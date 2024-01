Søker med hunder etter drapssiktet

STAVERN (TV 2): Politiet leter fortsatt etter kvinnen som ble drapssiktet etter at samboeren ble funnet død tirsdag kveld.

Kvinnen ble onsdag internasjonalt etterlyst, opplyste politiadvokat Ole Jacob Garder til TV 2 onsdag ettermiddag.

– Politiet har ikke hatt kontakt med kvinnen etter at vi kom til adressen i går. Det er heller ingen elektroniske spor. Sånn sett har vi ikke egentlig så mye å gå etter, og det er derfor vi også ønsker tips fra publikum, sier Garder.

Onsdag kveld er flere politipatruljer ute med søkehunder i Stavern. Operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt sier til Østlands-Posten at alle politipatruljer i Stavern jobber med drapssaken.

SNØ: Det er kommet mye snø i området de siste dagene. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Bekymringsmelding

Det var like etter klokken 18 tirsdag at politiet melding fra familiemedlemmer som var bekymret for en slektning de ikke hadde fått kontakt med.

Politiet rykket ut til slektningens bosted og fant mannen død. Politiadvokat Garder i Sør-Øst politidistrikt sa tidligere onsdag at de ikke vet hvor lenge avdøde hadde ligget der, men de tror ikke han har ligget lenge.

Ifølge politiet var den avdøde mannen og den drapssiktede kvinnen samboere.

Ifølge TV 2s opplysninger flyttet de to sammen på adressen i august 2023. En nabo TV 2 har snakket med omtaler paret som helt vanlige folk som ofte gikk turer sammen.

Politiet sier det er funn på stedet som gjør at de har valgt å etterforske hendelsen som drap.

ETTERFORSKER: Funn på stedet førte til at politiet iverksatte drapsetterforskning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Advokat Sol Elden er utnevnt som bistandsadvokat i saken.



– Jeg har hatt innledende samtale med de etterlatte. De er selvfølgelig sterkt preget av saken, og jeg vil følge opp slik at de blir ivaretatt så godt som mulig i den situasjonen de befinner seg i, skriver hun i en epost til TV 2.

– Jeg vil nå opprette dialog med politiet, innhente sakens dokumenter og bistå de i eventuelle avhør, legger hun til.

– Gjør vondt

En så alvorlig hendelse preger lokalsamfunnet, forteller ordfører Birgitte Gulla Løken (H) i Larvik kommune.

– Det er jo trist. Det er en alvorlig hendelse, og det gjør vondt for kommune, sier Løken.

Hun forteller at kommunen har opprettet et psykososialt kriseteam.

– Det er særlig med tanke på pårørende, men det kan være andre, for eksempel naboer, som har behov for å snakke med noen, og da kan de henvende seg til legevakten, sier Løken.

– Er det mange som har henvendt seg til dere?

– Det er noen som har henvendt seg, men etter at politiet redegjorde for at det ikke var grunn til frykt, har det roet seg, sier ordføreren.