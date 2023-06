Solkrem-rådet du ikke må følge

TRENGER MYE: Anbefalt dosering av solkrem kan nok virke større enn de fleste er klar over. Foto: Aage Aune / TV 2

På TikTok har det den siste tiden blitt delt påstander om at solkrem i seg selv kan være hormonforstyrrende og skadelige i seg selv.

Det avviser Ellen Bruzell, leder av et arbeid om trygghet av solkrem (2022) i regi av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

– Det er synd at disse påstandene blusser opp hvert år, sier hun.

For det er nemlig ikke slik at UV-filtrene i solkremen påvirker hormonene. Da er det er andre tilsetningsstoffer som for eksempel konserveringsmidler det er snakk om.

TRYGT: Bruzell sier det er trygt å bruke solkrem som selges i EU-land. Foto: Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer

– Men det finnes jo i all type kosmetikk, ikke bare solkrem. Annen kosmetikk bruker vi jo også oftere enn solkrem.

Spesialisten mener dette er påstander som ikke bør spres, og som potensielt kan være svært skadelig.

– Det er et trist og dumt fokus, det er svært synd om noen dropper solkrem på grunn av det.

EU-godkjente solkremer

Bruzell mener altså at EU-godkjente solkremer ikke er noe å bekymre seg for, men om du reiser til andre verdensdeler, er saken en annen.

– Skal du utenfor EU-land anbefaler jeg å ta med solkrem fra Norge, sier hun.

HØY UV: Siste ukene har bydd på høy UV-stråling i store deler av Norge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I andre verdensdeler kan det nemlig være en annen regulering av hvilke stoffer, og konsentrasjonen av dem som er tillatt.

– For å være helt sikker, spesielt hvis man reiser med barn, ville jeg tatt med solkrem fra EU-land.

Bruzell understreker at dette ikke betyr at solkremene der er farlige, og at hun selv har brukt solkrem fra blant annet Asia.

– Heller bruk solkremen der enn og ikke bruke det i det hele tatt, sier hun.

I verdenstoppen

For det er svært viktig å bruke solkrem. Det kan få fatale konsekvenser å la være.

– Huden glemmer ikke, for hver gang du er i solen og blir brent øker sjansen for hudkreft.

Det sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i kreftforeningen.

PALLPLASS: Norge har fortsatt en pallplass vi ikke vil ha, nemlig i verdenstoppen når det kommer til hudkreft. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Norge ligger nemlig i verdenstoppen på antall hudkrefttilfeller, og for å endre den statistikken gjelder det å ta grep.

– Man må smøre seg rikelig flere ganger om dagen, og ikke minst oppsøke skyggen når solen er sterkest, sier Ross.

Solkremfeller

Forebyggings, og fagdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Lill Tove Nilsen, sier seg enig med Bruzell og Kreftforeningen.

– Det er svært viktig å beskytte seg mot solen, sier hun til TV2.

Nilsen opplyser om at vi nå går inn i ukene med aller sterkest UV-stråling i løpet av året. Og i den forbindelse har hun noen ekstra tips.

– Hvis solkremen står på stativ ute i solen bør man være obs på at varmen kan gjøre solkremen dårlig og faktoren svekkes noe, sier Nilsen.

Videre råder hun, i likhet med Kreftforeningen, til å smøre på tjukt med solkrem.

– De fleste av oss smører på for lite, og hvis du ikke bruker nok av produktet blir solfaktoren mye lavere.

SØK SKYGGE: Nilsen oppfordrer alle til å oppsøke skyggen i timene der solen er sterkest, og minner om at beskyttelse fra solkrem ikke er nok. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Nilsen kan faktisk forklare at for lite solkrem som regel gir én fjerdedel av beskyttelsen som står på pakken.

Men selv om solkremfellene er mange, og det viser seg at vi ikke er like godt beskyttet som vi ofte tror, har hudlegeeksperten en betryggende beskjed.

– Myten om at solkremene fra i fjor ikke har faktor i seg stemmer ikke, den er det ingen poeng i å kaste, sier Nilsen.