Sp-ordfører skuffet over Vedum: –Skatten vil treffe brutalt små familiebedrifter

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) slapp i morges nyheten om at regjeringen innfører grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft.

Innføringen av såkalt« lakseskatt» skjer bare få dager etter at Prestbakmo gikk ut og ba regjeringen legger ryktene om grunnrente på havbruk døde.

– Staten må finne en annen måte å tette hullet i statsbudsjettet enn å stikke et sugerør i lokale bedrifter og samfunnet langs kysten, sa Prestbakmo til NRK.

SKUFFET: Sp-ordfører i Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo mener hennes egen partileder bryter med Sps program. Foto: Ragne Borge Lysaker / Senterpart

Men den lokale Sp-ordføreren ble ikke hørt, tvert imot.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over Vedum, sier Prestbakmo til TV 2.

Hun gir Vedum og Støre honnør for å ha lagt inn et bunnfradrag i et forsøk på å skjerme de minste selskapene, men mener det ikke er nok til å berge dem.

– Grunnrenteskatt vil treffe de små familiebedriftene hardt, sier hun.

Bryter Sps program

Sp-ordføreren peker på at innføringen av den nye skatten er i strid med Senterpartiets partiprogram.

– Det vet han like godt som meg. Det er ikke heldig å innføre det , sier hun.

Prestbakmo frykter at de store selskapene vil flagge ut, mens de små familiebedriftene vil slite med å overleve. Hun har tidligere kalt skatteleggingen av havbruksnæringen et ran.

– Er dette et ran?

– Det er ikke blitt noe bedre, men jeg ser de prøver å skjerme de små, og det er positivt, men grunnrenteskatt er feil medisin, sier hun.

Prestbakmo sier selve prinsippet med grunnrenteskatt er feil.

Det koster 40 til 50 kroner å produsere en kilo laks, og så skal man betale for lån av saltvann og oksygen, raser hun.

De fem store selskapene tok ut 6 milliarder kroner i utbytte på ett år, så det er ikke en fattig næring, og de små er skjermet, sa Sps finansministeren og partileder på pressekonferansen.

– På høy tid at laksebaronene må betale mer

Inntektene fra at selskaper må betale for å tjene penger på norsk grunn utgjør 33 milliarder kroner i statsbudsjettet.

– Dette er positivt og nye takter fra regjeringen. SV har lenge kjempet for at verdier skapt av fellesskapets ressurser skal komme folket til gode. Å skattlegge bruken av naturressurser mer, gir mer til utdanning og helse, mer til folk og lokalsamfunn i krisetid. Det er rett og rimelig, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til TV 2.

– Vi kommer selvsagt ikke til å gi støtte til dette over bordet. Vi skal se på det, og komme med vår linje til forhandlingene om statsbudsjettet.

Også Rødt er fornøyd med den såkalte «lakseskatten».

- Endelig er det slutt på at laksebaronene får alt de peker på. Det er på høy tid at oppdrettsmilliardærene må betale mer for å utnytte norsk natur, sier Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og nestleder i Rødt.

Rødt mener regjeringen bør øke skatten på overskudd i selskaper og utbytter for å satse på velferden i statsbudsjettet, og legge bort alle planer om kutt til vanlige folk.

– Dessverre har John Fredriksen, Gustav Witzøe og andre oppdrettsrikinger allerede tjent seg søkk rike på bekostning av naturmangfoldet i norske fjorder. Rødt vil være på å vedta en ny oppdrettskatt i Stortinget dersom man hindrer ytterligere plyndring av det norske felleskapet, sier Sneve.

Tøffe valg

– Vi må bidra til å få kontroll over den sterke prisveksten, sa Støre på pressekonferansen.

Det må tas tøffe valg for at folks skal kunne betale for hverdagen siden, og derfor er det ikke aktuelt å bruke mer oljepenger eller gjøre tøff kutt i velferden eller øke skattene for vanlige folk, argumenterte statsministeren.

– De som har mest må bidra mer, sier Støre.

Regjeringen har jobbet intenst med dette i flere uker, opplyste han.

– Du må betale en pris for å bruke naturressursene og inntektene går tilbake til kommunene og fylkeskommunene der virksomheten skjer, sa statsministeren.

– Det er en mer rettferdig fordeling av overskuddet, og det går til lokalsamfunn, sa Vedum på pressekonferansen.

I 2019 foreslo et offentlig utvalg, ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, å innføre grunnrenteskatt i havbruk.

Det har tidligere ikke vært politisk flertall for forslaget.