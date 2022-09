Solgte flere flasker på én uke enn de gjør på to år

Hostesaftkrisen fikk det lille laboratoriet på Ås til å kaste seg rundt og øke produksjonen. På én uke solgte de flere flasker enn de vanligvis gjør på to år.

Siden i sommer har norske apotek vært tomme for de hostedempende og reseptbelagte medikamentene Cosylan og Solvipect Comp, på grunn av produksjonsproblemer og forsinket levering.

Med høst og høysesong for forkjølelse, er det mange som etterspør disse produktene.

Det var da en liten legemiddelfabrikk på Ås i Follo fant ut at de måtte sette alle kluter til.

REKORDSALG: NAF-sterk hostesirup har fantes i 60 år, men aldri solgt så godt som nå.

– Vi kastet oss rundt og produserte mer enn vi pleier, sier daglig leder Ørjan Leiknes Apeland ved Ås produksjonslab til TV 2.

Samme råstoff

I mange år har de produsert en sterk hostesirup, som inneholder mange av de samme råstoffene som i Cosylan og Solvipect Comp.

Denne hostesirupen er et NAF-preparat som Apotekerforeningen eier rettighetene til.

Den er vanligvis å få tak i alle landets apotek, men det pleier ikke å være så stor rift om den – da de fleste heller vil ha de langt mer populære Cosylan og Solvipect Comp.

Rekordsalg

Produsentene på Ås ble derfor helt satt ut da de nylig så salgstallene.

– På bare én uke ble det solgt 5600 flasker av denne hostesirupen. Det er det samme som vanligvis selges over to år, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekerforeningen til TV 2.

BORTE: I flere måneder har apotekene vært skrapet for det hostedempende medikamentet Cosylan. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Apeland ved produksjonslaben på ÅS syns det var spesielt at salgstallene gikk i været, men han ser logikken når det er fullstendig tomt for et tilsvarende produkt.

– Det er naturlig at det blir et etterspørsel-sjokk i markedet, sier Apeland.

Han skulle bare ønske at Legemiddelverket hadde gitt dem beskjed om hostesaftmangelen litt tidligere.

– Dersom vi hadde fått beskjed fra Legemiddelverket litt tidligere om denne krisen, så kunne vi ha produsert dobbelt så mye. Men nå får heller ikke vi tak i råvarene lenger, sier produksjonslederen.

– Det vil komme flere legemiddelkriser

Dette er ikke første gangen Ås produksjonslab måtte øke produksjonen på grunn av mangel på legemidler. Både under koronapandemien og under skabbepidemien for noen år siden måtte Apeland og kollegene trå til.

– Dette er ikke siste gangen vi kommer til å få en legemiddelkrise. Det viser hvor viktig det er at vi beholder deler av legemiddelproduksjonen i landet, sier han.

Mangel ut året

Legemiddelverket bekrefter nå, etter flere måneder der hostesafthyllene har vært skrapet, at små flasker med Cosylan er på vei ut til apotekene igjen.

– Det volumet av Cosylan som er på vei ut i apotekene nå er tilstrekkelig til å dekke behovet på kort sikt, sier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

PROSUKSJONSPROBLEMER: Overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket sier at problemene med produksjon av hostesaft skal nå være løst. Foto: Caroline Roka

Når det gjelder Solvipect comp må folk smøre seg med tålmodighet.

– Vi har nå fått beskjed fra firmaet om at mangelen på Solvipect comp, i alle størrelser, forventes å vare ut året, sier Aas.