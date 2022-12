Spår «monster-fredag» – her setter de inn politiet

Til tross for trange økonomiske tider, strømmer folk til kjøpesentrene for å handle julegaver.

– På lille julaften kommer det til å bli en monsterbølge med kunder, spår sentersjef ved Storo Storsenter, Unni Merethe Aasgaard.

Hun forteller at det skal komme tre trafikkbetjenter fra politiet for å dirigere trafikken rundt senteret.

På tirsdag bikket senteret tre milliarder i omsetning for 2022. Det er ny rekord.

Under pandemien var julehandelen i hele landet rekordstor.

Flere ventet en nedgang på omsetningen i år sammenlignet med i fjor.

De offisielle tallene for hvordan det har gått med julehandelen er ikke klare før i romjulen. Likevel melder flere kjøpesentre TV 2 snakker med onsdag om at de allerede har satt rekorder.

JULEHANDEL: Juletrafikk på kjøpesenteret Oslo City onsdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Besøksrekord

Ved kjøpesenteret Amfi Moa i Ålesund kommune estimerer man nå en økning på fire prosent i omsetningen i år sammenlignet med i fjor.

Hvis det slår til, er det snakk om en omsetningsrekord.

– Vi vet jo ikke helt hvordan vi skal planlegge. Verden er jo så rar nå, sier senterleder ved Moa, Anne Rødal Kleppe.

Ved Sandvika Storsenter utenfor Oslo har man også merket en økning i besøkende i år.

– Vi kommer nok til å sette besøksrekord, spår senterleder Kathrine Stensrud Ingerø.

Omsetningstallene for julehandelen ved Sandvika er enda ikke klare, men man venter noe nedgang sammenlignet med i fjor.

– Man kan si at handlekurven har blitt mindre. Vi har flere besøkende, men de legger igjen litt mindre enn i fjor, sier Ingerø.

Tone Havneraas, leder for kjøpesenteret Lagunen i Bergen, forteller også at de går mot et rekordår.

– Vi har allerede slått rekorden for besøkstall, og vi går mot å slå rekorden med tanke på omsetning også.

– Tenker mer over kjøpene jeg gjør

Student Christina Skarmyr er ute på julehandling på Amfi Moa i Ålesund. Hun er blitt mer prisbevisst den siste tiden.

– Jeg er student, så det blir ikke brukt like mye penger på julegaver. Jeg tenker mer over de kjøpene jeg gjør, og handler i større grad kun de tingene jeg trenger, sier Skarmyr.

JULEHANDEL: Benjamin Røsbak Møller, Katinka Røsbak Møller og student Christina Skarmyr var alle på julehandel i Ålesund onsdag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Katinka Røsbak Møller er også ute på handletokt. Hun har ikke justert hvor mye penger hun bruker på julegave-innkjøp i år.

– Jeg planlegger ikke så veldig mye, men det blir nok omtrent slik det pleier å være. Jeg vet at ting har blitt dyrere, men julegaver må man gi, sier Møller.

Færre mobiler under treet

At flere kjøper billigere varer, merkes også på Storo Storsenter.

Der har Sanitetskvinnene hatt pakkestasjoner i førjulstiden.

Koordinator for Sanitetskvinnene i Oslo fylke, Laila Andresen, forteller at de nesten ikke har pakket inn mobiler i år.

PAKKING: Sanitetskvinnene har ikke pakket inn like dyre gaver som i fjor. Foto: Laila Andresen

– I fjor pakket vi inn mange mobiler, i år er det nesten ingen. I år er det mer nyttige presanger vi har pakket inn. Det går mye i bøker og elektriske ting.

Hun er også overrasket over hvor mange folk som har vært på senteret i år.

– Mange barn og unge sier til oss at de vil bruke mindre penger per julegave i år, slik at flere kan få, sier Andresen.

Bruker mindre enn i fjor

BankAxept, som formidler betalingsystemer til norsk handelsnæring, ser en nedgang på 5,6 prosent i butikksalget for november og hittil i desember.

– Det stemmer at vi ser en endring i varehandelen i fysisk butikk, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Hege Steinsland, kommunikasjonssjef for BankAxept.

Likevel ligger vi an til å bruke litt mer penger enn under normaljulen i 2019.

Steinsland mener likevel det ikke er noe som tilsier at det er brems i julehandelen i år.

– Vi bruker penger. Men det er mindre enn i fjor, og det ser ikke ut til at det blir kjempestor kjøpefest i år fordi alle tar hensyn til høyere levekostnader og priser.

22. og 23. desember er normalt de største handledagene. Til tross for at flere kjøpesentre melder om gode besøks- og omsetningstall, tyder foreløpige tall fra BankAxept ikke på at vi bruker rekordmye penger totalt sett denne julen.

– Vi er veldig spente på hvordan julehandelen ender til slutt, for de største handledagene venter fortsatt, sier Steinsland.