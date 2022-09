Spår ro i boligmarkedet – men én ting kan få store konsekvenser

I skrivende stund er boliglån blant det mest populære søkeordene på Google.

«Alt» har blitt dyrere, renta går opp og mange har høy belåningsgrad.

Det er mye som tyder på at flere sitter på gjerdet og funderer på om det er riktig tid for å kjøpe, selge eller legge boligplanene på is.

Ifølge ekspertene har tiden vi er inne i nå allerede gitt noen små utslag i boligmarkedet. Dersom det plutselig skulle bli store svingninger, skyldes det trolig noe helt annet enn de faktorene som gjerne får skylden.

– Det er faktisk litt sånn at hvis noen nyser i heisen på vei opp til visning, så kan det utløse et boligprisfall, sier Are Oust, som er førsteamanuensis ved NTNU og boligekspert.

Hvis noen nyser i heisen

Mandag kommer det endelige resultatet for hvordan eiendomsprisene utviklet seg i august.

– Rapportene vil trolig være ganske typiske for måneden ved at det er mange som legger ut boligen for salg og mange som kjøper. Det kan også være at det har blitt litt flere selgere og litt færre kjøpere enn det som er vanlig, sier Oust.

At tilbudssiden er litt større enn vanlig skyldes trolig ikke prisutviklingen: Korrigert for sesongen har prisene vært flate eller gått litt ned, tror boligeksperten.

KORTVARIGE SVINGNINGER: Ekspertene tror ikke rentehevninger vil påvirke boligprisene i unormal grad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi har ikke indikasjoner på at prisene skal veldig sterk opp eller ned denne høsten. Det er nok renta som gjør folk mer skeptiske og som gjør at flere velger å avvente, sier Oust.

Hvis psykologien til befolkningen endrer seg, kan det ifølge han få store konsekvenser for boligmarkedet – uten at det er en endring i underliggende tilbud og etterspørsel.

– Det har blitt mer usikkerhet. Det skal ikke mer til enn at noen flere utsetter salget, før man kan få større boligprisstigning. Dersom flere selger før de kjøper, vil vi få et prisfall, sier Oust.

Heldigvis pleier slike svingninger å være kortvarig. Når han snakker om det langsiktige utviklingen, ser det langt lysere ut.

Mener vi har feil fokus

På lang sikt ser det nemlig ut til at prisene vil fortsette oppover, særlig i de større norske byene.

– Det er en kjempesterk underliggende etterspørselsvekst, som har vart i mange år, og som kan fortsette i mange tiår fremover, sier Oust.

Dette skyldes en kombinasjon av eldrebølge, økt urbanisering og miljøkrav, som gjør at den underliggende pristrenden fortsatt vil gå oppover.

– Skremmer vi oss for mye opp?

– Befolkningen som helhet er for opptatt av boligpriser og litt for lite opptatt av hva en bolig faktisk kan gi oss. Bolig er så viktig i livet, og derfor er det viktig at flest mulig får gode boliger til en kostnad som de kan leve godt med, sier Oust.

Han får støtte av Hallgeir Kvadsheim, som siviløkonom og ekspert i privatøkonomi. Han advarer boligeiere mot å gjøre noe overilt.

FRYKT IKKE: Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim tror renten vil stige til mellom 4 og 4,5 prosent. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg advarer folk mot å gjøre plutselige valg basert på redsel for at boliglånet ikke blir til å leve med etter rentehevningen, sier Kvadsheim til TV 2.

Han viser til at renteoppgangen kommer som en normalisering etter pandemien, for å dempe den unormalt høye prisstigningen i landet.

Dersom man frykter renteøkningene råder han boligeiere til å ta en prat med banken.

– Det finnes flere midlertidige løsninger, og avdragsfrihet er blant dem. Dette kan være gode grep når det er dårlige økonomiske tider, sier Kvadsheim.

– Tenk langsiktig

Ifølge Are Oust er det langt viktigere å tenke langsiktig og være tålmodig ved et boligkjøp, enn det er å prøve å selge på topp og kjøpe på bunn.

– Treffer du på svingningene, er det bare ren flaks. Derfor mener jeg at å få til et godt kjøp ofte er undervurdert, sier han.

Oust mener at et godt kjøp kan være rent økonomisk, men spesielt med tanke på hvor bra boligen passer kjøperens behov.

– Tenk gjennom hva som er en bra bolig for din familie, ha tålmodighet og kjøp en bolig som en langsiktig investering.

FORNUFT: Oust kommer med en klar oppfordring: – Legg fra deg stresset fra å prøve å treffe rett under de økonomiske svingningene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Kvadsheim fraråder å ta en kortvarig pause fra boligmarkedet.

– Jeg tror ikke man skal være så optimistisk og tenke at man kan selge nå, og kjøpe seg inn igjen etter ett år eller to. Det lønner seg hvert fall ikke å tre ut av boligmarkedet til fordel for å leie, for så å kjøpe seg inn igjen etter noe tid.

Det begrunner ham med store utgifter både på leiemarkedet, i tillegg til dokumentasjonsavgift og meklerkostander i forbindelse med salg og kjøp av bolig.

Ulike scenarier

Oust peker også på en annen årsak til at du ikke bør la mindre svingninger i markedet påvirke boligplanene.

Så lenge du ikke trenger langt flere kvadratmeter eller flytter fra bygda til Oslo, kjøper og selger de fleste i samme marked.

IKKE LA DEG LURE: Are Oust kommer med en klar oppfordring: – Legg fra deg stresset og dropp å prøve på å treffe rett under de økonomiske svingningene. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

– Taper du egenkapital kan det være et argument for å vente med å selge. Men generelt er det egentlig bare førstegangskjøpere, som i mye større grad er utsatt for boligprisrisiko. De har ikke sikringen det er å eie bolig, som beskytter mot boligprisene.

Når det kommer til om man bør kjøpe eller selge bolig først, understreker Oust at boligkjøp uansett er forbundet med risiko.

– Dagens situasjon er nok ikke annerledes enn ellers. En lang periode uten bolig eller med to, innebærer en risiko. Derfor ønsker vi at boligmarkedet skal være stabilt, sier han.

Mener mange har mer å gå på

Kvadsheim tror høstens boligpriser vil farges av flere elementer. Han peker også på at en generell pessimisme blant folket, når det gjelder privatøkonomien, kan være av avgjørende betydning.

ØKONOM: Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom. Han er skribent og foredragsholder innen privatøkonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette vil trolig gi noe prisfall utover høsten, og deretter en utflating, mener han.

– Våre forventninger til privatøkonomien er historisk lave. Det mener jeg det er liten grunn til, sier Kvadsheim.

Uavhengig av uroen som måtte herske i befolkningen, mener han nemlig at folk flest er godt rustet til å takle både rentehevinger og prisøkninger.