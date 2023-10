Søkte i funnområdet allerede på mandag

Hele Norge fulgte med på leteaksjonen etter sju år gamle Torjus Seland som forsvant da han var på jakttur med familien søndag.

Store letemannskaper og flere hundre frivillige lette i over to døgn. Tirsdag ble Torjus funnet omkommet, tre kilometer fra der han sist ble sett.

EVALUERE: Politiet har bedt HRS om å evaluere leteaksjonen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nå ber Agder politidistrikt Hovedredningssentralen om å evaluere leteaksjonen.

– Dette er den største redningsaksjonen vi har hatt på Sørlandet på i hvert fall 20 år. Da er det naturlig at vi også evaluerer denne, sier visepolitimester Morten Sjustøl til TV 2.



Gjorde søk i funnområdet

Leteaksjonen pågikk i flere dager i krevende terreng. Første døgnet ble det søkt innen for et avgrenset område fra der Torjus sist ble sett. Søkeområdet ble utvidet mandag ettermiddag.

Det var i det utvidede søkeområdet at Torjus ble funnet rundt klokken 16 tirsdag ettermiddag.

Politiet har tidligere opplyst til NRK at han ble funnet under en steinhelle som fungerte som gapahuk, og at det trolig var derfor man ikke fant ham med varmesøkende kamera.



SAVNET: Torjus forsvant i dette området. Foto: Kristian Myhre / TV2

Torsdag opplyser politiet opplyser i en pressemelding at de har gjort søk i funnområdet allerede mandag, dagen før Torjus ble funnet. Da ble det søkt med letemannskaper og med helikopter.

– Så gjenstår det å finne ut hvorfor vi likevel ikke fant ham. Det spørsmålet møter vi med ydmykhet og full åpenhet. Vi håper alle kjenner på en lav terskel på å sende inn innspill, erfaringer og tilbakemeldinger, sier politimester Kjersti Askholt i pressemeldingen.

STORT ENGASJEMENT: Flere hundre frivillige møtte opp for å lete etter Torjus. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

På spørsmål fra TV 2 om søkeområdet burde vært utvidet tidligere, sier visepolitimester Sjustø at det er for tidlig å si.

– Vi bruker en metodikk basert på statistikk som viser hvordan vi har best sjanse for å finne de vi leter etter. Det er metoden vi har brukt nå, og er noe vi selvsagt skal gå gjennom i forbindelse med evalueringen, sier Sjustøl.



KREVENDE: Leteaksjonen pågikk over flere dager i svært krevende terreng. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han understreker at han er trygg på at letemannskapene og de frivillige har gjort så godt de kunne ut ifra kunnskapene de satt på.

– De har brukt metodikken som brukes i hele landet. Dessverre så fant vi han ikke den gangen, sier Sjustøl.



Tverrsektoriell evaluering

Torsdag bekreftet HRS at de vil gjennomføre evalueringen. Sjustøl begrunner anmodningen med at det er mange som har bidratt i leteaksjonen, og at det er HRS som har det overordnede ansvaret for alle aktørene.

I SORG: Hele Lyngdal er i sorg etter at syv år gamle Torjus omkom. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Ved at de utfører evalueringen, sikrer vi at det blir en tverrsektoriell evaluering.

Sjustøl sier de da vil evaluere leteaksjonen i stort, og blant annet se på metodikken, systemet og samhandling mellom etatene.

– Så er det viktig å se hvor vi har eventuelle læringspunkter og hva vi kan ta med oss videre, sier Sjustøl.