– Som et gammeldags bankran – med mindre stress

Flere og flere bankkunder blir rammet av svindel, advarer Sparebank 1 SR-Bank.

I januar hadde banken 910 tilfeller av svindel eller svindelforsøk. Det er over dobbelt så mange som i januar i fjor.

Det følger en trend banken har sett lenge.

– Vi ser dessverre at den kraftig økte svindelfaren er kommet for å bli. Januar er den høyeste januar som noensinne er målt. Jevnt over kan vi si at det er «all time high» hver eneste måned nå.

ØKER: Fagleder i SR-Bank, Marit Sola, forteller om massiv økning av svindelforsøk. Foto: Sparebank 1 SR-Bank.

Det sier SR-Banks fagleder Marit Sola til TV 2.

Falske SMS-er og anrop



Hun forteller at svindelen i januar var preget av falske SMS-er og telefonoppringninger.

Svindlerne ser ut som de ringer fra banken, politiet, Økokrim, Interpol eller lignende.

– De sier gjerne at det er tatt opp lån i kundens navn – og tilbyr å hjelpe kunden å «sikre» deres midler ved å overføre pengene til en annen konto, sier Sola.

Slike svindelmetoder kalles også «phishing». Hensikten er å lure oss til selv å oppgi opplysningene våre.

Hvis du har fått en slik melding, eller telefon, må du ikke la deg lure, advarer Sola.

– Jeg vil minne om at verken politi eller bank vil etterspørre BankID og passord eller kortinformasjon. Hvis banken har mistanke om at våre kunder er utsatt for svindel, så blir kundeforholdet stengt ned. Vi vil aldri verken flytte eller be kunden flytte pengene, sier hun.

Massiv økning

SR-Bank sine kunder tapte 9,3 millioner kroner i januar. I fjor var beløpet 4,4 millioner kroner.

Men de er ikke alene.



I Nordea merker de også en klar økning i svindelomfanget.

Der har antall «phishingsaker» i januar 2024 nesten tredoblet seg sammenlignet med 2023.

FORKLARER: Ida Marie Edholm er svindelekspert i Nordea. Foto: Nordea

Nordeas svindelekspert, Ida Marie Edholm, forteller at dette har vært en trend over tid.



– I hele fjor hadde vi en voldsom økning av særlig «phishing». Det har eksplodert de siste årene, sier hun.

I DNB er omfanget svindelsaker stabilt. Januar skilte seg ikke særlig ut for dem.

– Men generelt har svindelomfanget blitt betydelig større, sier leder for DNBs cyber crime-senter, Sebastian Claydon Takle.

Han trekker frem et eksempel.

I løpet av 2022 prøvde kriminelle aktører å svindle DNBs kunder for 1,2 milliarder kroner. I 2023 prøvde de å svindle kundene for 1,8 milliarder kroner.

Det er en økning på 50 prosent.

EKSPERT: Sebastian Takle leder DNBs cyber crime-senter. Foto: Stig B. Fiksdal

– Det varierer fra år til år om de kriminelle gjør flere forsøk, eller går for høyere beløp. Men det er en massiv økning på dette området hvert år, sier Takle.

Bankran uten stress

– Forklaringen på de økte tallene er teknologi og at det er lettere enn tidligere, sier Sola i SR-Bank.



Takle i DNB forteller at store kriminelle nettverk står bak mange av svindelforsøkene.

– De siste fem til ti årene har de forstått at det er mye penger i økonomisk kriminalitet. Det er også lav risiko for oppdagelse, og ganske lave strafferammer om man blir tatt, sier han.

ENKELT: Mange kriminelle tyr til tastaturet for å tjene penger. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Sola er enig.

– Det blir litt som med et gammeldags bankran. Bare at ranerne nå slipper å stresse så mye. Tenk hvor mye lettere det er å sitte foran en PC, sende ut melding og håpe at noen biter på, sier hun.

Nye metoder

Svindlerne finner dessuten stadig nye metoder for å svindle nordmenn for penger.



Edholm i Nordea forteller at de kriminelle søker nye kanaler. Særlig såkalt «Helt hjem»-svindel har blitt vanligere.

– La oss si du skal sende noe du har solgt på nett. Da får du kanskje en lenke fra det som ser ut som leveringstjenesten «Helt hjem». Men den lenken sender deg i stedet til en «phishing»-side, og ber deg legge inn kortinformasjon, sier hun.



– Honningkrukke

Sola mener Norge er en honningkrukke for tyver og svindlere.



– Her har folk god økonomi og masse tillit til hverandre. Hvis noen sier de er fra politiet eller banken, så tror folk på det i Norge. Så når vi snakker om tilliten som noe av det fineste med det norske samfunnet, er svindelfaren en av nedsidene, sier hun.

TELEFONSVINDEL: Fått mistenksomme anrop i det siste? Vær skeptisk til dem. Foto: Simen Askjer / TV 2

Edholm venter at svindlerne bare vil bli mer sofistikerte framover, og ta i bruk ny teknologi og metoder.

– Vi venter mer troverdige forsøk. Blant annet ved bruk av kunstig intelligens, sier hun.

Dette bør du gjøre

Bankene oppfordrer alle til å ha en skepsis til fremmede anrop eller meldinger.

– Hvis du får en epost, SMS eller blir oppringt, ta en fot i bakken. Sjekk hvem som er avsender, og hva du faktisk blir bedt om å gjøre, ser Edholm.

Hun advarer særlig mot å klikke på ukjente lenker.

STYR UNNA: Du bør unngå å klikke på mistenkelige lenker. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Sola forteller at hvis du opplever noe som ser eller høres for godt ut til å være sant, så er det trolig det.

– Husk at det «alltid» er svindel når ukjente folk tar kontakt for å markedsføre lønnsomme investeringer.

Takle i DNB kommer samtidig med råd til de som faktisk går i baret.

– Dette er profesjonelle aktører, så folk kommer til å bli lurt, sier han.

Han mener det aller viktigste er å ringe banken først.

– Uansett hvilken bank du har, er de rigget for å bistå kundene. I DNB kan vi hjelpe til med å få pengene tilbake eller stoppe prosessen før pengene forlater banken, sier han.

Takle oppfordrer samtidig alle som blir utsatt for svindel om å anmelde saken til politiet.