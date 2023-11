Søsteren til Ghada: – Hun fikk ingen hjelp fra Norge

– Hun har norsk statsborgerskap. Hun burde ha blitt evakuert.

Det sier Narin Abudaqa. Hun er søsteren til Ghada og bor i Gaza.

Hun forteller at Ghada bare skulle komme på besøk til familien sin i det krigsherjede landområdet.

Søndag ble hun drept da israelske bomber traff nabolaget hun befant seg i.

Lagt i ruiner

Narin forteller at ambassadene har sendt forespørsel om å få evakuere sine borgere ut av Gaza.

GAZA: Dette skal være hodesjalet som Ghada brukte. Foto: Privat

– Dessverre var det ingen som klarte å evakuere henne.

– Hun har ikke fått noe hjelp fra Norge, sier Narin.

Også faren, broren og nevøen til Gahda ble drept i angrepet. Ifølge Narin ble hele nabolaget lagt i ruiner og alle som døde i angrepet er sivile.

– Ghada døde som martyr sammen med faren, broren og nevøen.

Narin forteller at søsteren ventet lenge på å få reise ut fra Gaza. Hun prøvde mange ganger å komme seg over grensen, men måtte returnere alle gangene.

Trygt område

I Birmingham i England sitter mannen til Ghada, Bashar El-Najar, igjen med to sønner på 20 og 23 år. Dit flyttet de for å komme nærmere familie og venner.

Ghada reiste til Gaza den 4. oktober for å kunne være med faren sin. Ifølge El-Najar dro hun nå fordi hun mente det var en god tid å dra på, og hun visste ikke om faren levde til sommeren.

Men bare tre dager etter hun ankom Gaza brøt krigen ut. Ghada dro da til det hun trodde var et trygt område.

– Vi fikk beskjed om at huset hvor Ghada befant seg var jevnet med jorden. Det samme var de andre husene i nærheten.

– Vi trodde ikke på det. Hun dro jo til et sted hvor det skulle være sikkert. Men så ble hun drept, sier El-Najar.

– Blir vanskelig

Ghada bodde sammen med sønnene Ryan og Moath.

De har vært en veldig nær familie og Ghada har hatt en stor påvirkning på de.

UTEN MAMMA: Nå må Ghadas sønner leve videre uten moren sin. Foto: Tonje Iversen

– Det blir vanskelig uten mamma, sier Moath.

Ryan forteller at det var vanskelig at hun dro, men at de forstår hvorfor hun gjorde det. Han forteller at de hadde blitt enige om at det var greit at hun dro.

– Men nå skulle vi jo ønske at vi bestemte oss for at hun ikke skulle dra, sier han.