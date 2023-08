Sparer 65.000 i året på å bo her: – Nå bygger vi nytt hus

DET GODE LIV PÅ LANDET: Familien Nordeng Ottesen ser ikke for seg å flytte fra Karlsøy kommune. – Det legges virkelig til rette for at folk skal flytte hit, sier Margrethe (30) og Eirik (28). Foto: Markus Furnes / Screen Story

Fra og med i dag blir det gratis barnehage for rundt 4000 barn i nord, i den såkalte «tiltakssonen» i Nord-Troms og Finnmark.

Her skal økonomiske virkemidler som raskere nedskriving av studielån, redusert personskatt og fritak for elavgift gjøre vår nordligste landsdel mer attraktiv å bo og arbeide i.

Sammen med innføringen av tolv timer gratis SFO for første trinn (høsten 2022) og andre trinn (høsten 2023), byr dette på store besparelser for småbarnsfamilier i nord.

Mas og jag

Så også for trebarnsforeldrene Margrethe (30) og Eirik (28) Nordeng Ottesen.

Familien bor på Ringvassøy i Karlsøy kommune – en times kjøring fra Tromsø, hvor de bodde før.

Men bylivets mas og jag, og dyrtid med høye bo- og levekostnader i Tromsø, la sin klare demper på hverdagen.

– Vi fant til slutt ut at det ikke går, og da rettet vi blikket hitover.

Og «hitover» var Eirik sitt hjemsted, hvor kommunen satser hardt på å lokke til seg flere unge med rimelige tomter og nye arbeidsplasser innen særlig reiseliv, sjømatnæringen og entreprenørbransjen.

Her jobber Eirik som fergekaptein, mens Margrethe har fått fast og full jobb som helsefagarbeider på det lokale sykehjemmet.

Sparer 5000 i måneden

Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen (Ap) kaller den nye ordningen med gratis barnehage «kronen på verket» i pakken med de ulike stimuleringstiltakene.

– Det er et veldig godt tilbud, sier hun, og viser til at økte levekostnader merkes godt, og særlig for unge i etableringsfasen.

– Dette vil virkelig hjelpe på i de gode årene når man har små barn, sier hun.



STOLT OG GLAD: Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen (Ap) kaller den nye ordningen med gratis barnehage «kronen på verket». Foto: Markus Furnes / Screen Story

Margrethe og Eirik kan bekrefte dette.

– Alt er jo blitt så utrolig dyrt de siste årene. Nå sparer vi over 5000 kroner hver måned på å slippe barnehageregningen, sier de to.



Bygger nytt

For trebarnsforeldrene betyr det en besparing på 65.000 kroner årlig. Vi spør hva de skal bruke pengene til.

– Champagne! Haha, nei da. Pengene går rett inn til nytt hus, sier Eirik, og nikker over mot den byggeklare tomta, som ligger kant i kant med det lille huset de bor i nå.

Det er på bare 73 kvadratmeter, noe som naturlig nok blir trangt for en aktiv familie på fem.

BYGGER NYTT: Familien Nordeng Ottesen bygger nytt hus ved siden av det gamle. – Nå venter vi bare på de siste tillatelsene, sier de. Foto: Markus Furnes / Screen Story

Mer enn det gode liv

170 millioner kroner koster det å gi gratis barnehage til 4000 barn i nord. Et «spøtt i havet» ifølge fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen (Ap), som sier tiltaket har vært en klar prioritering fra regjeringshold.

Målet er befolkningsvekst – og det handler om mer enn skatteinntekter og det gode liv på landet for barnefamilier, ifølge fylkesrådslederen.

– Regionen trenger flere innbyggere, særlig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå.

– Nord-Norge er viktigere enn noen gang, så det å gi konkrete virkemidler for barnefamilier er utrolig viktig, sier hun.

VIKTIGE NORD: – Regionen trenger flere innbyggere, særlig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Kristina Torbergsen (Ap). Foto: Markus Furnes

Om storpolitikk ikke er det som ligger fremst i bevisstheten hos den travle barnefamilien på Ringvassøy, så ønsker de flere innbyggere velkommen til kommunen.

– Vi vil ha flere unger i barnehagen, og nå er vi også lovet ny barnehage. Byggefeltet her skal utvides, og det legges virkelig til rette for at folk skal flytte hit, sier paret, som kjenner flere som har eller planlegger å flytte utover til den idylliske øya.

– Og her skal dere bli?

– Ja, vi skal bli gamle her. Det er planen, i hvert fall, nikker de to.

Bemanningstrøbbel

Men gratis barnehage er på langt nær nok, ifølge kritikerne.



I en lederartikkel i Nordnorsk debatt stilles det spørsmål om den økonomiske håndsrekningen fra regjeringen er tilstrekkelig til at kommunene får beholde de unge.

For det er ikke nok med gratis barnehage, hvis barnehagen ikke har tilstrekkelig bemanning.

Og nettopp bemanning har vist seg å være en svært krevende utfordring i flere av kommunene i nord, med vikarmangel og høyt sykefravær – så høyt at man i de verste periodene ikke har klart å tilby barnehage på fulltid.

«Gratis barnehage i tiltakssonen kan fort vise seg å bli en kalddusj for regjeringen, hvis den ikke klarer å iverksette tiltak som sikrer forutsigbarheten og kvaliteten i tilbudet i nord», avslutter lederen.