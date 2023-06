Solgte mikroleilighet for ellevill kvadratmeterpris

Sentralt i Oslo er det rift om de aller minste leilighetene. På Bjølsen ble en leilighet på 17 kvadratmeter solgt for prisantydning på 2.750.000 kroner.

Legger man til fellesgjelden på 198.000 kroner, ender kvadratmeterprisen opp på over 173.000 kroner.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo er 92.752 kroner, ifølge Krogsveens boligprisstatistikk.

HEMS: For å utnytte de få kvadratmeterne har leiligheten sengen på en plassbygd hems. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Budrunden gikk bra, det var to personer som deltok i budrunden av syv interessenter. Boligen gikk til prisantydning og det var det selger forventet, sier Konstantin Karlsson, eiendomsmegler i Nordvik.

Kjøper smått første gang

Interessen for den lille ett-romsleiligheten var stor. Karlsson forteller at det blant annet er de som vil komme inn på boligmarkedet som ser etter de minste leilighetene.

– Det er primært førstegangskjøpere, studerende og de som investerer i dette som en pendlerbolig, sier Karlsson.



Han merker at interessen er ekstra stor om våren og sommeren.

– Sånne leiligheter som denne her er veldig optimale å selge på den her tiden av året. Mange som skal studere ser etter denne typen leilighet i dette tidsrommet, sier Karlsson.

Omsetningstiden på de små leilighetene er kort, da det er så mange interessenter. Leiligheten på Bjølsen ble solgt dagen etter visning.

SELGER FORT: Konstantin Karlsson selger fort unna mikroleiligheter. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Høy etterspørsel

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl Geving, mener at interessen for små boliger er stor, spesielt i hovedstaden.

– Interessen vil jeg si at er ekstrem for tiden, sier Geving.

I Oslo bygges det blant annet ikke lengre boliger under 35 kvadratmeter. Når flere flytter inn til byen, øker interessen uten at antall boliger øker.

– Det er altfor få av dem. Det er små boliger som mange har råd til. Ettersom boligprisene er så høye, og rentene steg så mye, så blir det veldig kamp om de små boligene som vi har, sier Geving.



EKSTREM INTERESSE: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl Geving, mener det er en ekstrem interesse for små leiligheter. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Interessen er størst blant førstegangskjøpere, da de ofte ikke har råd til noe større.

Geving mener at interessen er like stor i alle studentbyene, men at kampen om boligene er ekstra stor i Oslo, da det bygges for få av dem der.

– Interessen kommer garantert til å bli større og større fordi det er det folk har råd til. Og når det er underskudd på et gode, som en bolig er, så kommer det til å bli et veldig trykk i markedet, sier Geving.



Prisene stiger

Samtidig som interessen for de minste leilighetene er stor, øker også prisene. Ifølge tall fra Eiendom Norge har boliger under 40 kvadratmeter økt mer i pris enn andre boliger.

– Hvis vi ser fra litt ut på høsten og frem til nå de siste månedene, har veksten på eksempelvis småleiligheter i Oslo vært på 7,5 prosent. Det er ganske kraftig. Andre leiligheter har gått opp et par prosent mindre, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

TROR PÅ ØKNING: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, tror prisene på små boliger kommer til å fortsette å stige. Foto: Erik Edland / TV 2

– Der hvor boligprisene er høyest, så er de små leilighetene de eneste en del har råd til å kjøpe, sier Lauridsen.



Lauridsen tror prisene kommer til å fortsette å stige fremover, da det er for få leiligheter for enslige.

Solgt mange små leiligheter

Karlsson forteller at han selger minst én liten leilighet i uken. Alle ligger i det samme bygget på Bjølsen. Majoriteten av leilighetene i bygget er rundt 17 kvadratmeter.

– Gjennom fem til seks år har jeg solgt nesten 130 leiligheter i dette bygget, og bare i mai så solgte jeg fem stykker, sier Karlsson.

POPULÆR: Dette bygget har små leiligheter som mange kjemper om. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Tidligere i mai solgte han også en leilighet til 3.080.000 kroner pluss fellesgjeld. Dette ble en prisrekord for Karlsson.

– De fleste leilighetene har gått over prisantydning, så det har vært ganske god interesse for leilighetene, sier Karlsson.