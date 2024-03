Spår lønnsfest i fire sammenhengende år

Økt lønnsomhet i deler av industrien gir rom for reallønnsvekst i årene framover, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Økt kjøpekraft gjør at norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026.

– Lønnsomheten har økt i deler av industrien, og det gir rom for reallønnsvekst både i år og i årene som kommer, sier forskningsleder Thomas von Brasch i SSB i en pressemelding.

– Etter flere år uten reallønnsvekst, blir det nå bedre tider. Den økte kjøpekraften vil føre til at aktiviteten løftes. Norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026, sier von Brasch.



Styringsrenta sakte ned

Styringsrenta var 0 prosent i september 2021 og har siden jevnlig blitt jekket opp, senest til 4,5 i desember. SSB venter at den faller i årene fremover og kommer ned mot 3 prosent i 2027.

– Vi venter at styringsrenta blir værende på 4,5 prosent til andre halvår i år før den gradvis reduseres, men litt senere enn hos våre handelspartnere. I 2027 ventes styringsrenta å komme ned mot 3 prosent, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rammelånsrenta, som i år er anslått til 6 prosent, vil da falle med nær 1,5 prosentpoeng fram til 2027, skriver SSB.

Reallønn Reallønn er et utrykk for den mengden varer og tjenester en lønnsmottaker kan kjøpe for sin lønn. Hvis reallønnen vokser, kan man kjøpe flere goder for lønna enn før. Reallønn er nominell inntekt korrigert for prisendringer. Reallønn er ikke et absolutt mål, men beregnes ved å se på endringer over tid. Det brukes for å finne ut om en økning i (nominell) lønn gir økt kjøpekraft eller ikke. Kilde: SNL

Lavere inflasjon

Konsumprisveksten har de siste årene vært på historisk høyt nivå, og ikke siden 1980-tallet har prisene økt like mye.

– Inflasjonen ventes å komme ned mot 3 prosent mot slutten av året. Dette er langt under toppen på 7,5 prosent i oktober 2022, men fremdeles et godt stykke over inflasjonsmålet til Norges Bank på 2 prosent, sier von Brasch videre.

Årsanslaget for inflasjonen i år er nedjustert med 0,5 prosentpoeng på grunn av blant annet en sterkere kronekurs og lavere framtidspriser på energivarer enn tidligere anslått.

Støre: – Mot et vendepunkt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier i en pressemelding at det er positivt at prisveksten fortsetter å gå ned.

– Det er helt avgjørende for at rentene etter hvert kan settes ned. Denne regjeringens viktigste jobb nå er å fortsette å jobbe for at folk skal få bedre råd. Det er derfor gledelig at SSB venter at kjøpekraften vil øke i år, sier Støre.

Han legger til:

– Det viser at vi er på vei mot et vendepunkt, der folk kan få bedre hverdagsøkonomi i år og de neste årene

VENDEPUNKT: Statsminister Jonas Gahr Støre sier vi er på vei mot et vendepunkt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Payback-time

– SSB venter at lønnen stiger mye mer enn inflasjonen i alle årene fram til 2027. Dette vil i så fall være en payback-time for lønnsmottakerne etter flere svært magre år, lønnsmessig. Mange har kjent på renteøkninger og reallønnsnedgang, og dette vil bidra til en normalisering, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank.



SJEFØKONOM: Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank Foto: Jan Inge Haga

Knudsen mener det er interessant at SSB tror på såpass god lønnsvekst uten at det skal føre til økt inflasjon og press i økonomien.

– Hvis SSB-tallene slår til, er det skikkelig gode nyheter for norske arbeidstakere. SSB tror egentlig på stang inn på alle fronter, sier Knudsen.

SSB tror samtidig at arbeidsledigheten er på vei opp, og at den vil fortsette oppover de neste årene.

Arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i januar i år. For ett år siden lå den på i overkant av 3 prosent.



DNB venter høyere boligprisvekst

Sara Midtgaard er seniorøkonom i Handelsbanken. Hun sier SSBs prognoser er i tråd med deres egne forventninger.

– De tror på noe høyere reallønnsvekst enn oss i år. Ellers kan man bite merke i at de ventet et betydelig større fall i boliginvesteringer enn Norges Bank i år.

Også sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sier SSBs prognoser er i tråd med deres egne prognoser for 2024.

– Utover i de kommende årene merker jeg meg at SSB i motsetning til oss venter en relativt moderat boligprisvekst.



Hun legger til:

– Vi anslår en boligprisvekst på 5 prosent i 2025, 7 prosent i 2026 og 6 prosent i 2027. Fordi byggingen har vært såpass lav i en god stund.