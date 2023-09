Solberg vil offentliggjøre flere dokumenter – Støre vil ikke ta ansvaret

Stortinget har bedt Erna Solberg og Jonas Gahr Støre om å samarbeide for å offentliggjøre Solbergs habilitetsdokumenter fra Statsministerens kontor. Det ansvaret vil ikke Støre selv ta.

Det er nå over to uker siden Høyre-leder Erna Solberg (H) innrømmet at hennes ektemann drev storstilt aksjehandling bak hennes rygg i tiden hun var statsminister.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har etterlyst all relevant informasjon, og oppfordret til mest mulig åpenhet, for å få klarhet i saken.

Det innebærer tilgang til dokumenter knyttet til Solbergs habilitet ved Statsministerens kontor (SMK), som Jonas Gahr Støre (Ap) i dag er øverste leder for.

– Det er helt sentralt at vi får informasjon som gjør at vi kan vurdere hvordan habilitetsregelverket er håndtert. Så det er helt nødvendig at Solberg og Støre samarbeider, sa saksordfører Grunde Almeland (V) til TV 2 før helgen.

– Vi forventer at eventuelle uklarheter på hvem som har ansvar og hvem som har eierskap til dokumenter avklares de imellom, understrekte Almeland.

Solberg har hele veien sagt at hun vil bidra til åpenhet. Etter den klare oppfordringen fra Almeland går hun nå enda lenger, og gir SMK grønt lys til å frigjøre dokumentene.

– Dagens regjering har ikke gitt innsyn i sine interne habilitetsvurderinger, med ett unntak. Det gjelder vurderingen av Tonje Brenna i hennes habilitetssak, skriver Solberg i en e-post til TV 2, og fortsetter:

– Fordi det er stor interesse rundt min sak og Sindres aksjer, er det greit for meg dersom SMK ønsker å gi tilsvarende merinnsyn i eventuelle interne vurderinger de kan ha gjort av min habilitet knyttet til Sindres aksjer.

GRØNT LYS: Erna Solberg gir grønt lys til Statsministerens kontor dersom de ønsker å offentliggjøre interne vurderinger rundt hennes habilitet i tiden hun var statsminister. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Støre: – Overlatt all håndtering

På spørsmål fra TV 2 forklarer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han selv ikke ønsker å behandle dokumenter knyttet til Solbergs tidligere regjering.

Derfor har han overlatt beslutningen til sitt eget embetsverk.

– Som statsminister er jeg ansvarlig for alt som skjer ved SMK, herunder håndtering av dokumenter, innsynskrav og henvendelser som gjelder tidligere statsminister. Samtidig er dette dokumenter og opplysninger som jeg selv prinsipielt sett ikke bør eller ønsker å behandle, skriver Støre i en e-post til TV 2.

Han viser til retningslinjene om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Der står det blant annet at sittende regjering til enhver tid må være trygg på at dialogen med embetsverket forblir mellom dem.

– Jeg har derfor overlatt all håndtering av spørsmål knyttet til tidligere statsminister Solbergs habilitet til mitt embetsverk. Noe annet ville utfordret embetsverkets lojalitet og den gjensidige tilliten mellom embetsverk og politikere som vårt styresett er avhengig av.

OVERLATT HÅNDTERINGEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) har bedt embetsverket ved Statsministerens kontor ta stilling til spørsmål knyttet til Solbergs regjering. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Prinsipielt ryddig

Støre forteller at han i tråd med fast og langvarig praksis, under skiftende regjeringer, ikke ved noen anledninger har bedt om tilgang til tidligere regjeringers interne dokumenter.

– Dette dreier seg både om forholdet mellom sittende og avgått regjering, og forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk, slår han fast.

Statsministeren understreker at han har stor forståelse for ønsket om åpenhet.

– Det bør gis innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. Samtidig må saken håndteres på en måte som er prinsipielt ryddig og som ikke bryter med vår langvarige praksis, skriver han.

Etter det TV 2 forstår kan Støre likevel, som øverste leder for SMK, velge å bryte gjeldende praksis og offentliggjøre dokumentene. Det har han i dette tilfellet ikke valgt å gjøre.



Vil ta en ny vurdering

Fram til nå har embetsverket på SMK altså avvist såkalt merinnsyn i organinterne dokumenter.

Men etter å ha blitt forelagt Solbergs syn på saken lørdag, sier embetsverket at de nå vil se på saken på nytt.

– Vi vil i denne vurderingen vektlegge tidligere statsminister Erna Solbergs syn, og kommer tilbake til dette så snart som mulig, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK i en e-post til TV 2.

NY VURDERING: Embetsverket ved Statsministerens kontor sier de vil vektlegge Solbergs syn i saken. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Taushetsbelagte forhold

Frem til nå har SMK gitt pressen innsyn i dialogen de har hatt med Solbergs ektemann, Sindre Finnes.

Utover denne korrespondansen har SMK så langt besluttet å ikke gi innsyn i «organinterne» dokumenter knyttet til saken.

I et brev SMK sendte til TV 2 tirsdag denne uken opplyste de om at såkalt «merinnsyn» i saken har blitt vurdert.

– Men hensynet til en sfære for frie råd og innspill internt – både på lang og kort sikt – anses å veie tyngre enn hensynet til offentlighet, forklarte de.

SMK skrev videre at det er avgjørende å legge til rette for en åpen og fri dialog internt om tema som kan være relevant for den enkeltes habilitet.

– Det kan blant annet være personlige eller andre taushetsbelagte forhold som påvirker en persons habilitet i en sak og som ikke skal deles med offentligheten, het det videre i brevet.

Viste til Brenna

I Solbergs egen begrunnelse for mer åpenhet viser hun til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sin sak.

Før sommeren innrømmet Brenna brudd på habilitetsreglene. Da valgte departementet å offentliggjøre en rekke dokumenter knyttet til deres vurderinger av saken.

Brenna delte blant annet fire dokumenter med habilitetsvurderinger, samt private meldingstråder.