HJEMMELAGET: Simen Aabrekks livskvalitet har blitt betydelig bedre etter at mor, Heidi Aabrekk, tok grep for å unngå at sønnen kastet opp. Foto: Privat

Koke. Mose. Fryse.

Heidi Aabrekk har holdt på med det samme matregimet i snart 17 år.



Helt siden sønnen Simen ble født med sammensatte vansker i 2004, har mat vært en daglig utfordring.

– Vi begynner å bli ganske rutinerte, sier Aabrekk til TV 2.

Fra sønnen var under ett år, har han fått mat via en knapp på magen. Dette kalles en gastrostomi og gjør det mulig å sikre tilførsel av mat og drikke direkte inn i magesekken.

Det var Dagens Medisin som omtalte Aabrekk og sønnens historie først.

GRÜNDER: Heidi Aabrekk startet å produsere egen sondemat av naturlige råvarer til sønnen sin da han var liten. Nå håper hun at hennes mat skal bedre livskvaliteten til flere trengende. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Oppkast 30 ganger daglig

Men sønnen reagerte sterkt på den syntetiske sondematen han fikk på resept hos legen.

– Det er klart at det å tørke oppkast 30 ganger om dagen ikke er noe godt liv for noen, sier moren.



De ble derfor nødt til å finne en annen måte å få i sønnen mat. Løsningen ble å lage sin egen sondemat av naturlige råvarer.

– Da vi lærte oss hvordan vi kunne koke og mose vanlig mat, fikk han det mye bedre. Det hjalp veldig på oppkast og kvalme.

NATURLIG: Det er naturlige råvarer i maten Simen får som sondenæring. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tidkrevende og utfordrende

Det å forberede alle sønnens måltider var samtidig en tidkrevende oppgave.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er mye arbeid, og vi har lenge ønsket oss et annet alternativ, sier Aabrekk.



I Norge er det rundt 3600 barn og voksne som får ernæring via sonde. Overlege på Barnesenteret på Ullevål sykehus, Anne Charlotte Brun, har gode erfaringer med foreldre som vil lage sin egen sondemat til barnet sitt.

KJEMISK: Overlege på Ullevål sykehus, Anne Charlotte Brun, sier hun har smakt på de fleste sondenæringene, og mener det smaker og lukter kjemisk. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun har selv smakt på de fleste typene sondenæring som gis til pasienter, og hun vet at det både smaker og lukter svært kjemisk.

– Hvis man fra før har en tendens til å kaste opp og brekke seg, så er det lettere å kaste opp en melkeaktig løsning, enn det er å kaste opp fast føde, sier Brun til TV 2.

Attraktivt for voksne og barn

Overlegen understreker likevel at det er svært viktig at helsepersonell får kvalitetssikre at den hjemmelagede sondematen har riktig næringsinnhold for pasienten det gjelder.

Samtidig tror hun at det å lage sin egen sondemat kan være et fint tilskudd til den sondematen man får på resept.

­– Jeg tenker det er attraktivt for voksne og for barn. Og voksne er vokst opp med å kjenne lukter og smaker, så det å få smaken eller lukten av naturlige råvarer kan nok være en bedre opplevelse, sier Brun.

For Heidi og Simen har løsningen lenge vært hjemmelaget sondemat. Det betyr at Simen i utgangspunktet kan få den samme maten som de rundt middagsbordet, så lenge den er most god nok.

– At man kan velge hvilken mat man vil spise, skaper jo livskvalitet, sier Aabrekk.

Og nå er det ikke bare Simen som får gleden av morens sondenæring. Aabrekk har nylig opprettet firmaet, Hiquid food, for å tilby sondemat laget av naturlige råvarer.



Produktet de lager oppfører seg som hjemmelaget sondemat.

– Målet nå er å få produsert opp suppe og få innvilget søknaden som ligger inne hos Helfo sånn at folk kan få det på blå resept, sier hun.