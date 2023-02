Spår exit: – Vil si mye om hvor dårlig forberedt de var

Tirsdag var Sophie Elise og NRK i samtale om hennes kommersielle samarbeid utenfor NRK.

Ifølge NRK skal de komme med en avklaring rundt arbeidsforholdet til Sophie Elise i løpet av noen uker.

Tirsdag var hun i en samtale med NRK, men ingen av partene har uttalt seg om hva de ble enige om.

I forkant har NRK varslet at de vil gå gjennom influenserens økonomiske bindinger.

– De økonomiske bindingene hun har og hennes kommersielle virksomhet, må vi se nærmere på. Vi trenger å vite at det ikke er noen tvil rundt vår redaksjonelle uavhengighet, sa Fürst Haugen til TV 2.

PODKAST: Sophie Elise har en populær podkast på NRK. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ikke alene

Men Sophie Elise er ikke den eneste NRK-profilen som har kommersielle samarbeid utenfor statskanalen.

Derfor mener kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen det blir spennende å se hvordan NRK velger å ordlegge seg fremover.

Han har tidligere uttalt til TV 2 at han ikke mener det er noen annen utvei enn å avslutte kontrakten mellom NRK og Sophie Elise.

– En annen liga

Nygård-Hansen kaller det en kulturkrig.

– Om man er Bård Tufte Johansen, som er programleder for satireprogrammet Nytt på Nytt, og som ukentlig blir klaget inn til Kringkastingsrådet, kan det jo hende at både Bård og NRK vil gå gjennom avtalen for å være på den sikre siden. Spesielt i disse «woke»-tider hvor alt gjerne blir tolket i verste mening.

– Men jevnt over tror jeg de aller fleste NRK-profilene sover ganske greit om natten. Sophie Elise er i en helt annen kontrovers-liga.

Kommunikasjonsrådgiveren mener at både NRK og Fürst Haugen fikk sitt omdømme svekket etter Debatten foregående uke. Han mener Fürst Haugen fremstod som svak og dårlig forberedt til det han omtaler som et «revolverintervju» fra programleder Fredrik Solvangs.

TILLIT: Hans-Petter Nygård-Hansen mener at tillitten til NRK blir svekket av saken med Sophie Elise. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Om NRK velger å bruke de kommersielle samarbeidsavtalene som argument for å avslutte samarbeidet med Sophie Elise, sier det mye om hvor dårlig forberedt NRK og Fürst Haugen var da de signerte avtalen med Isachsen.

– Det kan umulig komme som en overraskelse at Norges største influenser i mange år har mange kommersielle samarbeid.

Nygård-Hansen sier videre at det til syvende og sist ikke er disse samarbeidene som «feller» Sophie Elise, men publiseringen av det famøse bildet hvor hun står ved siden av en venninne som holder en liten pose med hvitt innhold.

Krevende

Solveig Husøy er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun sier at det er en krevende situasjon for NRK.

– Når man har oppdragsgivere som driver med andre ting ved siden av det mediene gjør, er det krevende. Og denne saken viser jo hvor vanskelig det kan være, sier Husøy.

Hun mener det er veldig viktig å holde et klart skille i slike saker hvor oppdragsgiverne har andre inntekter.

SKILLE: Solveig Husøy er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun mener det er nødt til å være et klart skille mellom det kommersielle og det redaksjonelle. Foto: Lise Åserud / NTB

– Å skille mellom hva som er kommersielt og hva som er redaksjonelt handler om at man skal ha tillit til mediet det gjelder.

Husøy peker og på at hvem NRK-profilene er, og at de ikke er fast ansatte.

– Dette er folk som ikke er fast ansatt, og som kan tjene penger utenom mediet. Men man må da gjøre de vurderingene i forkant og håndtere det underveis. Og akkurat med Sophie Elise er det veldig krevende, for hun har så mange samarbeid.

Hun forteller at det er vanskelig å si noe om saken ville vært annerledes dersom saken hadde gjeldt en annen profil. I tillegg mener hun det er vanskelig å si om saken hadde vært annerledes dersom podkasten hadde vært i et annet mediehus.

– Det er ikke noe forskjell på presseetikken, men på den andre siden kan det være at publikum har andre forventninger til NRK, sier Husøy.

– Ikke god PR

For Nygård-Hansen er det usannsynlig at NRK er på jakt etter andre kontroversielle influensere som kan ta over for Sophie Elise. Han håper at NRK lærer av saken.

– Intensjonen bak samarbeidet har nok vært god, men det kan nok tenkes at NRK ikke hadde ventet seg så mye bråk og kanskje også enda flere lyttere.

– Det tror jeg dog skyldes NRK Radio-plattformen og ikke Sophie Elise, noe som også var årsaken, antar jeg, til at NRK inngikk avtalen med Sophie til syvende og sist.

KONTROVERSIELT: Det var dette bildet som satte fyr på diskusjonen om Sophie Elises samarbeid med NRK. Foto: Skjermdump

Nygård-Hansen sier at all PR ikke nødvendigvis er god PR.

– Det stemmer ikke at alt er god PR. Det har kostet henne både økonomisk og emosjonelt, og potensielt kontrakten med NRK. NRK har på sin side gått på en solid omdømmesmell.

– Og det samme kan sies om Fürst Haugen, som uavhengig av utfallet vil fremstå som en svak kringkastingssjef.

Kontroversielt bilde

Samtalen mellom Isachsen og NRK kommer i etterkant av at influenseren postet et bilde på Instagram sammen med en annen influenser.

Der holder den andre influenseren en pose med et hvitt pulver i. Det er ikke kjent hva posen inneholder, men det er mange som spekulerer i at dette er narkotika.

Ifølge Sophie Elise ble bildet lagt ut ved en feil. Innlegget ble slettet kort tid etterpå.