Solgt for nesten tre millioner over takst

Sammen med over 100 mennesker på visning var det de som punget ut med 11,25 millioner kroner som stakk av med den ettertraktede leiligheten på Adamstuen i Oslo.



Altså nesten tre millioner over takst.

– Det er svært sjeldent at boliger blir solgt så mye over prisantydning, sier megler Lene Brekken.

Alt klaffet

På Finn.no lå boligen ute til 8,5 millioner kroner. Noe professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Are Oust mener er en litt lav prisantydning. Han har forsket mye på boligmarkedet, og synes leiligheten på Adamstuen er et interessant eksempel.

– Jeg mener megleren har lagt seg litt lavt.

Oust påpeker at denne boligen ikke retter seg mot de som ikke har penger. Tvert imot de som for eksempel ikke blir påvirket av rentehevinger.

Boligen med tre soverom endte opp med en kvadratmeterpris på omtrent 143.000 kroner. Det er nesten 40.000 kroner mer enn snittet på 106.000 kroner ifølge statistikken i Finn-annonsen.

ORIGINALT GULV: Leiligheten har flere ettertraktede fasiliteter. Blant annet originalt tregulv. Foto: Markus Andersson

– Adamstuen er et veldig populært område hvor det ikke omsettes så veldig mye. Når man har lite sammenlignbart som er solgt siste tiden kan det være noe utfordrende å sette pris, forteller megler Lene Brekken.

Brekken forteller videre at salgsprosessen av boligen var nøye planlagt. Alt fra styling til timing og annonsering.

Morgen og kveldssol, to balkonger, tre meter takhøyde og stukkatur og doble fløydører gjorde den ifølge megleren enkel å forelske seg i.

– Her klaffet absolutt alt! Selv om den kun er 79 kvadratmeter, så hadde den «alt» kjøpegruppen er ute etter, forteller hun.

MEGLER: Lene Brekken fra Schala & Partners er megler for boligen på Adamstuen. Foto: Schala & Partners

Ikke lokkepris

Når en bolig blir solgt for såpass mye over takst er det naturlig å stille spørsmål om hvorfor prisantydningen ikke var høyere.

Are Oust opplyser at det ikke er lov med en såkalt lokkepris, og at det i det store bildet heller ikke er lurt.

– 8,5 millioner var absolutt ikke satt som en lokkepris. Dette er en pris som er satt med utgangspunkt i hva tilsvarende leiligheter har blitt solgt for, forteller megler Lene Brekken.

Likevel legger megler til at de bommet på etterspørselen etter den eksakte boligen.

– Vi ser jo absolutt at markedet vurderte boligen til å være verdt mye mer, og at vi sånn sett kunne ha satt prisen høyere.

TO BAKLONGER: Leiligheten har også to solfylte balkonger. Foto: Markus Andersson

Fortsatt stor kjøpekraft

Ellers i markedet forteller Brekken at hun opplever svært god aktivitet med mange på visning og ofte flere budgivere.

Selv om dårlig økonomiske tider og høy rente tyder det på at det fortsatt finnes mange kjøpesterke nordmenn igjen.

Boligekspert Are Oust påpeker likevel at for at 2024 skal ha høy prisstigning, må mye av prisstigningen komme nå.

– Vi vil nok se enkelte eksempler på høye priser i tiden fremover. Og både jeg og andre boligeksperter er mer positive i år enn tidligere år.