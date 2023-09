Solberg: – Jeg har vært inhabil

Saken oppdateres fortløpende.

Mens Erna Solberg (H) var statsminister fra 2013 til 2021, drev ektemannen med aksjehandel i flere store norske selskaper.

Solberg holder fredag formiddag en pressekonferanse om aksjehandlene ektemannen har gjort.

– Sindre har handlet langt mer enn det han har fortalt meg og Statsministerens kontor mens jeg var statsminister. Det er alvorlig, sier Solberg.

Finnes gjorde 3600 aksjehandler mens Erna Solberg var statsminister.

Det viser listen over aksjehandler som ble lagt fram på pressekonferanse fredag.

Finnes har handlet aksjer i blant annet storselskapet Norsk Hydro. Erna sier hun hadde meldt seg inhabil i saker som gjaldt Norsk Hydro.



– Jeg har vært inhabil i saker jeg har behandlet da jeg var statsminister, sier hun.

Finnes har også handlet aksjer i blant annet selskapene Seadrill, KOA Kongsberg, Odfjell Drilling, Gjensidige, Nordnet, Rec, Elkem, Kahoot og Equinor.



– Alvorlig tillitsbrudd

Høyre-lederen sier at ektemannen har drevet med omfattende, kortsiktig aksjehandel, til tross for at han visste at han ikke skulle gjøre det.

Finnes informerte ikke kona eller med Statsministerens kontor da hun var statsminister, og heller ikke i ettertid.

– Dette er et alvorlig tillitsbrudd. Dette ble klart for meg sist onsdag, sier Solberg.



Høyre-lederen fikk først klarhet i det totale omfanget av Finnes aksjekjøp på onsdag denne uken.

– Da jeg fikk vite dette, satt jeg med en dårlig følelse. Han laget denne oversikten, og han har ikke vært ærlig med meg, sier hun.

Tydelig preget

Solberg er sikker på at hun ikke har gitt Finnes innsideinformasjon.

– Jeg er helt sikker på at Sindre aldri har fått innsideinformasjon fra meg. Kan han ha sett papirer og annet jeg har tatt med meg hjem?



Solberg besvarte sitt eget spørsmål om at hun ikke trodde at Finnes hadde fått innsideinformasjon av henne.

– Det er ikke mulig å kategorisk utelukke at han kan ha fått innsyn i noe, men jeg tror ikke det, sier hun.



Statsministerens kontor skal få tilgang til Sindre Finnes VPS-konto, aksjesparekonto.



Solberg sier at samtalen om tillitsbrudd er noe de skal ta dem imellom - og ikke i offentligheten.

Hun beskriver det som vondt for henne å være så hard på ektemannen i dag. Hun var tydelig preget på pressekonferansen.

Skaper debatt

Aksjekjøpene har utløst en debatt om Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.



Finnes skal blant annet ha handlet aksjer i selskapet Nekkar 72 ganger og i Kongsberg Gruppen tolv ganger på elleve dager mens Solberg var statsminister.



Handelen er også strid med advarselen Finnes fikk fra Statsministerens kontor (SMK) like før Solberg tiltrådte som statsminister i 2013.