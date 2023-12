Sosiale medier flommer over: – Vi har alle et valg

TRENDER: Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut for to måneder siden har mange privatpersoner delt meningene sine i sosiale medier. Foto: Skjermdump / Sosiale medier

«The world must act and save Gaza.»

«Les les les. Nå er det alvor.»

«It is genocide.»

To måneder har gått.

Samtidig som krigføringen på Gazastripen fortsetter med uforminsket styrke, pågår det også en kamp i sosiale medier til støtte for partene. Heller ikke den ser ut til å avta.

Mange velger å ytre seg om krigen i sosiale medier. Og skal man tro en ekspert kan faktisk ett lite innlegg være starten på en reell endring.

Vil ikke være nøytral

Lindis Hurum er generalsekretær i Leger Uten Grenser. Siden krigen brøt ut har hun gjentatte ganger fordømt drap på sivile.

I en mening publisert i NRK, skriver hun at hun ikke kan være nøytral til ofrene i krigen.



PROTESTERTE: Generalsekretær Lindis Hurum i Leger uten grenser talte under en markeringen foran Stortinget, som krevde stans av angrep mot sivile i Palestina og Israel. Foto: Frederik Ringnes / NTB Scanpix

– Vi er ikke skrudd sammen til å være nøytrale i møte med andre menneskers lidelser, uansett om de er nære oss eller er langt unna, sier Hurum til TV 2.

Derfor mener hun at det er viktig å ta et standpunkt.

– Vi har alle et valg om vi vil ta innover oss det vi ser og hører, heller enn ikke å orke å forholde oss til det. Det siste kan være en enkel løsning fordi vi er overveldet og føler oss maktesløse, men jeg tror ikke det er godt for noen på sikt.

Hurum sier at Leger Uten Grenser ikke tar side i noen av konfliktene de jobber i, heller ikke i krigen mellom Hamas og Israel.

– Samtidig er vi aldri nøytrale til pasientenes lidelse som vi bevitner, og da peker vi på den som er ansvarlig for den lidelsen. Derfor kritiserer Leger Uten Grenser Israels krigføring.

– Dobbeltmoralsk

I motsetning til organisasjoner og høylytte stemmer i sosiale medier, er det også mange som velger å være tause om krigen i offentligheten.

Det er helt greit, mener debattredaktør Mikkel Ohle Tande i kulturavisen Subjekt.

Han har fulgt med på debatten der det kreves at influensere og kjendiser tar side i konflikten. Det synes han er en uting.

– Det er helt greit å si at man ikke har kunnskap til å mene noe. Overgrep begås på begge sider. Å ikke velge side eller å ikke uttale seg, betyr ikke at man er nøytral til lidelsene, sier Tande til TV 2.

FØLGER DEBATTEN: Mikkel Ihle Tande, debattredaktør i Subjekt, advarer om at mye av det som publiseres i sosiale medier deles videre ukritisk. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han mener også at flere av de som krever at andre skal ta standpunkt i krigen, er dobbeltmoralske.

– De som uttaler seg tydelig i denne konflikten, neglisjerer de fleste andre konflikter i verden. For eksempel pågår det en brutal konflikt i Jemen, der både barn og voksne blir drept, som mange ignorerer.

– Kan ha stor effekt

Psykolog Benjamin M. Silseth tror folk deler meningene sine i sosiale medier fordi de vil stå opp mot det grusomme som tusenvis av mennesker opplever på Gaza.

– Jeg tror at mange får litt utløp for egne tanker og følelser ved å dele på sosiale medier, og at det er en form for ventilering. I tillegg er det en måte å vise engasjement rundt en sak på, sier han.

PSYKOLOG: Benjamin M. Silseth tror folk deler i sosiale medier fordi de føler at det er den måten de kan bidra på under en krig. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Silseth tror det kan være godt for mange av oss å dele, særlig i situasjoner der man føler på mye håpløshet eller maktesløshet.

– Det kan være godt å vite at man gjør noe, som er bedre enn å gjøre ingenting.

På den andre siden tror Silseth at folk vegrer seg for å dele av flere årsaker.

Det kan for eksempel skyldes at man føler man ikke vet nok om saken, at sosiale medier ikke er riktig plattform, eller at man er redd for å si noe feil og få reaksjoner på det.



– Jeg tror det er viktig å trygge seg selv på at man må ingenting, men at man kan hvis man vil, sier psykologen.



Han mener at kriser som rammer verdier som er viktige for oss som nordmenn, treffer oss hardere.

– Vi føler at det treffer noe vi kan relatere til, eller noe som er imot vårt verdisett. Da kan vi nok merke en større trussel, og engasjere oss mer.

MASSEGRAVER: Palestinere blir begravd i massegraver i Khan Younis sør på Gazastripen. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Kan føre til reell endring

Selv om det ikke finnes en klar fasit på hvor effektfullt det er å dele poster i sosiale medier, mener Astrid Valen Utvik at det kan ha stor kraft på flere måter.

– Man kan øke bevisstheten og tydeliggjøre hva som viktig for folk og dermed legge press på myndighetene. I tillegg kan det ha effekt på innsamlede midler til hjelpeorganisasjoner, som er avhengig av oppmerksomhet og synlighet, sier Valen-Utvik til TV 2.

Hun er kommunikasjonsekspert, med sosiale medier som et av spesialfeltene.

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER: Astrid Valen-Utvik mener sosiale medier-engasjement kan presse myndigheter til å handle. Foto: Lene Elisabeth Eide / Eide foto

– Kan man virkelig påvirke, som å få til en våpenhvile eller avslutte en krig gjennom å dele på sosiale medier?

– Jeg tror ikke det er så enkelt. Men mitt lille bidrag kan føre til at flere andre kaster seg på, som igjen får med seg andre. Om mange nok gjør det, over tid, kan det til slutt sette press på norske myndigheter til å ta stilling til problematikken, sier hun.

Hun sier videre at om mange nok land setter press, kan kanskje verdenssamfunnet sammen føre til reelle endringer.

BARN: Siden krigen brøt ut har minst 16.200 mennesker blitt drept, 7000 av dem var barn, ifølge Hamas. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Kan få snøballeffekt

Også psykolog Benjamin M. Silseth tar til orde for at et innlegg i sosiale medier kan få en snøballeffekt.

– Sosiale medier kan bli sett på som litt tullete, men når en sak får nok oppmerksomhet, blir det som en snøball som ruller nedover og blir større og større. Da er det lettere for folk å få det med seg, og dermed engasjere seg, sier han.

Derfor tror han at deling der i realiteten kan ha stor slagkraft.

– Det er et mektig verktøy ved at man kan få ut informasjon, engasjere folk og nå frem. Derfor tror jeg aktivisme via sosiale medier er utrolig viktig, og noe vi kommer til å se enda mer av fremover, sier han.

Handler om rett og galt



Generalsekretær Hurum i Leger Uten Grenser tror vi som samfunn har evne til å både handle og ha empati i møte med folk som opplever traumer og lidelser.



– De fleste av oss er privilegerte, og selv om alle først og fremst lever sine egne liv som absolutt har sine utfordringer her i Norge, har vi overskudd til å ta del i det.

BEKYMRET: Generalsekretær Lindis Hurum forteller at de har cirka 300 kolleger inne på Gazastripen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Samtidig forstår hun at noen vegrer seg for å dele fordi dette er en spesielt betent konflikt, med sterke følelser på begge sider.

– Men det handler ikke om verken Gaza eller Israel hvis man sier fra om at det som skjer for åpen scene må ta slutt. Det handler om å si fra om hva som er rett og hva som er galt.

Hun påpeker at en del grunnleggende rettigheter blir brutt mens hele verden ser på.

– Hvis Israel får lov til å begå tydelige brudd på folkeretten uten at det får konsekvens, men tvert imot blir støttet av mange verdensledere, vil det gjøre at myndigheter i mange land vil kunne slutte å bry seg om klare og tydelige regler vi har for krigføring.

Det vil sette en farlig presedens, som vil gjøre det farlig for alle mennesker som lever i krig- og konfliktsoner, ifølge Hurum.



Hun viser til at Norge også hadde forventet støtte for våre lidelser, hvis det blir en krig eller katastrofe her.