Sov i båt i stormen: – Våknet hver halvtime

Onsdag fortalte Hannah Hoven (28) til TV 2 at hun hadde valgt å sove i båten sin «Lilja» på kaia i Trondheim i stedet for en varm og trygg seng – til tross for at voldsomme «Ingunn» skulle gjøre sitt inntog i Trøndelag samme natt.

– Jeg hørte vindkastene fra her inne, og de var ganske heftige. Så jeg opplevde det som en voldsom storm, sier Hoven torsdag morgen.

På forhånd var hun bekymret for om vinden kom til å snu i løpet av natten, og dermed treffe båten i en ugunstig vinkel. Natten ble imidlertid ikke fullt så strabasiøs, og stedet båten ligger i på havna i Trondheim viste seg å være godt beskyttet, forklarer Hoven.

Foto: Privat

– Vindkastene kom i perfekt vinkel, og traff båten foran. Jeg vil ikke se for meg hva som hadde skjedd om jeg lå et mindre beskyttet sted, sier hun.

Våknet hver halvtime

Selv om vinden traff henne på best tenkelig vis, kan ikke Hoven sies å fått en direkte god natts søvn:

– Vindkastene var nokså høylytte. Jeg våknet opp hver halvtime, og lyttet etter om alt hørtes riktig ut. Om noe hørtes feil ut, sto jeg opp og kikket ut av vinduet for å se, forteller Hoven, som sier hun altså har hatt verre stormfulle aftener om bord i båt.

Torsdag morgen var vekkerklokken satt til klokken 08.00, slik at hun skulle få med seg en forelesning digitalt. Men Hoven sier det ikke tok lang tid før hun ga opp å følge med – og i stedet tok en blund for å vinne igjen noe søvn.

– Du skulket timen?

– Ja, men ikke si det til noen, erkjenner hun til TV 2 og lesere over hele landet.

Foto: Privat

Nøye forberedelser

Da Hoven snakket med TV 2 onsdag, fortalte hun om flere forberedelser hun hadde gjort før hun skulle stå ansikt til ansikt med «Ingunn». Hun fjernet alle løse gjenstander, og satte opp ekstra fendere.

– Det er mitt lille hus, og jeg håper vi får flere eventyr sammen, sa hun da.

– Alt ble værende der det skulle, sier hun morgenen etter stormen.

– Der er jeg heldig, at dette var et så godt beskyttet sted. Havnesjefen her i Trondheim er veldig grei, og sørger for at alle er godt beskyttet.

På Norges kyst har «Ingunn» herjet siden onsdag formiddag, og ført til betydelige ødeleggelser flere steder: Hun har revet tak av hus, og blåst kjøretøy av veien. I Bodø har vinden vært så intens, at den blåste inn vinduer på et hotell.

Mange tusen har vært uten strøm, og strømbruddene er spådd å kunne vedvare over lengre tid – potensielt i flere døgn enkelte steder i Midt- og Nord-Norge.