Spår knallvær – så snur det

Etter noen dager med vårstemning, gjør vinteren et skikkelig comeback.

De gode nyhetene først.

Ifølge vakthavende meteorolog i StormGeo kan vestlendingene kose seg med skikkelig vårstemning de kommende dagene.

– Det blir veldig bra vær, og mange vil se 20 grader på amatør-termometeret, sier Olav Erikstad.

Selv om det ikke blir like varmt, spår han fint vær også på Østlandet og Sørlandet.

– Det er nok bra å fokusere på at det blir noen fine dager nå, for fra torsdag kommer det et skikkelig væromslag, sier Erikstad.

BADER: Ifølge meteorologen lar varmen vente på seg. For de modigste frister det kanskje med et bad uansett. Foto: Frederik Ringnes / NTB Scanpix

Sludd og snø

På torsdag er det stor fare for at vårfølelsen forsvinner igjen.

– Da ser det ut til at vinteren gjør comeback i Sør-Norge, sier Erikstad.

Temperaturen synker til rundt fem grader på Vestlandet, med nedbør som snø i høyfjellet. På Østlandet er det meldt sludd og snø.

– Vil det ingen ende ta?

– Nei, vi ser egentlig ingen umiddelbar ende på det.

På spørsmål om når våren kommer for alvor, blir han først stille en stund. Etter å ha gjort en rask beregning, kommer han med følgende konklusjon:

– For Sør-Norge sin del kan det se ut som det blir mer nedbør enn normal, særlig på Østlandet, ut april.

SLUDD: På Østlandet er det spådd sludd og snø. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Ikke dramatisk

Meteorologen forklarer at det generelt er små temperaturendringer om våren.

Dette skyldes at havet har nådd en lav temperatur, samtidig som lufta blir varmere av at solen blir sterkere.

– Det gir en veldig stabil værsituasjon, særlig i kyststrøk. Så selv om det blir mer regn i april enn vanlig, er det ikke så dramatisk, sier han.

Konsekvensen tror han likevel vil bli at vi sitter igjen med en følelse av at april var en ganske kald måned.

– Vår opplevelse av temperatur avhenger av solen. Siden april blir preget av mer nedbør og mindre sol, så vil nok dette oppleves som en kjølig vår, sier Erikstad.

NEDBØR: Ifølge prognosene blir det mer nedbør enn normalt i april. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

En huskeregel

Ifølge meteorologen vil ikke vinteren slippe helt taket lenger nord heller.

– Nord-Norge generelt vil nok beholde vinteren en stund til, som er ganske vanlig nordnorsk vær for april, sier Erikstad.

På kort sikt vil temperaturene ligge på rundt null grader om dagen i Tromsø, og krype ned til minus ti om natten.

I Troms og Finnmark fortsetter minusgradene, mens det kan komme noen plussgrader i Nordland.

– Jeg har en huskeregel om været, som ofte innfrir: «Er du i tvil om april, så går det gjerne bra i Nord-Norge, sier han.

Midt imellom

Erikstad mener trønderne ofte opplever å bli diskriminert i værsaker ettersom de hverken identifiserer seg med Sør- eller Nord-Norge.

– De får midt-i-mellom-vær med greie slapseforhold. Det blir ikke mye nedbør, men det som kommer, kommer som sludd.

Litt det samme været gjelder for Møre og Romsdal, som meteorologen mener rent værmessig egentlig ikke tilhører Vestlandet.

– Supertemperaturene vi vil se i Vestland og Rogaland de kommende dagene gjelder ikke nord for Stadt.

Oppsummert er det altså lite som tyder på mange varme vårdager i april.



– Når det gjelder mai, er prognosene altfor usikre, så det gjenstår å se.