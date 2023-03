Torsdag kveld ble det kjent at samarbeidet mellom Sophie Elise Isachsen og NRK er slutt.

Det bekrefter Isachsen i en pressemelding.

Årsaken til bruddet er at NRK stilte for høye krav til endringer i avtalen som lå til grunn i podkasten hun hadde sammen med Fetisha Williams.

De nye kravene mener Isachsen legger for mye begrensninger på hennes kommersielle virksomheter.

– Sophie Elise har hele tiden snurret NRK rundt lillefingeren, sier han til TV 2.

Det hele mener han endte med at Isachsen kommer med det han omtaler som et ganske friskt spark, i form av pressemeldingen som ble sendt ut.

– Det man kan forvente

Pahle mener ikke bare at Isachsen har hatt NRK snurret rundt lillefingeren. Han kårer henne og som den parten som gikk seirende ut av situasjonen.

– At ikke NRK har vært mer på ballen og ikke forstått helt hva de tok inn der er veldig rart fordi Sophie Elise har gjort nøyaktig det man kan forvente at hun ville gjort, sier Pahle.

Han forteller videre at han mener det er helt rettferdig at Isachsen reagerer på den måten hun gjorde, fordi hun er en kommersiell aktør.

– Kommer til å være mer restriktive

– Jeg holder fremdeles på at det er lurt å prøve noe nytt, selv om det virker skummelt og vi ikke har gjort det før.

Det sier Charlo Halvorsen, underholdningsredaktør i NRK.

– Det å prøve og så heller godta at vi feiler det kommer vi nok til å fortsette med, fortsetter han.

Samtidig mener han det er viktig å ta med seg de erfaringene som de nå sitter igjen med. Blant erfaringene trekker han frem kontraktene de har internt, med de som har sterke kommersielle bindinger.

– Der kommer vi nok til å være litt mer restriktive, sier Halvorsen.

– Må tenke oss om

Stipendiat ved Høyskolen Kristiania, Mathilde Hogsnes, forsker på influenseres kommersielle praksis i Skandinavia.

Hun sier seg helt ening i Pahle sin mening om at Isachsen har gått seirende ut.

Samtidig uttrykker Hogsnes at hun ikke er sikker på hvor mye Isachsen har vunnet på situasjonen hun nå har befunnet seg i de siste ukene.

– Jeg tror at hennes kredibilitet vil bli svekket over tid. Jeg blir og veldig frustrert over at hun ikke helt tar inn over seg rollen og makten hun har.

Dette mener hun blir mer synlig for flere i tiden fremover. I tillegg håper hun flere kommersielle aktører vil lære av debatten som har vært.

– Vi må tenke over hvem vi skal velge til å representere oss.