Søsknene kjørte åtte timer for å hente Aud hjem til jul

SØSKEN: Hele familien har stått på for at Aud Tove skulle få komme hjem til jul i år. Søster Gunn Lillian Haaland og bror Roy Frode Haaland ville kjørt enda lenger enn Haugesund-Bergen om de hadde måttet, forteller de. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Stormen «Pia» førte til at hjemreisen til jul ble ett kaos. Aud fra Karmøy har reist over to døgn for å komme hjem til familien i Haugesund.

Hjemreisen til jul gikk alt annet enn knirkefritt for Aud Tove Haaland Tømmerbukt fra Karmøy.

Stormen «Pia» traff Sør-Norge med full styrke torsdag og førte til mange innstilte fly og forsinkelser i all transport.

Aud Tove skulle reise fra Alta der hun bor til familien i Haugesund for å feire jul, men det skulle vise seg å bli en mye lengre reise enn planlagt.

– Kø, kø og atter kø!

Torsdag morgen kjørte Aud til flyplassen i Alta fra hjemmet sitt i Kvænangen, der hun har bodd de siste 30 årene. På flyplassen fikk hun etter hvert beskjed om at flyet var innstilt på grunn av stormen i Oslo-området. Neste fly gikk dagen etter og derfor ble det natt på hotell i Alta.

Dagen etter kom Aud Tove seg med fly til Gardermoen, men der ventet et salig kaos.

– Jeg landet på Gardermoen i seks-sju tiden og deretter var det kø, kø og atter kø!

LIKE BLID: Selv om Aud Tove ikke har spist siden frokost i går, er hun like blid når TV 2 møter henne på Flesland. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Fredag kveld sto Aud mange timer i kø ved self-service skranken til SAS, sammen med nærmere hundre andre, før hun fikk hotellovernatting i Oslo. Hun håpet å få et fly til enten Bergen, Haugesund eller Stavanger.

– Jeg prøvde å komme på et fly fredag kveld, men alt var helt fult.

– Var du noensinne redd for at du ikke skulle rekke julefeiringen?

– Ja, jeg tenkte en stund at om jeg ikke får noe fly hjemover så får jeg forsøke å fly tilbake til nord. Da hadde det blitt alene-jul, forteller Aud.

Hjelp fra familien

Da Aud Tove til slutt fikk plass på et fly til Bergen morgenen lillejulaften, kastet søsknene seg i bilen.



Familien til Aud Tove har jobbet på spreng de siste dagene for å få henne trygt hjem til Haugesund. Både med bruk av Facebook-grupper, kundeservice og ombookingsider.

– Jeg satt jo og sjekket på tog og busser og alt mulig til klokka to i natt, forteller broren Roy Frode Haaland.

– Vi har fått så vondt av henne, at det er helt forferdelig, sier søster Gunn Lillian.



Med glatt føre kjører Roy Frode og Gunn Lillian nesten fire timer hver vei fra Haugesund for å hente Aud Tove i Bergen. Men alternativet kunne vært en langt mer omfattende kjøretur.

SNART FREMME: Mellom Bergen og Haugesund er det omtrent tre timer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg tenkte at hvis hun ikke får et fly så kan hun ta flytoget til Drammen så får vi hente henne der. Nå ble det heldigvis ikke en åtte timers kjøretur, bare tre, sier Roy Frode.

– Du hadde tenkt å kjøre hele veien til Drammen fra Haugesund for å hente henne?

– Ja, må jo det, kan ikke la henne sitte der borte alene i jula. Vi måtte gjøre det vi kunne for å få henne hjem, sier han.

Rakk ikke kjøpe julegaver

Siden Aud Tove har reist alene og har måttet holde plassen sin i et stort antall køer på flyplassene de siste to dagene, har hun ikke fått spist noe på over ett døgn.

– Jeg gleder meg til å ta en god dusj og slappe av. Og det hadde vært godt med en matbit nå, sier hun.

Aud Tove tar opplevelsen med et smil, men det å ha mistet to døgn til reising rett før jul gjør at hun kommer tomhendt til julefeiringen.

JULEGAVEN: Aud Tove reiste lett fra Alta, og har ikke med noen julegaver. Nå blir det heller ikke tid til juleshopping i hjembyen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg har ingen julegaver. Jeg tenkte å handle inn i Haugesund i går og i dag, men det rekker jeg ikke nå, sier hun.

I år faller julaften på en søndag, som gjør at det ikke blir mulig med noen siste-liten handling i morgen heller. Men Aud Tove tror familien synes det er helt greit i år.

– Julegaven får bli meg da, at jeg kommer hjem til jul!