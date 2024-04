Sommer-advarsel: – I fjor var det eksepsjonelt

Det er vanskelig å stole på, mener meteorolog ved StormGeo, Isak Slettebø.

Likevel gir han oss et innblikk i langtidsvarselet, og med det vårt første håp om hvordan sommeren kan bli.

Meteorologen vil helst ikke kalle det forventninger, men oppsummerer prognosene for årets sommervær slik:

– Jeg tror vi skal satse på at det begynner pent og ender bløtt for Sør-Norge, og at det kanskje blir motsatt for folk i Nord-Norge.

HAUKEBLIKK: Meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø, følger nøye med på værutviklingen på kontoret i Bergen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Mai

Våren rundes av med et skiftende vær som vil prege Sør-Norge.

– Mai kan bli bløtere enn april og vi kan få ettermiddagsbyger og tordenvær. Og mulig dager med innslag av snø.

Men du kan sakte, men sikkert, begynne å ta fram sommergarderoben.

– I andre halvdel av mai kan vi få temperaturer opp på 20-tallet.

Selv om mengden nedbør er usikkert, kommer meteorologen med gode nyheter.

– Mai kommer til å bli varmere enn normalt. Det viser alle prognosene, forklarer han.

Nord-Norge må vente på finværet.

– Det vil nok ta lengre tid, forklarer han.

Selv med en meteorolog med særdeles respekt for faget, må vi spørre om sannsynligheten for en solrik og varm 17. mai.

– Hvis prognosene viser temperaturer over 20 grader i slutten av mai i Sør-Norge, hva betyr det for 17. mai-været?

VEKSLENDE VÆR: Selv om StormGeo spår en solrik start på sommeren, må vi forberede oss på noe skiftende vær. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Det blir for tidlig å si noe om nå.

Vel, vi prøvde. Om prognosene for andre halvdel av mai også dekker nasjonaldagen, får vi vel bare vente med å få svaret på. (Vi lover å ringe meteorologen igjen når det nærmer seg).

Juni

I 2023 var det værfenomenet El Niño som preget juni måned.

– I år vil El Niño være slutt. Da er det som om en motor i Stillehavet skrus av og det vil bidra til mer moderate temperaturer i Europa.

I år er det El Niña som melder sin ankomst, som kan gi oss et vær som minner om sommeren vi hadde for åtte år siden.

– Som fortsatt kan bety at vi kan få en varm og fin juni, for de som husker sommeren i 2016.

Men det kan også bety at resten av sommeren blir en skuffelse.

– Sensommeren i fjor var helt eksepsjonell, i år vil den kunne bli våtere og gråere.

Også er det ofte slik at hvis søringene en god start på sommeren, kan Nord-Norge vente seg det motsatte

Samtidig kan de bli vinnerne av en fin sensommer.

Juli

Slettebø forteller at vi må belage oss på at det blir både sol og regn om hverandre.

Men at vi ikke skal bekymre oss for at det skal dukke opp like utfordrende tilfeller som på slutten av sommeren i 2023.

– Regnet i fjor var helt ekstremt. Det ville vært overraskende med to år på rad, sier Slettebø.

VÅTT: Flere fikk en seg en overraskelse når ekstremværet Hans meldte sin ankomst i august, sommeren i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

I fjor rammet ekstremværet Hans flere områder i Sør-Norge. I juli var det ganske bløtt, før det hele toppet seg i august.

– Sommeren i Nord-Norge var på den andre siden unormalt fin og varm.

Når burde vi pakke kofferten?

Meteorologen forklarer at for de som husker sommeren for åtte år siden, kan vi forvente en sommer som er rimelig lik.

– Så hvis man skal reise utenlands på sommerferie, så kan det være lurt å gjøre det i juli eller august?

– Det er jo også fint vær i Europa i juni, sier han.

– Tenk på de siste somrene vi har hatt. De gir totalt sett et bilde av utfallssommeren, avslutter meteorolog Slettebø.