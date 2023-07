Sønnen har vært psykisk syk i 15 år – ønsker debatt om assistert dødshjelp

ET LIV I MØRKE: Aud vil utfordre samfunnet til å tenke høyt om følgende: Kan det tenkes at et liv i konstant mørke bør hjelpes inn i døden? Foto: Frank Lervik / TV 2

Vi møter kvinnen vi kaller Aud i en park i solskinnet i Trondheim. Gjennom 15 år har sønnen hennes vært syk.

Det har stort sett vært 15 år med mørke og tungsinn.

Gutten hennes ble akuttinnlagt på lukket avdeling – da var han i tenårene. Etter det har han ikke klart å slippe lyset inn i livet sitt.

Aud er ikke hennes virkelige navn, men av hensyn til sønnen ønsker kvinnen å være anonym.

Møte med Erna Solberg

Foranledningen til TV 2s møte med Aud handler egentlig om valgkamp. Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Kent Ranum, møtte Aud og andre mødre til syke barn, og ble grepet av deres historier.

– Det var så tøffe, så gripende og sterke historier. Jeg har oppriktig lyst til å gjøre noe for dem. Om jeg blir ordfører i byen, vil jeg gjerne bidra med noe, sier Ranum.



En varm junikveld introduserte han mødrene og tidligere statsminister Erna Solberg for hverandre i Høyres lokale i Trondheim.

EN LYTTENDE EKS-STATSMINISTER: De to mødrene i denne saken møtte nylig Erna Solberg, Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Kent Ranum, og Linda Hofstad Helleland, også Høyre-politiker. Kirsten Kilnes og Aud, sittende i sofaen til høyre, fortalte om sine syke sønner. Foto: Frank Lervik / TV 2

Solberg reiser stadig rundt for å hjelpe sine kandidater med å få oppmerksomhet.

Aud satte seg i sofaen rett overfor Erna Solberg. Hun fortalte det brutalt ærlig: at den voksne sønnen hennes mange ganger har planlagt å dø. At det har vært på nære nippet flere ganger. Han lever – men lever ikke noe godt liv.

– Jeg ble litt vågal, jeg hadde nok ikke tenkt å fortelle riktig så mye. Men det kjentes naturlig der og da; for en gangs skyld var det noen som virkelig ville lytte til oss.



Aud kjenner på det, at slik verden er for familien hennes nå, teller det at folk ønsker å høre historien. Og hun synes ikke hun har fått det hun trengte hos sin egen kommune: Trondheim.

Innendørs i to år

Hun forteller at det jevnt over går dårlig med sønnen.

– Han er overhodet ikke frisk, men det går opp og ned.



Aud og hennes eksmann er klare for at situasjonen utvikler seg til å bli akutt, noe som med jevne mellomrom er tilfellet.

ENSOM MED BYRDEN: Å få en pårørende-kontakt man kan henvende seg til når livet tynger for en mor, er et ønske for Aud. Foto: Frank Lervik / TV 2

Hun forteller at legevakt og politi er mye involvert i livene deres.

En periode var sønnen hennes så dårlig at han oppholdt seg mer eller mindre innendørs i to år i strekk.

Og når han legges inn et sted, snakker han seg ut av det ganske raskt.

– Han er jo samtykkekompetent, min sønn, og da snakker han seg ut av det. Det bekrefter han selv overfor oss også. Og så er han ute dagen etter – like syk.



Aud fant flere pårørende med like håpløse historier i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). En støtteforening med 24 kontor rundt om i landet. Et sted hvor alle forstår hverandre.

Denne foreningen er det som møter Solberg og Ranum denne junikvelden. Spørsmålet de stiller seg er hvordan politikere – som har makt – kan hjelpe disse familiene. Psykisk sykdom er en pårørende-sykdom.

– I starten da han ble syk, så kjørte vi rundt midt på natten for å oppsøke noen som kunne hjelpe oss. Vi kjørte fra DPS Tiller til andre institusjoner i Trondheim, og vi var innom legevakten. Her kunne han få en tablett, fikk vi høre, men det ville gå et døgn, minst, før noen kunne ta imot ham. Det hele var så sørgelig fortvilt.



GLEMMER IKKE DEN NATTA: Aud og sønnen kjørte rundt og rundt i Trondheim for å finne nødhjelp et eller annet sted. Familien visste ikke sin arme råd. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Livslysten forsvant

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Kvinnen framfor oss på benken i solskinnet i Trondheim svelger tungt. Og sier det som er ekstra tøft å fortelle om. At livsviljen ikke lenger var der.

– Vi var så dypt fortvilte at jeg kjente at jeg var nær ved å gjøre det slutt. Min sønn oppførte seg heller ikke noe bra mot oss, for han var så ute av seg, og så syk. Både jeg og hans far, min daværende ektemann, gråt helt åpenlyst sammen. Jeg hadde aldri sett ham gråte før. Men vi var bunnløst fortvilte.



I Landsforeningen LPP har hun hørt andres historier. Også familiehistorier fra andre kommuner. Noen kommuner gir mer hjelp og assistanse enn andre, erfarer Aud.

– Jeg synes ikke det Trondheim kommune har tilbudt oss holder. Sønnen min har mistet tillit til det kommunen tilbyr. Han fikk ikke noen hjelp som monnet, og vi som pårørende følte ikke vi hadde noe sted vi kunne henvende oss. En pårørendekontakt ville i hvert fall ha vært en god begynnelse.



I nabokommunen Malvik har Kirsten Kilnes god erfaring. Da hennes tenåringssønn fikk diagnosen schizofreni, møtte hun gode hjelpere.



MAMMAEN TIL EN SCHIZOFREN: Hennes unge sønn vil aldri bli frisk, og vil alltid gå på medisiner. Men den hjelpen hun ble tilbudt i Malvik kommune, var av det gode slaget, forteller Kirsten Kilnes. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Han fikk i ung alder denne meget alvorlige diagnosen, en sykdom som varer livet ut. Derfor var det så godt å bli møtt av gode hjelpere i kommunen. Vi opplevde at en ansatt kjørte for å hente vår sønn på institusjonen, for slik å opprette nær kontakt med ham, og videre at de sørget for å gi de syke noen enkle muligheter i arbeidslivet.



Kilnes leder foreningen LPP i Trøndelag. Hun påpeker at det er store forskjeller mellom kommunene i hvordan de håndterer psykisk sykdom og hvorledes de møter de pårørende.

– Malvik kommune så på oss som den ressursen vi kan være. Husk at vi er de som kjenner våre barn best. Og det var også helt overveldende hvordan de skjønte hva vi trengte, og at de tok ansvar.



EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE: Malvik kommune møtte familien Kilnes med både praktisk assistanse og innlevelse i deres sårbare situasjon. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Kilnes foreslår at Trondheim kommune for eksempel etablerer et pårørendesenter, og hun inviterte derfor flere lokalpolitikere i byen til et møte nylig.

– Du trenger én som kjenner til din situasjon, det holder med én som forstår hvilken trengt situasjon du som forelder står i, mener Kilnes.



Lover pårørende-kontakt

– Ut fra erfaringene i andre kommuner vil jeg love et par ting, om jeg blir valgt til ordfører, og det ene er en egen pårørendekontakt i Trondheim kommune. Vi må være mer tilgjengelige for alle de det angår, sier Høyres ordførerkandidat Ranum.



ORDFØRERKANDIDAT: Kent Ranum mener han kan garantere midler til en pårørendekontakt hvis han blir valgt. Forleden besøkte sjefen hans, Erna Solberg, byen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Han vil også gi kommunens innbyggere en revurderingsgaranti. Dersom en psykisk syk ungdom eller et barn ikke blir frisk eller viser betydelige framskritt i løpet av ett år, skal revurderingsgarantien gjelde.

– Hva skal du da ta ut av budsjettet? Ingenting av dette er gratis?



– Det tror jeg ikke vil komme til å koste så mye. Og helt ærlig, jeg er helt sikker på at vi ikke kan la være. Jeg kan garantere at dersom jeg blir ordfører, finner vi de pengene, lover opposisjonens fremste kandidat i Trondheim.



Ranums sjef, tidligere statsminister Erna Solberg, lyttet lenge til mødrenes historier om de svært syke sønnene. Hun sier:

– Det er viktig at vi tar hensyn til pårørende i all behandling, og det gjelder særlig innenfor psykisk helse, hvor mange opplever at hele deres liv forandres når et familiemedlem får alvorlige utfordringer.



Trondheim kommune svarer i en e-post at de gjennom flere år har systematisert sitt pårørendearbeid: «Strategiene for psykisk helse og rus innebærer blant annet økt satsing på pårørende, fordi vi anser pårørende som en ressurs!»

Dette skriver konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rus, Viviann Sandberg Larsen.

Hun skriver også at dialogen med pårørende forteller dem at pårørende ikke alltid opplever å bli møtt på en god måte: «Derfor er vi i år i gang med et kompetansehevingstiltak for å sette alle våre ansatte bedre i stand til å ivareta pårørendes behov.»

Å ville dø – men skal noen assistere?

Aud ler litt oppgitt over seg selv. Hun endte med å fortelle mye mer til Erna Solberg enn hun hadde tenkt seg. Men sånn er livet deres: Sønnen har gjennomtenkte planer om hvordan det skal skje at han gjør ende på livet sitt.

– Han har planene klare for selvmordet, men våger det likevel ikke.



Slike ord, for en mor, er uendelig tunge å uttrykke. Men tross det, der på benken denne solrike dagen, forstår vi at det er gjennomtenkt.

For Aud ønsker at storsamfunnet skal tørre å løfte det nærmest unevnelige opp til debatt: Hvis livet aldri blir bra, når livet i praksis bare er tungt og kjennes konstant uutholdelig, kunne det da tenkes at et regelverk slo inn og ga den syke en hjelpende hånd? Ut av livet?

NÅR SKAL NOEN SLIPPE? Aud funderer etter femten år med psykisk sykdom i familien, om utgangen er å få slippe ved hjelp av en pille. Slik tenker sønnen hennes. Foto: Frank Lervik / TV 2

Hun vet at det finnes legale metoder, i land som Sveits og Nederland. Også dette nevner hun for Høyres leder Solberg. Aud fornemmer at hun har en god lytter, selv om hun selvsagt er klar over at det nærmer seg valgkamp. Og at få ting er tilfeldige, slik sett.

Etter å ha hørt Aud fortelle om sønnens selvmordsstrategi, kommenterer Solberg det slik:



– Pårørende-perspektivet må være med i strategien, når vi skal hjelpe. For som pårørende kan du faktisk bli litt sint. Du kan lett kjenne på følelser som du tenker er «ulovlig».



Når den du elsker vil forlate deg

– På en måte er det jo bra at min sønn ikke klarer å gjennomføre det selvmordet han har tenkt på så ofte. Men på den annen side...



Aud leter og famler etter ordene.

– Altså, når en person har det så vondt hver dag, ja, så måtte det vel være rimelig å slippe fra dette livet? Om det gjelder somatisk eller psykisk sykdom, så mener jeg vi må kunne debattere det.



At Norge skal kunne drøfte spørsmålet når andre land som ligner på oss gjennomfører assistert dødshjelp, synes hun ikke er unaturlig.

Og den selvvalgte døden har hun snakket med sin sønn om.

– I stedet for at folk hopper fra bruer, for eksempel, og kanskje blir sittende hardt skadd i en rullestol for resten av livet. Eller lenket til en seng. Det er jo en enda verre tilværelse. Vet du, akkurat slik snakker sønnen min. Å kunne få tatt en pille som avslutning. Slik tenker han. Dette er hans ord.