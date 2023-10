Solberg kan ikke utelukke at Hydro-vedtak er ugyldig

Dagen etter at Erna Solberg leverte sin redegjørelse til kontrollkomiteen reagerer komitémedlemmer på at hun langt på vei frikjenner seg selv.

Onsdag måtte Erna Solberg igjen forklare sine habilitetsvurderinger rundt Hydro da hun var statsminister.

Flere medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen reagerer særlig på hvor mye Solberg visste om mannens eierandeler i Hydro, samtidig som hun fattet vedtak som handlet om selskapet.

Nå sier Solberg at gyldigheten av vedtakene må vurderes av andre.

– Skulle vurdert nærmere

Allerede på Solbergs pressekonferanse 15. september sa hun at hun kunne ha vært inhabil i saker knyttet til Hydro fordi ektemannen Sindre Finnes hadde aksjer i selskapet.

I redegjørelsen til kontrollkomiteen viser Solberg til Lovavdelingens uttalelse i forbindelse med saken til Anniken Huitfeldt.

Der skrev Lovavdelingen: «Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold». Lovavdelingen konkluderte derfor med at vedtakene Huitfeldt har gjort er gyldige, selv om hun har vært inhabil.

Derfor mener Solberg at vedtakene knyttet til Hydro fortsatt er gyldige.

– Du visste at din mann hadde eierinteresser i Hydro? Tenker du ikke at sakene er forskjellige?

– Den vurderingen om at jeg var habil i 2016 har en konsekvens i 2021. Det er klart at vi kanskje skulle vurdert det spørsmålet nærmere på det tidspunktet, sier Solberg.

STORTINGET: Erna Solberg svarte en rekke medier onsdagen etter å ha levert sin redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vedtaket i 2016 er jeg helt sikker på at ikke er ugyldig. I 2021 vil alt tyde på at det heller ikke er ugyldig fordi det er en konsekvens av 2016-vedtaket.

– Du har selv tidligere nevnt at habilitet skal vurderes fra sak til sak. Hvordan kan man lene seg på 2016 hvis det er ett nytt vedtak i 2021?

– Ja, men det er samme komplekset. Det får andre vurdere om det er gyldig eller ikke gyldig, sier hun og legger til:

– Vår vurdering er at siden det var en enstemmig sak, og min påvirkning hadde i seg selv ingen avgjørende betydning for den saken, betyr det at den er gyldig.

– Er ikke det det samme som å si at inhabilitet er greit så lenge resten av saksgangen er ryddig?

– Hvis det er saker du har direkte og sterk påvirkning på, der din stemme har vært avgjørende, så er det et ugyldig vedtak. Det fremkommer av loven, det er den lovforståelsen vi har lagt til grunn, sier Solberg.

– Frikjenner seg selv

Rødt representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, mener Erna Solberg ikke har svart nok på alt kontrollkomiteen har bedt om.

KRITISK: Seher Aydar mener Solberg fortsatt ikke tar ansvar for at hun selv var inhabil i flere saker under sin statsministerperiode. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg mener hun ikke har svart tydelig nok om Norsk Hydro. Det hun har sagt er jo at hun visste at Finnes hadde aksjer. Hun ba ikke Statsministerens kontor eller lovavdelingen i justisdepartementet om skriftlige vurderinger, men hun fattet likevel vedtak.

– Det hun nå sier til oss er at hun kan frikjennes, at vedtaket fortsatt er gyldig. Det har hun ingen grunn til å kunne lande på, mener Aydar.

Hun mener Erna heller ikke har grunnlag for å sammenligne seg med Anniken Huitfeldts sak og lovavdelingens vurdering av den.

– Det er vurdert på bakgrunn av at Huitfeldt ikke visste, men det vi nå vet, og det Solberg langt på vei selv innrømmer, er at Erna Solberg visste at hennes mann eide aksjer i Hydro.

Mener de må gå av

MDGs Lan Marie Berg ble medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen i går. Hun mener det store, men uvisse omfanget av saker Solberg kan ha vært inhabil i er svært alvorlig.

– Jeg mener politikere som står i store saker nå, men ikke har tatt ansvar, bør vurdere å gå av. Både Huitfeldt og Solberg bør gjøre det av hensyn til demokratiet, sier Berg.

BEKYMRET: Lan Marie Berg mener både Solberg og Huitfeldt bør vise at de tar ansvar for feil begått, og gå av. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Bør de vurdere å gå av, eller bør de gå av?

– Vi mener de bør gå av, og bakgrunnen for det er at her er det store og komplekse saker der hvor folk ser at det vil være ett sett med regler for politikere og ett sett hvor vanlige folk hvis det ikke også får konsekvenser, slår Berg fast.

Hun er bekymret for signalet det sender dersom det oppfattes som om politikere med tillitsverv ikke tar ansvar.

– Jeg er litt bekymret for at det virker som at Høyre og Arbeiderpartiet tar ikke så veldig hardt i hverandre og det kan godt være fordi de står i lignende saker.

– Jeg skjønner at det er tøft og vanskelig men det er sånn at vi politikere vi har ikke alltid skyld i alt som skjer rundt oss men vi har et ansvar med tanke på vårt tillitsverv og det må også folk se at de tar.

Omfanget til Huitfeldts habilitetsbrudd

Nå mener Audun Lysbakken (SV) at det også er ønskelig å få oversikt over omfanget av Anniken Huitfeldts (Ap) habilitetsbrudd. Han er også medlem av kontrollkomiteen.

– Ja, fordi det er nettopp dette som er kjernen, habilitetsbrudd, omfanget av habilitetsbrudd. Det er to ulike saker som skal behandles hver for seg, men det er klart det kan bli aktuelt å stille flere spørsmål i saken til Huitfeldt.

– Kan behandlingen ende med at komiteen ikke har tillit til en sittende statsråd?

– Jeg vil ikke spekulere i det nå, for nå skal vi gjøre ferdig undersøkelsene, sier Lysbakken.

SV-lederen har fredet Tonje Brenna (Ap), og mener hennes redegjørelse er troverdig, og ikke følges opp av kontrollkomiteen med kritikk eller mistillitsforslag.

– De andre sakene er vi ikke ferdig med, fastslår han.