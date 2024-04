– Dette handler ikke om at man trenger en master for å være helseminister, men det handler om å snakke sant, lyving og stjeling.

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal på Kristiania feller en hard dom etter fredagens pressekonferanse, der statsminister Jonas Gahr Støre sparket helseminister Ingvild Kjerkol ut av regjeringen.

– Sviktet totalt

– Hun har sviktet totalt på kunnskap, karakter og kommunikasjon. Disse tre begrepene er det som den greske filosofen Aristoteles satte opp som krav til en troverdig person. Og de gjelder fortsatt. Dette er i prinsippet som å stjele solbriller på Gardermoen, fordi det å stjele andres kunnskap er også tyveri, sier Ringdal til TV 2.

– Først lyver hun, og står på at løgnen er sann. Og da hun blir tvunget ut tar hun ikke ansvar og viser ingen ydmykhet. Det er en karakterbrist at hun blir tatt i løgn, fortsetter Ringdal om Kjerkol.

Retorikkeksperten mener at Ingvild Kjerkol burde innrømmet forholdene for flere måneder siden.

– Limt seg fast

– Det at hun nå trues til å innrømme feilen, svekker totalinntrykket. Helt fra første stund har hun nektet for at det var sitatfusk. Hun har limt seg fast i statsrådstolen i flere måneder, og måtte altså tvinges til å gå etter at masteroppgaven ble underkjent, sier Ringdal.



– En statsråd som blir slept ut, er ikke et vakkert syn. Stikkordene for de siste statsrådskandalene er i bunn og grunn tillit. Det å være statsråd er det fremste tillitsvervet man kan få, og betalingen tilbake er den politiske Kardemommeby-loven: Vær ærlig, snakk sant, sier Kjell Terje Ringdal.

EKSPERT: Kjell Terje Ringdal er retorikkekspert. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Retorikkeksperten peker på at det etter hvert har blitt ganske mange saker som rokker ved velgernes tillit til politikerne.

– Det slår tilbake både på tilliten til politikken. Det er problem for politikken generelt, og statsministeren, som nå må bruke mer tid på å lete etter nye statsråder enn å lede landet.



– Sjanseløs

Det som gjør Kjerkol-saken spesiell, er at Støres regjering har dratt en student til Høyesterett for selvplagiat, mener han.

Torsdag ble dette sammenlignet med at en trikkesniker straffes, mens en bankraner går fri.

– Dette er et himmelropende eksempel på politisk nummenhet. Kjerkol var i realiteten sjanseløs da hun ble tatt i plagiat. Det er et stort problem når det oppstår et slags «ekkokammer», der man blir så blind for eget syn at man ikke ser hvordan det ser ut utenfor det politiske kaninhullet.

Retorikkeksperten sier at disse sakene utvilsomt svekker politikernes omdømme. Helsepolitikeren Kjerkol er foreløpig den siste i rekken.

– Bulken er stor og voldsom, men så vil den gradvis blir rettet ut. Norske politikere er utmerkede mennesker, og fortjener masse applaus. Det er håp for alle, men dette kommer til å ta tid, sier Ringdal.