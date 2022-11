Solberg har like høy tillit som Støre og Vedum til sammen

Det er ikke tvil om hvem som har lavest tillit av partilederne for de tre største partiene på Stortinget, ifølge en ny måling Kantar har gjennomført for TV 2.

Kun 13 prosent av de spurte har ganske stor eller svært stor tillit til finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som politiker.

40 prosent av de spurte svarer det samme om statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Mens hele 53 prosent svarer det samme om Høyre-leder Erna Solberg (H).

Blir ikke lei: – Livet er for kort

TV 2 møter Vedum som er i Brussel i forbindelse med EUs finansministermøte tirsdag.

Han tar tilbakemeldingen om lav tillit med fatning.

– Det viktigste nå er tryggheten for folk og økonomien. Så er det også krevende tider. Da tror jeg det også på enkelte målinger kommer til å være litt dårligere tall enn vi har vært vant med, sier Vedum.

– Dette går på deg personlig som politiker. Hvordan reagerer du på det lave tallet?

– Hovedfokuset er ikke på meg personlig, men på den jobben vi gjør.

– Føler du at du i den rollen du har nå får brukt dine styrker som politiker og partileder?

– Jeg mener det er utrolig viktig at vi har en regjering som ser hele Norge, og prøver å få ned både de geografiske og sosiale forskjellene i landet vårt.

I LØVENS HULE: EU-motstander Trygve Slagsvold Vedum gjester Brussel denne uken. Foto: Santiago Vergara S / TV 2

– Trives du som finansminister?

– Ja.

– Hvorfor gjør du det?

– Fordi det er et privilegium å være i ledelsen av et så flott land som Norge. Så vet jeg at mange har det krevende, og derfor ser vi hele tiden på hvordan vi kan gjøre hverdagen lettere for folk.

– Blir du lei deg av sånne målinger?

– Nei. Livet er for kort.

Får svi for Sp-fall

Forskningsleder i Kantar, Ole Fredrik Ugland, peker på at det er flere faktorer som kan ha bidratt til det svake resultatet for Vedum.

– Det handler om både Senterpartiets generelle tilbakegang som han blir representant for som leder, samtidig sitter han i en stilling som gjør at han har ansvar for både statsbudsjettet og økonomien i landet. Når folk nå opplever en forverring av egen økonomi, som følge av stigende priser blir Vedum som finansminister koblet til det, sier Ugland.

Han påpeker samtidig at det i stor grad er konjunkturer og internasjonale forhold som påvirker de økte prisene.

– Men like fullt er det Vedum som blir skyteskiven.

– Hyggelige tall

Fra reise med utenrikskomiteen i Sør-Korea er tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg godt fornøyd med målingen, uten at entusiasmen står i taket.

– Dette er hyggelige tall, men det er lenge til neste valg. Høyre og jeg må arbeide hardt hver dag for å vise at vi er et riktig og trygt valg for alle som er opptatt av trygg økonomisk styring, en god skole og at vi skal nå våre klimamål, sier Solberg i et skriftlig svar til TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde ikke anledning til å kommentere saken, mens han er på klimatoppmøtet i Sharm El Sheikh.