Sp-veteran: – Elektrifisering i strid med intensjonen i landsmøtevedtaket

SIER NEI: Sps stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (70) stemte mot elektrifisering av Melkøya på Sps landsmøte i mars. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Sp-topp Marit Arnstad rykket ut fredag for å roe ned egne rekker etter ramsalt kritikk i et brev til partiledelsen fra Sps fylkeslag i Nord-Norge. Men partiveteran Per-Olaf Lundteigen er ikke overbevist.

Senterpartiets fylkeslag i Finnmark, Troms og Nordland anklaget i brevet partileder Trygve Slagsvold Vedum for å overkjøre grasrota i partiet, skade Sps valgkamp og for å ha brutt tilliten mellom fylkeslagene og partiledelsen.



Opprøret kom etter at Vedum på en pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag fortalte at Sp i regjering går inn for å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Finnmark.

Dette til tross for at flertallet på Sps landsmøte i mars sa nei til elektrifisering fordi de mente det ville føre til kraftmangel og høyere strømpriser.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (61) gikk ut i Politisk kvarter på NRK fredag for å roe gemyttene, og påstod at regjeringens beslutningen om å elektrifisere Melkøya ikke er et brudd på Sps landsmøtevedtak.



– Når det gjelder saken og innholdet i saken, så mener jeg vi står ved det landsstyret har vedtatt og stortingsgruppa i ettertid har drøftet, uttalte Arnstad.

Sps landsmøtevedtak i mars var et nei til elektrifisering av Melkøya med dagens kraftproduksjon, mens regjeringens vedtak er at elektrifiseringen skjer gjennom produksjon av ny fornybar kraft, framholdt Arnstad.

Men Lundteigen, som er inne i sin sjette periode som stortingsrepresentant fra Buskerud, mener realitetene er en annen.

– Regjeringens beslutning om å forsyne Melkøya med strøm fra nettet, i stedet for ved et gasskraftverk med fangst og lagring (CCS) av CO 2 er i strid med intensjonen i landsmøtevedtaket, fastslår Lundteigen, og legger til:

– Dette landsmøtevedtaket hadde ikke støtte fra partiledelsen ved avstemningen.

Arnstad tar selvkritikk

Som TV 2 meldte torsdag reagerte fylkeslagene kraftig både på vedtaket om elektrifisering og måten saken er behandlet på:

«Uten noen som helst prosess i forkant, fikk våre lokale medlemmer i nord, denne saken i fanget, midt i en valgkamp, via media, og deretter i en pressekonferanse, til tross for at et landsmøte i partiet har sagt nei til elektrifisering av Melkøya med landstrøm.»

«Fylkeslagene vil videre påpeke at denne saken ble offentliggjort på det verst tenkelige tidspunktet før kommune- og fylkestingsvalget», heter det i brevet TV 2 fikk tilgang til.



Den interne striden om elektrifisering av Melkøya var tema bak lukkede dører da Sps stortingsgruppe kom sammen fredag.

FOR DÅRLIG: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier partiledelsen må ta til seg kritikken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Før møtet kom Arnstad med en innrømmelse overfor fylkestoppene.

– Det brevet som kom fra fylkeslederne i nord, var selvsagt en kraftig salve å få. Og vi må ta til oss at de synes at prosessen forut har vært altfor dårlig. Det må vi ta selvkritikk på, sa Arnstad i Politisk kvarter.

Taus partiledelse

Det var ikke mulig for TV 2 å få utdypende kommentar fra Arnstad etter diskusjonen på gruppemøtet.

Heller ikke Vedum ville fredag kommentere den interne uenigheten om elektrifisering av Melkøya.

Elektrifisering var tema også på Sps sentralstyremøte torsdag.

– Det var et godt møte, der jeg lyttet og vi snakket om partiets planer, valgkamp og den politiske situasjonen, kommenterte Vedum torsdag kveld.



– Ingenting av dagens kraft i Finnmark skal gå til å elektrifisere Melkøya, det skal være ny kraft. Dersom vi ikke får ny kraft inn så skal dagens gasskraftverk fortsatt benyttes, sa Vedum til TV 2.