Søker hjelp for pornoavhengighet

Nordmenn er blant verdens største forbrukere av porno. For noen er det bare kos, mens for stadig flere blir det et problem.

Sexolog Siv Gamnes har jobbet med samtaleterapi i 30 år. Aldri før har hun opplevd at så mange som nå har kommet til henne for problemer med pornoavhengighet.

– Det er absolutt et økende problem. Og det er i alle aldre, selv om én aldersgruppe skiller seg ut, sier Gamnes.

ØKENDE: Sexolog Siv Gamnes ser at stadig flere er avhengige av porno. Foto: Alva Thylén

Hun er tydelig på at porno ikke trenger å være et problem. Men for noen blir det altoppslukende og avhengigheten går utover dagliglivet.

– De kjenner selv på at pornoen tar for mye av tiden deres. Mens noen merker at det fører til avstand i forholdet, og derfor ønsker å gjøre endringer, sier sexologen.

Stadig røffere sex

Hun forteller at pasientene som kommer til henne, og er avhengige av porno, ofte trekker seg bort fra partneren. De sier at det er enklere å forsvinne inn i mobilen til det man ser der, og heller ha sex med seg selv, enn partneren.

FLUKT: Enkelte syns det er enklere å forholde seg til mobilen, enn partneren. Foto: Paolese / stock.adobe.com

– Mobilen og pornoen har man alltid tilgjengelig og man slipper både oppvarming og vente til det passer for partneren. Men dersom pornoen tar for mye plass i et forhold, kan man lett minste den seksuelle energien mellom dere, sier Gamnes.

De som oppsøker hjelp for avhengigheten forteller ofte at pornoen de ser på endrer seg, det kan være at den blir røffere og mer spesiell.

– Noen trekker den lenger og ser på porno på det mørke nettet, og der er det ikke akkurat vanilje-sex man får servert. Det er flere som innrømmer at de har begynt å søke etter ulovlig porno, og føler skam rundt det, sier Gamnes.

Har sett porno hele livet

Pasientene som kommer til sexologen med pornoavhengighet er i alle aldre. Alt fra tenåringer, til menn godt oppe i årene.

Men hovedvekten er menn i 30-40-årene.

PROBLEM: Pornoavhengighet er foreløpig ikke en diagnose, men flere eksperter mener at det helt klart et problem for en økende gruppe. Foto: Maxshot.pl / stock.adobe.com

– De som er i slutten av 30-årene nå, har hatt tilgang på porno siden de var tenåringer. De er en generasjon som har sett porno hele sitt voksne liv, og det er naturlig nok noe som påvirker dem, sier Gamnes.

Noen reagerer kanskje når de hører at tenåringer, unge menn på 18-19 år, ønsker hjelp for pornoavhengighet. Men Gamnes syns ikke det er så rart.

Hun forteller at en del barn begynner å se på porno før de er 10 år. Når man ikke ser nakne personer i dusjen på skolen lenger, og de eneste nakne menneskene man ser er i pornofilmer får man fort et feil bilde av verden.

I FLERTALL: Menn står for rundt 65 prosent av all pornosurfing. Stadig flere føler nå at pornoen tar for mye plass i livet. Foto: M-Production / stock.adobe.com

– Mange av de yngste guttene jeg snakker med sliter med kroppskompleks fordi de ikke har en 22 centimeter lang penis, eller at kroppen deres ikke ser ut som kroppen til en pornoskuespiller, sier sexologen.

Pandemiproblem

Psykologspesialist Maia Mack ved Blå Kors poliklinikk i Oslo, er en av få behandlere i spesialisthelsetjenesten som jobber med pornoavhengighet.

Hun ser det samme som Gamnes, at problemet er stadig økende.

– Pornoavhengighet er ikke en diagnose ennå, men det er helt klart et problem, sier Mack.

Psykologspesialist Maia Mack ved Blå Kors. Foto: Blå Kors

Blå Kors har veldig mange års erfaring med andre typer avhengighet, men porno har de bare hatt fokus på i vel tre år.

Psykologspesialisten og kollegene så at pornobruken blant nordmenn gikk betraktelig opp under pandemien, og for noen er det blitt et problem.

– For de eldste pasientene er det ofte skambelagt å innrømme at de er avhengige av å se på porno. Mens for de yngste er det nesten et motsatt problem. De vil snakke, men ingen lytter, sier Mack.

– Foreldre syns det er kleint

Hun viser blant annet til Redd Barnas rapport om barns tilgang til porno. Her sier barna selv klart og tydelig at de ønsker at foreldre snakker med dem om dette.

– Jeg tror problemet ligger hos foreldrene. Barna ønsker å prate, men mange foreldre syns det er kleint.

Psykologspesialisten sier at barn og unge ser og har sett på porno i alle tider. Det er ikke noe nytt.

PRESTASJON: Det ligger mye forventningspress og prestasjonsangst rundt sex. Om det er pornoen er årsaken, har ikke ekspertene et klart svar på. Foto: Simone Becchetti / stock.adobe.com

Det nye nå er at stadig yngre barn får stadig grovere porno rett i fleisen på mobilen sin.

– Mange forteller at de har blitt eksponert for ganske så grov porno på mobilen fra de var 8-9 år, og at de ikke helt vet hvordan de skal takle dette. Da er det viktig å ha en trygg forelder som tør å snakke med dem. Vær nysgjerrig på hva barnet ditt ser på mobilen. Ikke vær moralsk fordømmende, men vær nysgjerrig og lyttende.

Hypnose

Både Gamnes og Mack sier at det er hjelp å få dersom man opplever at pornoen er blitt et problem i hverdagen.

De siste seks-syv årene har Gamnes brukt hypnose når hun behandler pasienter med ulike avhengigheter, og hun får stadig bekreftet hvor stor effekt det har.

– Seksualiteten sitter i det ubevisste sinn, noe du dermed ikke kan kontrollere. Nettopp derfor har hypnose vist seg å være veldig effektivt mot denne gruppen pasienter, sier Gamnes.