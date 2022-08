Spår svensk boligprissjokk: – Ikke utenkelig at det samme skjer i Norge

Den svenske banken SEB forventer kraftige fall i de svenske boligprisene, på så mye som 15 til 20 prosent, det neste året.

Årsaken skal blant annet være at verdiskapningen i landet stagnerer, samt høy inflasjon.

– Riksbanken øker likevel tempoet i kampen mot inflasjonen, og styringsrenten vil toppe seg på 2,25 prosent allerede i begynnelsen av 2023. Husholdningene er presset av fallende realinntekter, stigende priser og doblede rentekostnader, skriver banken i sin analyse.

I Sverige har man sett et fall i boligprisene på nær 6 prosent fra april til juni i år, og ytterligere 1,6 prosent fra juni til juli.

Også i Norge skjer det merkbare endringer i økonomien. Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i august, til 1,75 prosent.

– Kan det som skjer i Sverige, også skje i Norge?

– Det som nå skjer i Sverige, det kan selvfølgelig skje i Norge også. Det avhenger av hvor høy renta blir, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, til TV 2.

Én viktig forskjell

Jullum mener derimot det ikke er særlig sannsynlig.

– Det er ikke utenkelig med et slikt boligprisfall i Norge, men det er en viktig forskjell på boligmarkedet i Norge og Sverige. Det er at det i Norge er få boliger på markedet, mens de i Sverige har bygget mer enn nok over lang tid, sier han.

SJEFØKONOM: Frank Jullum i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Han mener boligmangelen i Norge vil holde prisen noe tilbake.

– Samtidig så er det litt av problemet med sentralbank-politikken; når inflasjonen blir høy, så er det styringsrenta de har som verktøy. Våre prognoser viser ikke like kraftige boligprisfall, men usikkerheten er stor, sier han.

Danske Banks foreløpige prognoser viser at sentralbankrenta ikke vil heves ytterligere i 2022. De følger likevel spent med.

– Nå er renta nøytral, og vi nærmer oss et område der det begynner å smerte. Samtidig er usikkerheten stor rundt hvordan inflasjonen justerer seg, sier han.

– Prisene skal ned

Nejra Macic i Prognosesenteret sier at boligprisene i Norge nå utover høsten kommer til å synke.

– Dette er sesongvariasjoner, og det er helt vanlig. Det er mulig prisene faller litt mer denne høsten enn vi har vært vant til, sier hun til TV 2.

Hun peker på flere grunner til at høsten på boligmarkedet kan bli noe mindre vill enn vanlig.

– Vi har jo selvfølgelig renta, som er på vei opp. Samtidig har vi den voldsomme prisveksten, som nok gjør at folk holder litt mer igjen i budrunder, og at mange flere enn vanlig flyttet under pandemien og sånn sett har flyttet «fra seg» for en stund, sier Macic.

PROGNOSER: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun er likevel tydelig på at et fall som i Sverige, er langt mindre sannsynlig.

– Det er få brukte boliger på markedet, og det som legges ut forsvinner ofte med en gang, sier hun.

Prognosesenteret mener likevel at prisveksten de neste par årene vil være mer moderat enn den har vært under pandemien.

– På grunn av prisveksten ser vi at det bygges færre boliger nå. Da venter vi oss at det om et par år vil være enda færre nye boliger som står klare, og at prisene potensielt vil kunne stige en del da på grunn av dette, sier hun.

– Vokser ikke inn i himmelen

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener det er viktig å være realistisk på kort sikt.

– Vi ser nå et fall i antall førstegangskjøpere, de har nok allerede begynt å kjenne på den økte renten og økte priser for øvrig. Historisk sett har vi hatt korreksjoner, sist i 2017, og det kan komme nå også, sier Geving.

OPTIMIST: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, er optimistisk på lang sikt. Foto: Torstein Bøe

Han har likevel god tro på at det norske boligmarkedet og norske banker er solide, og at risikoen for konkurser er lav.

– Jeg er litt bekymret for at Norges Bank tar for kraftig i, at de ikke forstår at etterspørselen i boligmarkedet har falt så kraftig. Dette kan øke arbeidsledigheten og påvirke investeringsviljen, så det ligger helt klart en usikkerhet her, sier han.

Rådet til boligkjøpere og nordmenn flest er likevel klart.

– Vær realistisk på kort sikt, og optimistisk på lang sikt. Ingenting vokser inn i himmelen, men vi har stort sett et solid boligmarked, sier han.