Solberg fortsetter som Høyre-leder

FORSETTER: Det har lenge vært knyttet stor spenning til hvorvidt Solberg kommer til å fortsette som høyreleder. I dag bekreftet hun at hun også vil være statsministerkandidat dersom Høyres landsmøte ønsker det. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Erna Solberg bekrefter i dag at hun også er motivert for å være Høyres statsministerkandidat i 2025.

– Jeg er fullt motivert, kanskje mer motivert enn på lenge til å fortsette å være Høyres partileder, og dermed også være Høyres statsministerkandidat i 2025, bekreftet Solberg på et pressemøte under Høyres sentralstyremøte mandag.



I etterkant forklarer hun at det først og fremst er tilbakemeldingene hun har fått de siste åtte ukene som gjør at hun har tatt denne avgjørelsen i dag.

– Sterkt ønske

Sentralstyret møttes også søndag og TV 2 kjenner til at habilitetssaken hennes var et tema der.

– Denne uken er det to måneder siden en av de vanskeligste pressekonferansene jeg har holdt som politiker. I åtte uker har jeg forsøkt etter beste evne å svare på alle spørsmålene, sier Solberg.

På spørsmål om når hun tok beslutningen om å bli sittende som høyreleder svarer Solberg:

– Beslutningen tok jeg nok egentlig fredag før helgen etter en del tilbakemeldinger og fordi vi skulle ha sentralstyremøtet.

Hun opplever et sterkt ønske fra medlemmene i Høyre om at hun fortsetter som partileder.

–Hvor usikker har du vært?

– Jeg har vært usikker, på egen motivasjon og hvordan partiet har reagert på dette, sier Solberg.

Partiets nestleder Henrik Asheim fortalte pressen at det er bred enighet i sentralstyret om at Solberg kan fortsette.

– Det finnes ulike meninger om denne saken, men vi totalt at det er bred enighet rundt dette. Vi ser også på meningsmålinger i hvert fall for Høyres oppslutning, at vi fortsatt har stor støtte.

Eier fortsatt aksjer

Hun poengterer at Økokrim har slått fast at det ikke finnes holdepunkter for at Finnes har gjort noe ulovlig.

– Tillit er en skjør valuta. Den tar lang tid å bygge opp og kan rives ned over natten. Og jeg vet at mange får mindre tiltro til politikken og oss politikere etter saker som dette.

Hun bekrefter at Økokrims beslutning har hatt stort betydning for henne.



– Jeg var helt overbevist om at de kom til å komme til den beslutningen, men jeg var glad for at de gjorde det, sier hun.

– Eier fortsatt Sindre Finnes aksjer?

–Ja, han eier fortsatt aksjer, og han driver helt sikker med noe salg fordi det er ingen grunn til at han ikke kan det når jeg ikke sitter i regjering, sier Solberg og legger til:

– Jeg tror det er ganske lite han driver med for øyeblikket.

Solberg er likevel tydelig på at det ikke kommer til å fortsette dersom hun vil statsminister i 2025.

– Hvis jeg blir statsminister i morgen ville heller ikke Sindre handlet aksjer.

Aksjesaken

Siden august har presset på Solberg vært høyt, da E24 avslørte i at Solbergs ektemann Sindre Finnes gjorde mer enn 3000 aksjehandler i løpet av de åtte årene Solberg var statsminister.

Ifølge Solberg skjedde dette i stor grad uten at hun var klar over det.

I forrige uke holdt Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget en høring der Solberg måtte svare på spørsmål om habilitet saken.

– Det ville ha vært en vanskelig sak å stå i som statsminister, og det kan godt tenkes at konklusjonen da ville ha vært at jeg hadde trukket meg på det tidspunktet, sa hun etterpå.