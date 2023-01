Solberg om Follobanen: – Det statsråden gjør er riktig

Tirsdag klokken 15.00 møter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ledelsen i Bane Nor, Statens jernbanetilsyn og Jernbanedirektoratet til et hastemøte.

Der må de svare for seg etter Follobanens skandaleåpning.

Prestisjeprosjektet har kostet 36,8 milliarder kroner, men måtte stenge bare en drøy uke etter at jernbanestrekningen ble åpnet med pomp og prakt av statsministeren og kongen for tre uker siden. Stengingen kom etter at det ble oppdaget varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg.

Bane Nor har ikke funnet årsaken, og har varslet at banen vil holde stengt i hvert fall ut januar.

Statsråden vil i hovedsak ha svar på to spørsmål: Hva er årsaken til stengingen? Og hva skal til for at banen kan åpnes igjen?

Erkjenner medansvar

Høyre-leder Erna Solberg sier til TV 2 at hun mener statsråden går fram på riktig måte.

– Først og fremst vil jeg si at dette bare er pinlig, sier Solberg.

– Men samtidig så mener jeg at det statsråden gjør nå, er riktig. Vi bør ikke forhåndskonkludere på alle disse tingene. Vi må finne ut hva som har gått galt, hvorfor det har gått galt, og så må vi ta stilling til det. Og det mener jeg det ser ut som om samferdselsministeren gjør, og det tror jeg er de riktige grepene å ta, sier hun.

VARMGANG: Røyk fra et hus langs Follobanen kan være grunnen til at superprosjektet har stoppet opp. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

På spørsmål om hvilket ansvar hennes egen regjering har for situasjonen, svarer Solberg at Høyre «alltid føler et ansvar» for ting de har medvirket til.

– Det er gjort feil, og det er helt fint at det nå gjennomgås skikkelig hvorfor feilen har oppstått, og hva feilen faktisk består i.

Ber Nygård vurdere sin stilling

Morten Stordalen i Frp mener på sin side at Nygård må vurdere sin stilling.

– Det har tatt så ekstremt lang tid fra banen ble besluttet stengt til Nygård satte i gang noe som helst, sier Stordalen til TV 2.

BAKPÅ: Morten Stordalen i Frp mener samferdselsministeren sitter stille i båten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han reagerer på at det tok om lag to uker fra banen stengte, til samferdselsministeren kalte inn til et hastemøte.

– Det er veldig lang tid når det er et så viktig tilbud for så mange. Det viser at han har mangel på handlekraft og ikke har forstått rollen sin. Eller så har han noen underliggende etater som ikke gjør jobben sin.

Nygård har tidligere bedt om en skriftlig redegjørelse fra Bane Nor med frist 16. januar.

– Jeg mener samferdselsministeren burde vært hardere i klypa mot Bane Nor. Det er urimelig lang tid, sier Stordalen.

Ønsker redegjørelse

Stordalen legger til at Frp nå ønsker seg en redegjørelse fra statsråden.

– Jeg forventer at Nygård kommer til Stortinget snarest og orienterer om denne prosessen. For meg fremstår det litt ullent.

Også Venstre har tatt til orde for en redegjøring.

Nygård har tidligere bekreftet at han er innstilt på dette.

– Det vil jeg komme tilbake til, men det vil sikkert være naturlig å komme til Stortinget med en orientering. Men først vil jeg sette meg inn i saken selv og få den informasjonen rett fra Bane Nor, sa Nygård til TV 2 mandag.