Spådde fall i boligprisene: – Vi var sikre

OPP, OPP: Så langt i år har boligprisene steget med 7,7 prosent. Før jul trodde mange økonomer at prisene ville falle i løpet av 2023. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Før jul var spådommen til flere økonomer at boligprisene ville falle. Ekspertene mener de undervurderte én ting.

Hvis vi skrur noen måneder tilbake i tid, tilbake til slutten av 2022, spådde flere eksperter at boligprisene ville falle i 2023, slik de hadde gjort mot slutten av fjoråret.



Så langt i år har det imidlertid ikke skjedd. Mandag kom boligpristallene for mai måned. De viste at boligprisene steg med 0,8 prosent. Sesongkorrigert er prisene for mai uendret.

Så langt i år har boligprisene steget med 7,7 prosent.

Før ekspertene tar seg sommerferie tok TV 2 en ringerunde til noen av dem som spådde fall i boligprisene, og hva de tenker så langt i år.

En av dem var rente- og kredittsjef Lars Mouland i Nordea Markets. I desember i fjor sa han til TV 2 at han trodde boligprisene ville falle med ti prosent.

– Det har latt vente på seg, humrer han når TV 2 spør om hva han tenker om dette nå.



VENTER: Rente- og kredittsjef i Nordea, Lars Mouland ved en tidligere anledning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hittil i år har prisene ikke falt, men heller steget.

– Vi tar sikkert nesten like mye feil som alle andre. Det kan skje ting som man ikke har tenkt på, det er mange ting man ikke kan vite noe om sier Mouland.



Han mener også han vet hvor det gikk galt.

– Jeg tror der vi har bommet litt gjelder endringen i boliglånsforskriften. Den har betydd ganske mye, sier Mouland.



I desember i fjor lettet nemlig regjeringen på utlånsforskriften. I stedet for å måtte tåle en renteoppgang på fem prosent, kunne bankene forholde seg til en renteoppgang på tre prosent.



Det gjorde nordmenns låneevne litt bedre, i en periode.



Var sikre på fall

Mouland var ikke alene om å tro på fallende boligpriser. Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, spådde at boligprisene ville falle med 3,5 prosent i løpet av 2023.

– Vi var sikre på at vi kom til å se boligpriser som gikk ned utover våren, sier Lauridsen nå.

Han er midt i en boligkonferanse når TV 2 slår på tråden, som benytter seg av pausen hans til å spørre han mer om boligprisene.

Lauridsen mener de undervurderte særlig to ting da de spådde boligprisene for 2023.

VENTET FALL: Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier han undervurderte to ting. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det ene var at norsk økonomi skulle bli så sterk som den har blitt med rekordlav arbeidsledighet og fullt trøkk i mange sektorer. Det var den ene tingen som ikke var med i ligningen.



Det andre er boliglånsforskriften, og hvor stor effekt det ville ha på boligprisene.



– Den ble sterkere enn vi trodde, sier Lauridsen.



Tror på renta

Selv om de bommet i sine anslag for årets første halvår, tror begge at boligprisene vil flates ut utover sommeren.

Igjen trekker de fram lettelsene i boliglånsforskriften.

Siden endringen trådte i kraft har Norges Bank hevet renta flere ganger. Så selv om man nå må tåle en renteoppgang på tre prosent, og ikke fem, har renta blitt høyere og det fører igjen til at folk får låne mindre, forklarer Mouland.

– Rentehevingene vil slå hardere inn på lånet. Vi tror at hver renteheving framover bil bety mer.



Lauridsen tror effekten av lettelsen har gått sin gang.

– Effekten er midlertidig. Vi tror at renta vil begynne å virke på boligprisene.



Et tegn på at det er i gang

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, sier at boligpristallene fra mai, kan være et tegn på at utflatingen er i gang.

– Det har vært en sterkere start på året enn det man har sett for seg. Samtidig er tallene fra i går svakere enn det overskriftene fikk det til å virke som.



Han peker på at de sesongjusterte tallene viser at boligprisene i mai var uendret.

PÅ VEI NED: Boligpristallene fra mai var uendret justert etter sesongen. Det kan være et tegn på at prisveksten er på vei ned igjen, mener sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov. Foto: Lise Åserud

– De nasjonale boligprisene bremset klart ned i sesongjusterte termer i mai, det var nullvekst sesongjustert.

Et halvt år er gått siden Mouland sa han trodde boligprisene ville falle med ti prosent, og året er ikke over ennå. Kan han få rett?

Ikke ifølge ham selv.

– Jeg tror at vi kommer til å avslutte året ganske uendret, og at boligprisene har falt fem-seks prosent fra der vi er i dag.



Også Lauridsen ser for seg at veksten vil avta og stabilisere seg.

– Vi ser for oss at det flater ut og går litt nedover utover høsten.



Om de spår rett denne gangen, gjenstår å se.