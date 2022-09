Solberg med Vedum-stikk

Tidligere denne uken kunne TV 2 fortelle at Senterpartiet på høstens ferskeste Kantar-måling er i ferd med å havne under sperregrensen, med 4,6 prosent.

– Det er jo ikke et nivå som vi ønsker å være på, sa parlamentariske nestleder Geir Pollestad til TV 2.

Lørdag fikk Høyre-leder Erna Solberg spørsmål om Senterpartiets voldsomme fall.

– Jeg sender en varm tanke til Geir Pollestad i Senterpartiet som nå har måttet kommentere alle de dårlige meningsmålingene, svarte Solberg i Avisrunden på Nyhetskanalen.

Høyre-lederen som selv har gjort det godt på de siste målingene, reagerer på at Geir Pollestad gjentatte ganger har måttet håndtere fallet.

– Han bør snart få se at noen andre i partiledelsen av og til også kommenterer dem. Han har virkelig måttet stå som en bauta for de dårlige nyhetene, avslutter Solberg.

STØRSTE PARTIET: Erna Solberg og Høyre troner på toppen av TV 2s nyeste måling. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Med en oppslutning på 27,8 prosent var Høyre det klart størst blant partiene og sikret seg også et borgerlig flertall.

Ønsker ikke Solbergs omtanke

Geir Pollestad er derimot ikke like fornøyd med Erna Solbergs kommentar.

– Jeg klarer meg fint uten omtanken fra Solberg. Kommentaren tyder på at hun er blitt både høy på pæra og seg selv, sier han til TV 2.

Pollestad er selv innstilt på å fortsette med å gjøre den jobben de er valgt til å gjøre.

– Det er et privilegium å få styre Norge uansett om det er krise eller ikke og den jobben skal vi gjennomføre.

SVARER ERNA: Geir Pollestad ønsker ikke varme tanker fra Høyres partileder. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videre forteller den parlamentariske nestlederen at Solberg også har en del av ansvar for situasjonen vi står i.

– Det er et paradoks at Solberg og Høyre som har vært i front for liberalisering og integrering av kraftmarkedet seiler høyt på en krise hun definitivt har sin del av ansvaret for.

I en tekstmelding til TV 2 svarer Solberg følgende om Pollestads svar:

– Jeg har fortsatt stor omtanke for Geir Pollestad.

TV 2 har vært i kontakt med Finansdepartementet som forteller at Trygve Slagsvold Vedum ikke ønsker å kommentere utspillet.

Krisemåling for Senterpartiet

Med en oppslutning på 4,6 prosent var regjeringspartiet nede på samme størrelse som opposisjonspartiet Venstre, som ligger på 4,5 prosent.

Målingen var den laveste Senterpartiet har hatt på en TV 2-måling siden desember 2014.

Senest i desember 2020 lå Senterpartiet på hele 22,1 prosent. Nå har fire av fem velgere forlatt partiet.