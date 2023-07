Sommervikarene plukker døde måker: – Så klart rart

– 150, 180, 210 …

Adrian Johnsen (17) kaster pose etter pose med 30 døde måker i hver opp i en søppelkasse på lasteplanet til en lastebil ved et vann utenfor Vadsø. Sommerjobben i kommunen har ikke blitt helt som han så for seg.

– Overhodet ikke. Planen var at jeg skulle klippe gress og vedlikeholde kommunale bygg. Så dukket dette her opp, sier han, og viser til utbruddet av fugleinfluensa langs store deler av Finnmarkskysten.

– Det er jo så klart rart, å plukke døde måker og se at det sitter flere ved siden av som lider.

Fugleinfluensautbruddet fører til massedød blant utrydningstruede måker. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

17-åringen forteller at han likevel har klart å håndtere inntrykkene fra den noe morbide sommerjobben.

– Det har gått greit så langt, jeg har klart å omstille og leve normalt. Men det er klart det er rart når du tenker over det i etterkant, sier han.

Tre «marsboere»

Pål Johnsen er driftssjef i Vadsø kommune og Adrians far. Han forteller at sønnen er en av tre ungdommer på sommerjobb som nå går rundt som «marsboere» og plukker døde fugler.

– Jeg tror nok det er bedre å sitte på en gressklipper i Vadsø sentrum enn å gå rundt her, sier han.

DØENDE: – Jeg er ingen ornitolog, men denne er nok ikke i live i morgen tidlig, sier driftssjef Pål Johnsen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Driftssjefen understreker at kommunen snakker mye med ungdommene om det de møter på jobb, ispedd en del galgenhumor.

– Vi skal ta vare på dem, og det gjør vi også.

– En dyretragedie av dimensjoner

I tillegg til de døde fuglene som blir samlet inn, er det også mange døende fugler i områdene der ungdommene jobber.

– De som ligger igjen her er ikke døde, vi kan ikke plukke dem. Det er nok det som er det vanskeligste synet for ungdommene.

SMITTEFARE: De døde fuglene må fjernes for at de ikke skal smitte andre fugler, forklarer driftssjefen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hvor mange døde fugler som er samlet inn, har ikke kommunen eksakte tall på. Ifølge driftssjefen dreier det seg om minst 3500, hovedsakelig krykkjer, siden plukkingen startet fredag i forrige uke.

– Dette er en dyretragedie av dimensjoner, sier han.

Preger lokalsamfunnet

Også Vadsø-ordfører Wenche Pedersen (Ap) omtaler situasjonen som en tragedie.

– Det er klart at dette preger lokalsamfunnet, og det er også mange spørsmål rundt det som skjer, sier hun.

FUGLEDESTINASJON: Vadsø-ordfører Wenche Pedersen forteller at hele Varanger har forsøkt å definere seg som en fugledestinasjon i reiselivet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Pedersen forteller at kommunen nå jobber med å fjerne mest mulig fugl, og å informere befolkningen. I løpet av helgen var de også i kontakt med Statsforvalteren.

– Vi syns vel kanskje at en del av de statlige myndighetene som har ansvar her har vært litt sent på banen. Så i går fikk vi til et fellesmøte med Statsforvalteren, Mattilsynet, FHI og flere, sånn at de nå er mer på banen med tanke på å bidra med informasjon.