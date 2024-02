Søviknes: – Folk er sjokkerte og utrygge

Ordfører Terje Søviknes i Bjørnafjorden kommune reagerer sterkt på at en 15 år gammel gutt ble knivstukket i Os sentrum søndag kveld.

– Dette er en veldig alvorlig, og ikke minst tragisk hendelse. Det skal ikke skje, sier han.

Nå jobber kommunen aktivt inn mot ungdommer for å forebygge og hindre uønskede hendelser.

Søviknes ser nemlig alvorlig på det han opplever som en økende voldstrend.

– Vi opplever at terskelen for å bruke vold og våpen er senket, og det er urovekkende. Vi opplever at folk er sjokkert, og at dette gir en utrygghet vi ikke skal ha. Det skal være trygt å ferdes i lokalsamfunnet, sier han.

BUSSPLASS: Knivstikkingen skjedde ved en bussterminal, nært rådhuset i Os sentrum. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.05. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Siktet for drapsforsøk

Det var søndag kveld at en 16-åring knivstakk en annen 15 år gammel gutt i sentrum av Os.

Mandag morgen søkte politiet fortsatt etter bevis i området rundt kommunehuset. Da TV 2 snakket med påtaleansvarlig Eli Valheim mandag formiddag, hadde politiet ikke funnet kniven.

Ifølge VG er 16-åringen nå siktet for drapsforsøk.

Den 15 år gamle fornærmede gutten ligger på Haukeland universitetssjukehus, og skal være utenfor livsfare.

– Tankene går i retning av ham i dag. Alle er opptatt av at det skal gå bra med offeret, sier Søviknes.

HENDELSE: Her i Os sentrum i Bjørnafjorden kommune skjedde knivstikkingen. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Skal ha kjent hverandre

Politiadvokat Eli Valheim sier til TV 2 at flere ungdommer var vitner til hendelsen.

Ifølge Valheim har minst sju personer blitt avhørt.

Politiet skal ikke ha noe video av hendelsen, og de har ikke noe mer informasjon om forløpet til knivstikkingen.

– Vi har forstått det slik at de skal ha kjent til hverandre, sier Valheim.

Det er advokat Bertil Rønnestad som forsvarer den siktede gutten. Inntil videre representeres han av advokat Anette Vangsnes Askevold, men hun sier til TV 2 at hun ikke kan kommentere saken.

ANSVAR: Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt svarer i saken om knivstikkingen i Os. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Nasjonalt problem

I likhet med hendelsen på Os, har det vært en rekke episoder i Norge de siste månedene der mindreårige har barket sammen.

I flere av tilfellene har det vært kniv involvert.

En kartlegging Aftenposten publiserte i januar, viste at politiet beslagla dobbelt så mange kniver fra mindreårige i Bærum i 2023, sammenlignet med året før.

Nå ønsker Bjørnafjorden-ordføreren mobilisering.

– Dette er en trend som vi alle må forsøke å snu, og alle som jobber opp mot ungdom har et ansvar. Vi må være tett på dem og sørge for at de får snakke med trygge voksne. I vår kommune har vi eksempelvis et eget ungdomsteam er ute og snakker med ungdommen, sier Søviknes.