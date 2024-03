Solgte 8000 billetter på en time: – Har gått veldig unna

Utestedene i de store byene forbereder seg allerede for storinnrykk 17. mai.

17. mai har blitt en høytidsdag også for utestedene. Selv om kalenderen bare viser mars, er flere allerede godt i gang med bookingen.

På Eik Event sitt arrangement på Bislett stadion ble 8000 billetter utsolgt på en time, ifølge arrangøren.

– Det har jo gått veldig unna, sier eier og kreativ leder Philip Bøckmann i Eik Event til TV 2.

Billettprisene varierer fra 295 kroner for vanlig inngangsbillett, til 12.000 kroner for timannsbord inkludert en treliters flaske champagne og en 1,5-liters flaske rosévin.

FEIRING: Bislett stadion skal fylles med tusenvis av festkledde mennesker 17. mai. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– 5000 på venteliste

Arrangørene undersøker nå muligheten for å selge flere billetter.

– Vi har også 5000 på venteliste, som vil få en epost før man eventuelt slipper flere offentlig. Planen er å slippe flere billetter hvis vi får til det, men vi er også veldig fornøyd med å gjennomføre for 8000 mennesker, sier Bøckmann.

Han sier han håper arrangementet blir et nytt tilskudd for 17. maifeiringen i Oslo.

– Det er et gøy prosjekt å fylle hele stadion med folk i bunad med flagg. Vi gleder oss til det, sier han.

BORTE PÅ EN TIME: Philip Bøckmann måtte stoppe salget etter en time. Da var det fullt. Foto: Eik Servering

Fullbooket siden 2011

Også på de tradisjonelle utestedene er folk tidlig ute for å sikre seg en stol på nasjonaldagen.

– Hvert eneste år er interessen svært stor. Vi har vært fullbooket 17. mai siden vi åpnet dørene i 2011, sier Erik Jönsson, ansvarlig for Bar Vulkan og Bar Tjuvholmen.

Utestedet får de første bookingene allerede i januar, og er som regel fullbooket med 600 gjester i løpet av mars.

På tradisjonsrike Lekter'n på Aker brygge er det fortsatt igjen noen heldagsbilletter i skrivende stund, men det fylles opp.

– Etterspørselen er stor. Vi solgte ut det meste i løpet av de første dagene etter at vi slapp billettene, sier daglig leder Markus Gjelseth.

Han sier de allerede har sagt nei til spørsmål om å reservere for 17. mai 2025.

Ble overrasket

I Bergen er det også mange som vil sikre seg et bord til feiringen.

På arrangementet «Ja, vi elsker Bergen» ble tusen såkalte «early bird»-billetter solgt på 15 sekunder. Bergens Tidende omtalte saken først.

Responsen kom noe overraskende på arrangørene, selv om de også i fjor opplevde enormt god respons.

– Vi er veldig fornøyde med at det ble utsolgt så fort. Vi hadde forventet trykk, men ikke så mye, sier daglig leder i MG Event, Ole-Christian Mellerud, til TV 2.

FEIRING PÅ BRYGGEN: Bergenserne planlegger allerede årets feiring. Bildet er fra feiringen på Bryggen i 2022. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

På ti dager var alle de totalt 2500 billettene solgt. Mellerud mener mye av suksessen ligger i at festivalområdet deres – i motsetning til små utesteder – åpner for større grupper.

– Det gjør at folk slipper å måtte splitte gjengen for å få plass.

Populær bunadsboogie

Utelivet i Bergen sitt kanskje mest kjente 17. mai-arrangement er «Bunadsboogie» på USF Verftet. I fjor ble billettene utsolgt på få sekunder.

Billettene for årets nasjonaldagsfeiring slippes torsdag.

– I år er folk mye mer fremoverlente. Det ramler inn spørsmål, og det er ingen tvil om at folk har lyst på en slik opplevelse igjen, sier prosjektleder for «Bunadsboogie», Marcus McLeggon.

Han forteller at de opplever at folk nå søker mer enn «bare» et utested eller en restaurant når de skal feire den store dagen.

– Folk ønsker seg en helhetlig opplevelse. Fra mat og drikke til opptredener og underholdning fra start til slutt, sier McLeggon.

Et annet yndet sted for festglade bergensere er taket på Zachariasbryggen. Bordene der var utsolgt allerede i november, sier daglig leder Petter Arnesen.

– Vi har ekstremt stor etterspørsel, og slik har det vært i mange år. Gjestene vet det blir fullt, så de booker tidlig. Noen allerede ett år i forveien, sier han.

17. mai på spesiell dag

Utestedet Barmuda på Solsiden i Trondheim åpner ikke for bestillinger for 17. mai før senere i mars.

Driftssjef Mathias Karlsson sier imidlertid at etterspørselen er stor. Han venter at deres 15–20 bord blir utsolgt omtrent med én gang de legges ut.

– Nå kommer 17. mai på en fredag også, så det vil bli litt spesielt. Jeg regner med at det vil pågå gjennom hele dagen, sier Karlsson til TV 2.

Han sier prisene varierer, men anslår en snittpris på 1000 kroner per person for et bord på 17. mai.