TILLIT: Erna Solberg er på valgkamp-turne i nord for å samle velgere til høstens kommunevalg. Hun tror tilliten til politikerne er svekket etter sommerens skandaler. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ferien er over. Høyre-leder Erna Solberg har brettet opp ermene og begynt på sin valgkampturné i Nord-Norge. Men i politikkens verden er det lite som har minnet om late dager og agurk-nytt siden Stortinget stengte i juni.

– Jeg tenker at velgerne begynner å bli litt oppgitt. Summen av del ting som har skjedd de siste årene gjør jo at tilliten begynner å bli litt tynnslitt på en del områder, mener Solberg.

Habilitetskaos

Vi starter i begynnelsen. Juni avsluttet med statsrådene Tonje Brenna og Anette Trettebergstuens tårevåte pressebriefer om habilitetsfeil og brudd på reglene. Sistnevnte gikk av som Kultur- og likestillingsminister, med støtte fra statsminister Jonas Gahr Støre.

TÅREVÅTT: Habilitetssaken til statsrådene Brenna og Trettebergstuen endte i pressebrifer der begge beklaget sine feil. Trettebergstuen gikk av, men Tonje Brenna ble sittende som Kunnskapsminister.

– Vi bør jo kunne klare å følge de reglene vi selv lager, men vi har alle syndet, inklusivt meg, sier Solberg.

Hun har sittet relativt stille i båten imens skandalene har rullet ut i sommer. Under pandemien sto den daværende statsministeren selv i stormen etter den famøse sushi-middagen som brøt med antalls-reglene hennes egen regjering hadde vedtatt.



Etter at støvet så vidt hadde begynt å legge seg etter habilitetssakene i regjeringen, begynte årets fellesferie med et brak. Romerikes Blad sprakk nyheten om at Rødt-leder Bjørnar Moxnes hadde stjålet solbriller på Gardermoen. Denne uken gikk Moxnes av som leder som følge av skandalen.

Forbauset over Borten Moe

Og sist, men ikke minst: selv om forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) selv ønsket å bli sittende endte det til slutt med at også han måtte gå av. Det skjedde etter at det ble kjent at han hadde kjøpt aksjer i våpen og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen, en uke før regjeringen annonserte gigantkontrakt med den delvis Kongsberg-eide ammunisjonsprodusenten Nammo.

GÅR AV: Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, trakk seg som statsråd og nestleder i Senterpartiet etter avsløringene. Han stiller heller ikke til gjenvalg på Stortinget i 2025. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hva tenkte du da du fikk høre om saken til Borten Moe?

– Jeg var litt forbauset. Først og fremst over at man ikke forsto at det var litt vanskelig å kjøpe aksjene rett før de vedtok. Særlig knyttet til dette Nammo vedtaket i regjeringen, sier hun.

Solberg vil ikke si hvilken av sakene hun synes er verst.

– Jeg tror det er summen av de, og jeg vil ikke rangere dem opp mot hverandre. Jeg mener spørsmålet om habilitet er viktig å rydde opp i og derfor tror jeg det er viktig at vi ser på noen av reglene, også knyttet opp til dette med aksjehandel, sier hun.

– Vi må sørge for at folk har tillit til at beslutninger gjøres uten hensyn til egen vinning.

VALGKAMP: Erna Solberg er på valgkampturne i Nord-Norge. Hun tror tilliten til politikerne er svekket etter sommerens skandaler. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Statsministerens håndtering



Solberg vil ikke gi Støre skylden for skandalene i sin regjering.

– Det er den enkelte statsråds ansvar å sørge for å ha ryddighet rundt disse spørsmålene, og det er ganske åpenbart at disse sakene er ganske godt forklart i selve håndboken for statsråder. Derfor synes jeg ikke vi skal flytte dette fokuset, mener hun.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har flertall i Stortingets kontrollkomité for at det åpnes kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene.

Kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) uttalte til NRK at Høyre ønsker å behandle alle sakene som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene

KONTROLL?: Statsminister Jonas Gahr Støre og Finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen en sen fredag kveld for å redegjøre for Borten Moes avgang. Regjeringens håndtering av habilitetsakene i sommer skal opp i kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

SV, Rødt og MDG mener det er naturlig å også gjennomgå rutinene til Solbergs forrige regjering.

På spørsmål om hvordan politikerne kan gjenopprette tilliten til velgerne sine har Erna Solberg to punkter.



– Vi må tenke grundig gjennom egne handlinger. Og vi må ta en ekstra titt på de lover og regler som er, for å være sikker på at man er på rett side.