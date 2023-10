Spådde rekordsmitte – dette sier de nå

Vinteren i fjor ble preget av trippelepidemi og fulle sykehus. Nå varsler FHI at årets sesong kan bli like tøff.

Før fjorårets vinter var tonen fra Folkehelseinstituttet klar:

– Mange flere enn vanlig vil bli smittet og syke, sa daværende FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Første vinter uten pandemi og tiltak, samt en befolkning med lite immunitet, var faktorer som gjorde at FHI kom med denne spådommen.

Resultatet ble en trippelepidemi med korona, influensa og RS-virus som herjet på norske sykehus gjennom jula.

Tirsdag morgen møtte Helsedirektoratet og FHI pressen for å komme med årets sykdomsspådom.

– Vi må forberede oss på at de kommer samtidig og gir en totalbelastning for helsevesenet som vi så i fjor, sier områdedirektør Trygve Ottersen i FHI.

TOPPER: FHI mener vi også kan vente ytterligere smittetopper med korona, sier områdedirektør Trygve Ottersen i FHI Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Kan bli kraftig

Områdedirektøren sier det er vanskelig å si noe presist om hvor mange virustopper som vil komme, når de kommer og hvor store de blir.

Men han mener vi må være forberedt på en høst og en vinter preget av sykdom.

En av årsakene til at de antar det, er fordi influensaviruset som dominerer så langt, er en variant vi ikke har blitt eksponert for på lang tid: H3N2.

Den varianten kan også bli den dominerende i løpet av høsten.

– Den kan gi særlig alvorlig sykdom blant eldre. Siden vi ikke har blitt eksponert for den på en stund, er vi mindre beskyttet. Det er lite influensa nå, men andelen som har fått denne varianten, er ganske høy, sier Ottersen.



– Vi må være forberedt på at det kan bli en kraftig influensasesong, sier han.

Ottersen sier at vi også kan vente oss ytterligere smittetopper med covid-19.

Det har allerede i høst vært en liten bølge med korona.

– Felles for de to virusene, er at de utvikler seg, og det betyr at covid-19 kan utvikle seg gjennom sesongen med nye varianter som kan gi nye topper, sier Ottersen.



LAV DEKNING: Norge er et godt stykke unna WHOs vaksinemål. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Færre vaksinerer seg

FHI og Helsedirektoratet oppfordrer folk til å vaksinere seg.

Sist år falt vaksinedekningen mot influensa, fra 63 prosent til 59 prosent for risikogrupper.

– Flere bør ta influensa- og koronavaksine for å beskytte seg mot alvorlig sykdom og død, sier Ottersen.

De oppfordrer følgende personer til å ta influensavaksine:

*Alle over 65 år

*Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

*Gravide i 2. og 3. trimester

*Personer med en rekke kroniske sykdommer til å ta vaksine mot influensa, samt en oppfriskningsdose mot korona

FHI anbefaler også pneumokokkvaksine hvert 6. år for alle som er over 65 år og i risikogrupper.



Klar oppfordring til ordførere

I en fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet svarer 54 prosent av helsepersonell at de planlegger å vaksinere seg mot influensa i år. Dette er en nedgang på seks prosent sammenlignet med fjoråret.



Norge er dermed langt unna EU og WHO sin ambisjon om at 75 prosent av alt helsepersonell med pasientkontakt bør være vaksinert mot influensa.



Helsedirektør Bjørn Guldvog mener tallene går i feil retning.

Han mener det er et lederansvar å legge bedre til rette for vaksinasjon i helsetjenestene, og at det må informeres mer til de ansatte.

Guldvog kom med en klar oppfordring til landets ordførere, rådmenn, kommuneleger og andre ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten:

– Tilby alle ansatte med pasientkontakt vaksine mot influensa, uavhengig av utdanningsnivå og tidspunkt for vakt, sier han.

MÅ SNU: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at utviklingen i andelen helsepersonell som vaksinerer seg, går i feil retning. Foto: Alf Simensen / TV 2

Derfor bør du ta vaksinen

På pressemøtet tirsdag morgen brukte Guldvog tid på å forklare hvorfor man skal ta influensavaksinen.

Bakgrunnen var at mange helsepersonell som oppga i undersøkelsen at de ikke vil vaksinere seg, mener immunforsvaret blir bedre av å gå gjennom sykdommen.

– Det er ikke sånn at vaksiner alltid er bedre enn å gjennomgåsykdom, men den store fordelen er at du får beskyttelse mot fire ulike influensavirus uten å ha gjennomgått sykdom, sier Guldvog.

– Blir man influensasyk, blir du beskyttet mot den ene typen du har blitt smittet av. Det hjelper ingenting mot de tre andre du kan bli smittet av. Det er nemlig mulig å få bli influensasyk flere ganger, fortsetter han.

Guldvog sier også at dem som er vaksinert og kommer i kontakt med influensavirus, får boostet immunforsvaret, uten at man blir syk.

Ikke nok med at du beskytter deg selv, så utsetter man også andre for mindre fare.

– Når helsepersonell lar seg vaksinere, reduserer de risikoen betydelig for pasientene sine, familie og venner, sier Guldvog.

– Også tenker du kanskje: Men pasientene kan jo vaksinere seg selv? Det er riktig, men det er veldig individuelt hvilken effekt man har av vaksinen. Slipper man også å bli eksponert for smitte, reduserer det også risikoen for sykdom og død, sier han.