes et punktum for denne saken?

– Dette avslutter saken, og det hadde ikke Lloyd gjort hvis han ikke var fornøyd med utfallet.

Advokaten til Kruth AS, Marianne Klausen, vil ikke kommentere forliket overfor TV 2.