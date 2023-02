Sophie Elise tyst om Instagram-bildet

Det har stormet rundt NRK og Sophie Elise de siste dagene etter at influenseren søndag la ut et bildet på Instagram. Det var spesielt én detalj som skapte furore.

På bildet står Sophie Elise sammen med en annen influenser, som holder en liten plastikkpose med noe som ser ut som et hvitt pulver i.

Bildet ble kort tid etter fjernet fra plattformen.

Flere har kritisert både NRK og influenseren. NRK gikk ut på tirsdag og sa at bildet ikke ville få noen konsekvenser for samarbeidet, etter at de hadde hatt en «grundig prat» med Sophie Elise.

Utover det ville de ikke kommentere saken.

I september ble nemlig Isachsen og venninnen Fetisha Williams NRK-profiler gjennom lanseringen av podkasten «Sophie & Fetisha».

PROMO: Dette bildet ble brukt til å promotere podkast-samarbeidet mellom Sophie Elise, Fetisha og NRK. Foto: Henriette Dhli

Sophie Elise har heller ikke kommentert saken de siste dagene.

I ukens episode av podkasten «Sophie & Fetisha» nevnes heller ikke Instagram-bildet med ett ord.

Venninnene snakker om en rekke temaer i løpet av den 50-minutter lange podkasten, men styrer unna å prate om det omdiskuterte bildet.

– Da jeg satt i bilen på vei hit i dag, så tenkte jeg «hvordan sang passer det humøret jeg er i nå? Miley kan du hjelpe meg?» Absolutt ikke, sier Sophie Elise i begynnelsen av torsdagens episode.

Helt på slutten av episoden sier hun:

– «We love you», og setter mer pris på dere enn noensinne, i alle falle meg. Hver eneste person som sier noe fint eller normalt til meg. Virkelig, fra bunnen av mitt hjerte. Jeg setter pris på ethvert sekund av det.

– Et uhell

Onsdag var TV 2 i kontakt med en person nær de to influenserne. Vedkommende har fått samtykke fra de to til å formidle følgende til TV 2:

– Den andre influenseren visste ikke at bildet skulle publiseres, og har aldri samtykket til dette. Sophie Elise publiserte bildet ved et uhell.

BILDET: Dette bildet ble publisert på Sophie Elise Isachsens Instagram-profil søndag. Kort tid etter ble det fjernet. Det er særlig detaljen i nedre hjørne til høyre som har ført til reaksjoner. Foto: Skjermdump Instagram

De ønsket ikke å gi kommentarer utover dette, inkludert hva som var i posen.

TV 2 kjenner heller ikke til innholdet i posen.

TV 2 har foreløpig valgt å ikke identifisere den andre influenseren.

– Må legge seg flate

Medieekspert Arne-Inge Christophersen, som er daglig leder og rådgiver i Marketing Toolbox, var ikke blyg da han kommenterte situasjonen de to influenserne står i til TV 2 onsdag.

Han var veldig klar på hva influenserne bør gjøre nå.

– De må legge seg flate og fortelle at de ikke tenkte seg om når de gjorde dette. At de ikke gjorde dette med en gang, vitner jo om umodenhet.

Dersom det ikke var narkotika i posen, mener han at de offentlig også bør avkrefte dette.

Han var ikke den eneste som mente at influenserne må uttale seg om saken.

STILLER SPØRSMÅL: Bodahl-Johansen stiller spørsmål ved at influenserne velger å forholde seg tause. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er et problem at folk som besitter så mye makt ikke vil svare på spørsmål. For å ha et fungerende demokrati, må vi ha en åpen debatt hvor mennesker med makt må finne seg i å svare på kritikk, sier presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen .

Det mener han gjelder influenserne, politikere og næringslivstopper.

Intern uenighet i NRK

Flere reagerte på NRKs uttalelse om at bildet ikke fikk noen konsekvenser for samarbeidet, også innad i NRK.

– Hadde det vært en fast ansatt i NRK, ville det fått konsekvenser, sa lederen i Norsk Journalistlags NRK-avdeling, NRKJ, Rolf Johansen til TV 2 tirsdag.

Det var ikke etikkredaktøren i NRK, Per Arne Kalbakk enig i.

– Vi er ikke enige i at denne saken er et eksempel på forskjellsbehandling av faste ansatte og oppdragstakere når det gjelder posting på sosiale medier, sa han til TV 2.

UENIG: Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, sier at en fast ansatt i NRK ville fått samme behandling som Sophie Elise om tilsvarende hadde skjedd. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hvis en fast ansatt hadde postet et lignende bilde, og gitt NRK den samme forklaringen som Sophie Elise har gitt, ville vår vurdering vært den samme: At dette ikke ville gitt noen konsekvenser for arbeidsforholdet i NRK.

På tredjeplass

Onsdag formiddag ba medlem av Kringkastningsrådet og tidligere politiker, Trude Drevland, om at saken skal tas opp på neste møte, som er 9 mars.

Det er for øyeblikket registrert over 2000 klager til Kringkastingsrådet i forbindelse med Instagram-innlegget.

Det er dermed den tredje mest innklagde saken i Kringkastingsrådets historie.