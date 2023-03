Sola TS-kapteinen: – Jeg kunne ikke gjøre noe

Den to måneder lange maraton-rettssaken etter Helge Ingstad-ulykken går mot slutten.

Onsdag fikk offentligheten for første gang høre hva kapteinen på Sola TS tenkte i minuttene rundt kollisjonen.

Siden kapteinen ikke hadde mulighet til å vitne i rettssaken, ble det spilt av lydklipp fra et av avhørene etter ulykken.

Der fortalte den latviske kapteinen hvorfor de ikke gav lydsignal da Ingstad kom nærmere.

– Vi lot være fordi alt var normalt helt til siste minutt, sier han.

Tungt å snu

– Hvilke manøver gjorde skipet ditt for å minske eller unngå sammenstøtet? spør en av de i politiet som gjennomførte avhøret.

– Jeg gav ordre om full fart akterover, men det er tungt å manøvrere et slikt skip med fart på fem knop. Når det skjer plutselige endringer foran oss, så er det ingenting jeg kan gjøre.

Ifølge kapteinen prøvde de å bruke en såkalt aldis-lampe og blinke til Helge Ingstad, fordi han mente dette var mer effektivt enn lydsignal.

I avhøret var kapteinen helt uforstående til at ulykken i det hele tatt kunne skje.

– Jeg sto nær vinduet da jeg så skipet krysse oss. Hvordan dette plutselig kunne skje, vet jeg ikke.

SMELL: Det var ankeret på Sola TS som rev opp flengen på siden av Helge Ingstad. Selve tankeren fikk langt mindre skader enn fregatten. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

«Motherfucker»

Tidligere i rettssaken har det blitt spilt av lydklipp fra broen på Sola TS, som vitner om dramatikken fra deres perspektiv.

«Who is that motherfucker», hørtes det på broen, før losen kalte opp fregatten og spurte om det var Helge Ingstad som kom.

Etter at losen ba Ingstad svinge styrbord, hørte man flere stemmer på Sola-broen rope «stop engine! Stop engine!», før man så hørte «full astern! Full astern!» - som betyr «full fart akterover».

Et minutt før kollisjonen hørte man stemmer si «oi, oi, oi».

Så hørte man et stort smell fra sammenstøtet, før en stemme igjen sa «engine stop!».

Det neste som hørtes var radiokommunikasjon på norsk, før en person sa «crazy!».

MARATON-RETTSSAK: I snart to måneder har rettssaken etter Helge Ingstad-ulykken pågått. 10. mars er den ferdig. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Årsaken?

I avhøret spør politiet om hva han tror er årsaken til kollisjonen.

– Ut ifra min erfaring, mitt liv... jeg vet ikke. Det kan skyldes mange ting. En enkel menneskelig feil, en kommandør som gir en ordre og noen som kanskje ikke følger opp? Jeg vet ikke. Det bare skjedde, sier han og utdyper:

– Jeg kan ikke forstå hvordan det skjedde. Det er første gang jeg har møtt på et marinefartøy.

Tidligere i rettssaken har også Kystverket sin los, vitnet om sin opplevelse av ulykken. Losen er kjentmannen som skal hjelpe skip trygt ut i åpent farvann.

Han sto på broen sammen med kapteinen, og så ulykken med egne øyne.

– Jeg tenkte at her må det ha vært noen med for lite erfaring. Det er helt utrolig at en slik situasjon skjedde, sa han.

10. mars er den to måneder lange rettssaken etter Helge Ingstad-ulykken over.

Den tidligere fregatt-vaktsjefen er eneste person på tiltalebenken. Den maksimale strafferammen for de to tiltalepunktene er fem år.