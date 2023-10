Lavprisgründer Thor Johansen mener ikke uventet at folk burde bruke mer tid på å sjekke priser. Nå fyrer han løs mot «late» dagligvarekunder.

Allerede for et år siden merket Holdbart-gründer Thor Johansen en kraftig økning av kunder etter at matvareprisene steg med 13,7 prosent (fra juni 2021 til juni 2022). Siden har maten blitt enda dyrere.



Selskapet ba analyseselskapet You Gov undersøke hva som preger folks økonomi mest. I september svarte 37 prosent: Matvareprisene.

Han mener flere kunne spart mye på å bruke mer tid på sjekke matvareprisene.

OVERSKUDDSVARER: Thor Johansen startet butikken for å unngå kasting av spiselig mat. Foto: Privat

– Altfor mange er late. De fleste har tid, hvis du ikke bruker tid på Netflix, men følger med på tilbud. Gidd å lese kundeaviser på mandager, sier Johansen.

Hva mener kundene?

Eksperter og matinfluensere vi snakker med, mener også at det er mye å spare på god planlegging. Flere butikkunder vi møtte på gaten innrømmer at vi forbrukere iblant kan være litt late.

Roald Isachsen (47) er litt enig med gründeren:



TILBUDSSJEKK: Roald Isachsen (47) sparer å handle i ulike butikker. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Ja, du er litt lat. For når du går i flere ulike butikker, så sparer du mer.

Wenche Normann (79) bruker rullator og understreker at mange ikke har mulighet til å gå fra den ene forretningen til den andre.

– Det er ikke alle som kan gå i mange butikker. Jeg klarer det ikke, svarer pensjonisten.

LITE MOBIL: Wenche Normann (79) handler alt på et sted. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Travel hverdag

Anne-Cathrine Vonaesch Tvinnereim sier mange har det for travelt til å skaffe seg full oversikt.

– Jeg ville ikke kalt de for late. Det tar veldig mye tid, men hvis du har trang økonomi, så må du bruke mer tid på lete etter tilbud.



MATELSKER: Anne Cathrine Vonaesch Tvinnereim sier hun sparer mye, men ikke på bekostning av god mat. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Også Jostein Klanderud (63) samstemmer i at hverdagen er travel for dagligvarekunder som gjør unna handelen i en butikk.

– De er ikke nødvendigvis late.



Hans beste sparetips er å lage mat fra bunnen med sunne, grønne råvarer.

BEVISST: Jostein Klanderud (63) mener at det lønner seg, også for helsen, å handle sunt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Det forslaget deler også Tvinnereim.

– Jeg lager dessuten mat av brød som er utgått på dato og handler varer som er satt ned med 50 prosent.

Krimforfatter Chris Tvedt (69) innrømmer at han ofte velger det enkleste, fremfor å gå fra butikk til butikk.

– Det er sikkert sant at man er lat. Jeg er lat.

LAT: Chris Tvedt (69) innrømmer at han ofte kjøper ferdiglaget middag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Jeg hadde sikkert spart mye på å spise mer hjemme istedenfor på restaurant, og lage mat fra bunnen istedenfor å handle ferdigmiddager på butikken.



Slik sparer du penger på mat:

Matinfluenser Kristoffer Tvilde som har 123.000 følgere på Instagramkontoen Krisslovesfood deler sine fem beste tips som han mener flere kan spare noen tusenlapper i måneden ved å følge:



Planlegg handleturen ut ifra det du allerede har i kjøleskap, fryser og kjøkkenskap.

Lag en fast restemiddag i uken.

MATELSKER: Kristoffer Tvilde sier han har spart flere tusen kroner måneden på å handle mat. Foto: Team Tomorrow

Lag en eller to vegetarretter hver uke. Bønner, linser og andre belgfrukter er billige.

Finn din luksusfelle og se hva du kan kutte ned på. For eksempel energidrikk.

Vær kreativ. (Hvis du for eksempel mangler lime til en oppskrift foreslår han at du istedenfor å dra tilbake til butikken, istedenfor bruker sitron, hvitvinseddik eller noe annet som gir syre.

TIDKREVENDE: Ikke alle tar seg tid til å sjekke hvor du kan få de beste kjøpene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Samler tilbud ett sted

Flere tilbyr å samle kjedenes kampanjer på en app eller nettside, blant annet Kupp.no.

Bak nettsiden Gjerrigknark.no står Rune Kaino Nikolaisen som deler sparetips på direkten hver mandag etter at han har skumlest butikkens tilbudssider. Hans oppsummering lyder:

GJERRIGKNARK.NO: Rune Kaino Nikolaisen Foto: Privat

Før du handler mat- og dagligvarer: Spis og drikk noe og lag middags- og handleliste og unngå impulskjøp.

Sjekk datovarer i butikken og vær forberedt på å endre matplanene.

Se om du kan bytte ut merkevarer med kjedenes egne merker.

Planlegg restedager – lag gjerne større porsjoner og frys ned.

HALV PRIS: Matvarer som nærmer seg utløpsdato blir ofte solgt for halv pris. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vit hva du har



Flittig bruk av fryser og kjøleskap er også et av rådene fra Mette Nygaard Havre, kjent matredder med Instagramkontoen Spisoppmaten:

Kjøp råvarer du kan bruke i flere retter.

Sjekk alltid butikkenes nedprisede varer. Her kan du gjøre store kupp på frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og meierivarer.

Mette Nygaard Havre Foto: Spisoppmaten

Sjekk kilopris på matvarer. (Det er ikke alltid den store pakken er billigst, påpeker hun.)

Husk at best før ikke betyr dårlig etter. Du kan spise veldig mye mat etter dato.

Havre påpeker også det lønner seg å erstatte kjøtt med linser og bønner.

Å handle varer når det er sesong for eksempel, kan også bety penger spart.

For å supplere tipsene, spurte vi også ChatGPT: «Hvordan spare penger på matinnkjøp?»

Noen ganger er det mye å spare på store mengder av varer som ris, pasta, hermetikk og tørrvarer.

Dyrk egne grønnsaker: Hvis du har hage … kan du vurdere å dyrke dine egne grønnsaker.

Handle på nett hvor du noen ganger kan finne bedre tilbud på matvarer og utnytte kampanjetilbud.

Mange dagligvarebutikker tilbyr kundefordeler som gir poeng eller rabatt for hyppige kjøp.

FORDELSKUNDER: Flere kjeder belønner kunder med rabatter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hvis du ser at matvarer nærmer seg utløpsdato, kan du fryse dem for å forlenge holdbarheten.

Følger du alle disse tipsene, vil neppe noen påstå at matvarekunder er late.