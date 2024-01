Solfrid (27) vil ha lenger åpningstider i barnehagen: – Stressende

– Det er ikke alltid det går rolig for seg å hente i barnehagen på tiden. Det er ofte litt stressende, sier Solfrid Dullum Aker (27) til TV 2.

Datteren Stella (2) har nettopp begynt i barnehagen, som er åpen fra 06.45 på morgenen til 16.30 på ettermiddagen.

Åpningstidene krasjer ofte med jobbhverdagen til småbarnsmoren fra Grue, som jobber turnus i matbutikk.

Ektemannen Erik Aker (25) må ofte reise i forbindelse med jobben som mekaniker.

– Det blir mange sene kvelder på jobb, så jeg måtte gå ned til en 50-prosentstilling etter permisjonen for at det ikke skulle bli for mange kveldsvakter, forteller 27-åringen.

– En stor skam

Datteren er selvfølgelig viktigere enn jobben, men regningene må betales, understreker småbarnsmoren.

– Jeg kjenner på en stor skam når jeg sier dette til andre og føler at jeg ikke er en god nok mamma på grunn av jobben jeg har, sier Aker.



Dessuten ser hun at toåringen elsker å være i barnehagen, og at hun er trygg på de ansatte der.

– Det hadde vært så nydelig å rekke å hente i barnehagen og slippe stresset med å finne barnevakt, sier Aker.

Norge skiller seg ut

Det finnes døgnåpne barnehager både i Danmark og i Sverige – men ikke i Norge.

Norske barnehager er i gjennomsnitt åpne 9,5 timer i døgnet, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Venstre foreslo å innføre mer fleksible åpningstider i norske barnehager i 2022, men dette ble stemt ned på Stortinget.

Solfrid Dullum Aker tror flere yrkesgrupper – blant annet sykepleiere og flyansatte – vil få en lettere arbeidshverdag dersom åpningstidene blir utvidet.

– Jeg tenker jo at en utvidet åpningstid bør være et tilbud for foreldre som ikke jobber vanlige 8 til 16-vakter, sier 27-åringen.

– Hva tenker du er en rimelig åpningstid?

– Én time eller to ekstra hadde utgjort en stor forskjell. Jeg har slektninger i Danmark, der noen av barnehagene er oppe til 18–19. Det er en god tid, svarer Aker.

Til tross for at flere barnehager i Danmark har sene åpningstider, og enkelte døgnåpne, ble det denne uken gjenglemt to barn i en dansk barnehage, etter stengetid. Foreldrene var for sene til henting. Ansatte i barnehagen var ikke klar over at barna var igjen i barnehagen, da de slukket lysene og låste døren.

Barnehagen har for øvrig varslet at rutinene skjerpes etter hendelsen. Men kan en endring i åpningstidene være løsningen?

Skal tilrettelegge

TV 2 har blitt kontaktet av flere småbarnsforeldre som sliter med å få hverdagslogistikken til å gå opp med jobb og henting i barnehage.

Men er dette egentlig barnehagenes feil, eller ligger ansvaret hos arbeidsgiverne?

Berit Tevik er tydelig på at det er det siste. Hun er leder for Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo, som har 11.500 medlemmer i hovedstaden.

– Arbeidsmiljøloven er ganske tydelig på at arbeidsgiverne har tilretteleggingsplikt, sier hun til TV 2, og legger til:

– For meg som fagforeningsleder og som barnehageansatt er det provoserende å bli nedgradert til barnevakt fordi arbeidsgivere ikke ser lønnsomheten i å føre en god livsfasepolitikk.

MANGLER ANSATTE: Barnehagesektoren skriker etter folk, ifølge fagforeningsleder Berit Tevik. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Det er jo mange arbeidsplasser som har døgnbemanning – for eksempel sykehus. Hva med de som jobber der?



– Det er jeg fullstendig klar over, men selv i turnusyrker så vil man ha en arbeidsstokk der man i enkelte perioder kan få tilrettelegging fra å jobbe på ubeleilige tider.

– Det er ikke slik at alle de ansatte blir borte fra jobb fordi de får barn samtidig, legger fagforeningslederen til.

Bemanningskrise

Det er dessuten en viktig grunn til at barnehagene i Norge ikke er like lenge åpne som i for eksempel Sverige.

Her til lands har vi noe som heter bemanningsnorm. Den går ut på at det må være minst én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år. Hvis ikke bryter barnehagene loven.

– Problemet er at det ikke er mange nok barnehagelærere, fagarbeidere eller medarbeidere. Helt siden pandemien har det vært en kjempeutfordring, sier Tevik.

I fjor høst ble det varslet om bemanningskrise i barnehagesektoren. Både på grunn av høyt sykefravær, men også fordi mange av de ansatte faller fra og bytter jobb.

– Det sier seg selv at man ikke kan utvide åpningstidene hvis det ikke er nok ansatte, sier fagforeningslederen.

– Skal vi snakke om endring av åpningstider må vi først få på plass en barnehage som er robust og til det beste for barna og de ansatte slik den er rigget i dag, legger hun til.